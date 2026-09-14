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1079 училищни автобуса са проверени преди началото на учебната година. Над 140 са неизправни

1079 училищни автобуса са проверени преди началото на учебната година. Над 140 са неизправни

14 Септември, 2026 14:06 539 4

  • проверки-
  • училищни автобуси-
  • неизправности-
  • учебна година

Проверките обхващат автобусите, предоставени от Министерството на образованието и науката (МОН), както и превозните средства, с които училищата имат договори с частни превозвачи за транспортиране на деца през учебната година, обясни изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски

1079 училищни автобуса са проверени преди началото на учебната година. Над 140 са неизправни - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

1079 училищни автобуса са проверени преди началото на учебната година. При инспекциите са издадени 137 предписания за отстраняване на установени нередности. Съставени са и пет акта за технически неизправности на автобуси и за незаверени пожарогасители. Установен е и един случай на износени гуми. Това съобщи на брифинг изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски, цитиран от Нова телевизия. Той уточни, че проверките обхващат автобусите, предоставени от Министерството на образованието и науката (МОН), както и превозните средства, с които училищата имат договори с частни превозвачи за транспортиране на деца през учебната година.
„Традиционно всяка година преди откриването на учебната година Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ организира и извършва проверки на всички автобуси, с които ще се возят деца през учебната година. Целта е да се гарантира безопасното и сигурно придвижване“, каза Рановски.
По думите му проверките протичат в два етапа. Първо се извършват такива на документите на водачите и дали те отговарят на изискванията за извършване на превоз на деца. „Има ясно разписани правила. След това са проверките на самото превозно средство. То трябва да има съответните документи, да има регистрация, валиден технически преглед, а на място се проверява и състоянието на превозното средство - гуми, външен вид и всичко, което гарантира безопасното превозване на децата“, обясни Рановски.

Проверките ще продължат и след началото на учебната година, като фокусът ще бъде върху безопасността на превоза на децата. Ще се следи дали транспортирането се извършва от компетентни водачи, дали са налични всички необходими документи и дали автобусите са технически изправни.

„След започване на учебната година ще направим повторни проверки, за да преценим дали тези предписания са изпълнени. Ако не са, ще вземем отношение спрямо нарушителите“, заяви Рановски.

Той обясни, че от училищните автобуси се възползват деца от съответната община. Превозните средства са предоставени на общините, за да организират превоза на деца от малки населени места до училищата на тяхната територия.

„МОН е раздало толкова много автобуси, че има достатъчно за осигуряване на превоза на всички деца“, увери Рановски.

По думите му към момента няма сигнали за сериозни проблеми при превоза на учениците. „Автобусите спазват разписанията, преминават по утвърдени маршрути, задължително е децата да бъдат придружавани от възрастен - учител“, добави той.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    Цяло лято дремАха, сега -
    15% са НЕизправни 🤔

    14:10 14.09.2026

  • 2 шофьор на жълт автобус

    2 1 Отговор
    много глупости надънкал даяджията

    сега открехнатия даяджия къде толкова глуспоти надрънка да каже:

    колко местни са тия автобуси? по колко деца се тъпчат сутрин във един такъв автобус?

    за тия които не знаят , аз ще им кажа : децата са като сардели вътре колко може да се натъпчат, толкова се тъпчат , автобусите са малки от около 15 до 25 местни , децата които се качват вътре са около 50 броя 90% циганчета

    шофьорите на тия автобусчета повечето са във пенсионна възраст, млади шофьори няма как да има защото категория Д която е задължителна е скъпо да си я изкараш и след това да работиш на минимална заплата

    14:21 14.09.2026

  • 3 тия защо още не са закрити?

    3 1 Отговор
    ало даяджията вас до кога ще ви има? вие сте напълно не нужна държавна организация
    едни обикновенни хратутници се има ли КАТ нека си вършат работата катаджийте

    ДАЙ беше за държавните автомобили които вече ги няма от как няма социализъм

    ДАЙ можеше да проверява единственно и само държавни автомобили , сега можело и частни да проверява от къде на къде?

    закривайте тия търтей от тях не зависи нищо!!!!!

    видя се какво стана със английските тирове тия от ДАЙ просят пари постоянно те са едни просяци по пътищата
    от тях не зависи безопасността има си КАТ нека се размърдат катаджийте а не да лежат под дебелата сянка

    14:25 14.09.2026

  • 4 каква е месечната заплата на шофьорите?

    2 0 Отговор
    ало главния ДАЯДЖИЯ ще каже ли средната възраст на шофьорите на жълти автобуси?

    или е срамно да се каже възрастта на шофьорите които ще возят циганчетата ? ха ха ха ха

    14:26 14.09.2026

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