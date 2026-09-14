Никола Цолов: Колата беше тотално счупена

Българският талант Никола Цолов преживя изключително труден състезателен уикенд по време на състезанието във Формула 2 в Мадрид. След надпреварата той сподели впечатленията си от предизвикателствата, с които се е сблъскал на пистата.

Още в заключителния етап от състезанието състоянието на болида е било критично.

"Беше реално невъзможно за каране. Аз си мислех, че трябва да вляза в бокса. Не исках да се предам толкова лесно от това състезание, но за жалост колата беше тотално счупена и отпред, и отзад. И беше почти невъзможно за каране," каза той.

Пилотът завърши на последното 18-о място в състезанието на пистата "Мадринг", но успя да запази преднина от 7 точки в генералното класиране при пилотите пред Рафа Камара.

"Също така тотално разрязана предна лява гума. Аз не можах да спирам. Да завивам не можех, но това беше най-лесното, така да се каже. Спирачките угаснаха, температурата падна, и тогава всичко беше от по-зле, по-зле", уточни пилотът от Формула 2.

Цолов призна, че е имало и опасни моменти: "Наистина беше много опасно в хода на състезанието, но аз просто исках да завърша и да не се предам."

Цолов коментира и една от ключовите ситуации на пистата, която включваше Мари Боя и Рафа Камара: "Да, с алтернативната стратегия успяхме да излезем пред Рафа, което беше ключовото. За жалост, питстопът беше бавен и изгубих място с Боя."

"Може би това беше грешката, че ги пуснах веднага след завоя, вместо да изчакаме една идея по-късно, но това никога не може да се предвиди, така да се каже.“

"Да, не знам как и завърших състезанието, честно казано“, каза още той.

"Неприятен е развоят от гледна точка, разбира се, на липсата на точките. Гледайки към голямата картина, в крайна сметка Рафа Камара се връща само с една точка от това състезание", каза още Цолов.

Въпреки трудностите, той гледа напред с надежда. "С такива тежки уикенди се надявам след това да следва нещо много по-добро. И всяко лошо за добро. Ако така гледам към ситуацията, това е, може би, единственото позитивно, за което мога да намеря като думи в момента“, завърши Цолов пред DIEMA SPORT.

Българският пилот вече се съсредоточава върху предстоящия етап от шампионата - надпреварата в Азербайджан.