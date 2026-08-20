Жозе Моуриньо: В Реал Мадрид няма място за Ламин Ямал

Името на младата суперзвезда на Барселона Ламин Ямал продължава да е сред най-обсъжданите във футболна Европа. На фона на слуховете за засилен интерес от страна на европейските гиганти, наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо направи кратък коментар, като заяви, че дори играч с качествата на Ямал няма място в състава му, тъй като в момента „белия балет“ разполага с най-добрите играчи.
Запитан директно в предаването El Chiringuito de Jugones дали би привлякъл Ламин Ямал на „Сантиаго Бернабеу“, португалският специалист бе категоричен:
„Той е много добър футболист, но не бих го привлякъл. Ние вече разполагаме с най-добрите играчи. Сега те са моите момчета, а моите момчета са най-добрите“, категоричен бе Специалния.
Въпреки че похвали младия испански национал за невероятния му потенциал и опит като европейски шампион, Моуриньо подчерта, че лоялността към настоящия му състав е пълна и няма намерение да прави място за когото и да било.
Ръководството на Барселона вече подсигури бъдещето на тийнейджъра, спирайки апетитите на клубове като ПСЖ и Реал Мадрид с историческо клауза, която възлиза на 1 млрд. Евро. Новият договор на Ямал е до 30 юни 2031.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 брбрбрбр
футболисти, вината ще е само негова? Защото щом те са най- добрите и не спечелят,
значи той не става за този отбор. В случея казва хоп преди да е скочил.
Коментиран от #4
14:13 20.08.2026
2 Манол от Чуричене
14:16 20.08.2026
3 джо
14:24 20.08.2026
4 Лопата Орешник
До коментар #1 от "брбрбрбр":Ти даваш ли си сметка, че той никога не е бягал от отговорност и винаги при провал е посочвал себе си като виновник! Винаги! Не го мисли ти Специалния!!
Коментиран от #5
14:25 20.08.2026
5 Голям
До коментар #4 от "Лопата Орешник":Майтапчия си 🤣🤣🤣🤣
Моуриньо и отговорност,къде я видя в Челси ,Фенербахче ,Ман юн? Ако не съдиите то ще е времето ,магнитните бури , тревната настилка ,винаги някой друг а той само прибира неустойки от добре подписани договори.
Коментиран от #7
14:45 20.08.2026
6 Чук
15:25 20.08.2026
7 Лопата Орешник
До коментар #5 от "Голям":Не ми се четат глупости! Каквото и да казва, никога не сочи към футболистите! Може да е терена, времето, съдията, но винаги брани играчите! За Челси някой не е направил повече от него! За Ман Юнайтед, дълго време беше последният донесъл трофей! За Турция и децата знаят какво съдийство има и ква им е оправията! Да не признаваш качествата на Моу е твое право, но в крайна сметка всеки калъф има право на мнение!
15:28 20.08.2026