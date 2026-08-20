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Жозе Моуриньо: В Реал Мадрид няма място за Ламин Ямал

Жозе Моуриньо: В Реал Мадрид няма място за Ламин Ямал

20 Август, 2026 13:59 1 280 7

  • жозе моуриньо-
  • футбол-
  • ламин ямал-
  • барселона

Запитан директно в предаването El Chiringuito de Jugones дали би привлякъл Ламин Ямал на „Сантиаго Бернабеу“, португалският специалист бе категоричен

Жозе Моуриньо: В Реал Мадрид няма място за Ламин Ямал - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Името на младата суперзвезда на Барселона Ламин Ямал продължава да е сред най-обсъжданите във футболна Европа. На фона на слуховете за засилен интерес от страна на европейските гиганти, наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо направи кратък коментар, като заяви, че дори играч с качествата на Ямал няма място в състава му, тъй като в момента „белия балет“ разполага с най-добрите играчи.

Запитан директно в предаването El Chiringuito de Jugones дали би привлякъл Ламин Ямал на „Сантиаго Бернабеу“, португалският специалист бе категоричен:

„Той е много добър футболист, но не бих го привлякъл. Ние вече разполагаме с най-добрите играчи. Сега те са моите момчета, а моите момчета са най-добрите“, категоричен бе Специалния.

Въпреки че похвали младия испански национал за невероятния му потенциал и опит като европейски шампион, Моуриньо подчерта, че лоялността към настоящия му състав е пълна и няма намерение да прави място за когото и да било.

Ръководството на Барселона вече подсигури бъдещето на тийнейджъра, спирайки апетитите на клубове като ПСЖ и Реал Мадрид с историческо клауза, която възлиза на 1 млрд. Евро. Новият договор на Ямал е до 30 юни 2031.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 брбрбрбр

    3 3 Отговор
    Специалния дава ли си сметка, чеако не спечели всички трофеи с най- добрите"
    футболисти, вината ще е само негова? Защото щом те са най- добрите и не спечелят,
    значи той не става за този отбор. В случея казва хоп преди да е скочил.

    Коментиран от #4

    14:13 20.08.2026

  • 2 Манол от Чуричене

    6 3 Отговор
    То пък Ямал си е скъсал обувките от тичане към Ревал Мадрид.

    14:16 20.08.2026

  • 3 джо

    3 1 Отговор
    лигльо... както каза благо джизъса. моу е прав, въпросният не му трябва. едва ли ще му помогне да спечели каквото и да било.

    14:24 20.08.2026

  • 4 Лопата Орешник

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "брбрбрбр":

    Ти даваш ли си сметка, че той никога не е бягал от отговорност и винаги при провал е посочвал себе си като виновник! Винаги! Не го мисли ти Специалния!!

    Коментиран от #5

    14:25 20.08.2026

  • 5 Голям

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лопата Орешник":

    Майтапчия си 🤣🤣🤣🤣
    Моуриньо и отговорност,къде я видя в Челси ,Фенербахче ,Ман юн? Ако не съдиите то ще е времето ,магнитните бури , тревната настилка ,винаги някой друг а той само прибира неустойки от добре подписани договори.

    Коментиран от #7

    14:45 20.08.2026

  • 6 Чук

    2 0 Отговор
    Ямал има други приоритети на тази възраст

    15:25 20.08.2026

  • 7 Лопата Орешник

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Голям":

    Не ми се четат глупости! Каквото и да казва, никога не сочи към футболистите! Може да е терена, времето, съдията, но винаги брани играчите! За Челси някой не е направил повече от него! За Ман Юнайтед, дълго време беше последният донесъл трофей! За Турция и децата знаят какво съдийство има и ква им е оправията! Да не признаваш качествата на Моу е твое право, но в крайна сметка всеки калъф има право на мнение!

    15:28 20.08.2026

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