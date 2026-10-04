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Бартункова елиминира Сабаленка в Пекин с 6:4, 6:3

Бартункова елиминира Сабаленка в Пекин с 6:4, 6:3

4 Октомври, 2026 08:09, обновена 4 Октомври, 2026 08:14 868 2

  • никола бартунькова-
  • wta пекин-
  • женски тенис-
  • арина сабаленка

Поставената под №26 чехкиня записа една от най-големите победи в кариерата си срещу втората в световната ранглиста.

Бартункова елиминира Сабаленка в Пекин с 6:4, 6:3 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Никола Бартункова поднесе голямата изненада на турнира WTA 1000 в Пекин, след като отстрани поставената под №2 Арина Сабаленка с 6:4, 6:3. Чехкинята, която е №26 в схемата, спечели двубоя от третия кръг в два сета и се класира за осминафиналите.

Бартункова започна уверено и успя да вземе преднина в първата част. Сабаленка не намери отговор на разнообразната игра на съперничката си и загуби сета с 4:6. Във втория сет чехкинята отново контролираше ключовите моменти, стигна до успех с 6:3 и сложи край на мача без решителна трета част.

„Преди всичко се концентрирах върху себе си и запазих спокойствие. Арина е страхотна, легенда и шампионка от Големия шлем. Много съм щастлива, че спечелих“, заяви Бартункова след победата.

Реванш за поражението в Берлин

Успехът има допълнителна стойност за 20-годишната чехкиня, тъй като двете тенисистки се срещнаха и през юни на турнира в Берлин. Тогава Сабаленка загуби първия сет с 2:6 и изоставаше с 0:4 във втория, но успя да обърне мача и да спечели с 2:6, 7:6(2), 6:4.

В Пекин обаче Бартункова не позволи на втората в света да повтори този обрат. Сабаленка се завърна на корта след финала на Откритото първенство на САЩ, но отпадна още в третия си мач в китайската столица.

Краус очаква Бартункова на осминафиналите

На осминафиналите Бартункова ще играе срещу Синя Краус. Австрийката победи Даяна Ястремска в третия кръг и също продължи напред в турнира.

За Бартункова това е пореден силен резултат през 2026 г. Чехкинята вече показа, че може да се противопоставя на водещи състезателки, а победата над Соболенко е най-значимият ѝ успех в Пекин до този момент.

Източници: WTA


Китай
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  • 1 Димитров

    2 1 Отговор
    А бе какво става с нашият шампион Григор Казановата ,да не се е споминал че нищо не се говори и пише за него?

    08:55 04.10.2026

  • 2 Палахан

    1 0 Отговор
    На тази Сабаленка единствено бих и играл зад за.д.ника като казанова,трябва да проба мойта хилка...ХаХа а..

    09:14 04.10.2026

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