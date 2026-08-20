Феновете на Барселона освиркаха Френки де Йонг на „Камп Ноу“

Френки де Йонг бе посрещнат с освирквания от част от феновете на Барселона по време на официалното представяне на отбора преди двубоя за трофея „Жоан Гампер“.

29-годишният полузащитник отново се оказа в центъра на критиките на каталунските привърженици. Нидерландецът от години разделя мненията на феновете, като част от тях неведнъж са призовавали за неговата продажба.

Ситуацията се усложни след Световното първенство, когато при завръщането си в Барселона Де Йонг получи сериозна травма на коляното и бе изваден от строя за началото на сезона.

Докато името му бе посрещнато с аплодисменти от част от публиката на „Камп Ноу“, други фенове ясно изразиха недоволството си с освирквания и освиркващи възгласи.