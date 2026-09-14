В Италия гръмнаха за новия собственик на Левски

Италианското списание "Гуерин Спортиво" публикува обширен материал за новия собственик на Левски Атанас Бостанджиев. Авторът Пипо Русо го е озаглавил „Новият олигарх на българския футбол“, а подзаглавието е: „През април той пое Левски и сложи край на господството на Лудогорец. Силен сигнал към политиката и икономиката“.

„Дебютът надали можеше да бъде по-успешен. Едва бе минало времето, необходимо официално да поеме собствеността върху Левски София през април 2026 г., и ето че Атанас Бостанджиев вече отпразнува спечелването на Първа лига. Събитие, което е не просто историческо, а епохално, без никакво преувеличение. Защото победата на клуба, който някога е бил под контрола на Министерството на вътрешните работи, дойде след цели 14 години господство на Лудогорец Разград. За българския футбол, който през последните 20 години преживя впечатляващ упадък (четвъртото място на България на световното първенство през 1994 г. сякаш принадлежи на друга геоложка епоха), това бе истински трус: несъмнено положително събитие на фона на ситуация, при която битката за титлата бе изгубила солта на съревнованието. А за Левски това бе завръщане на върха след суша, която продължаваше от сезон 2008/09. Дойде 27-ата шампионска титла, която позволи на клуба да продължи преследването на рекорда от 31 титли, притежаван от ЦСКА.

Бостанджиев на практика получи този успех почти наготово. Когато смяната на собствеността бе официализирана, Левски вече имаше достатъчно солидна преднина пред преследвачите си, за да може победата да се смята за сигурна. Именно в тази благоприятна обстановка Бостанджиев получи ключовете от Левски. Влизането му във футбола е силен сигнал, отправен не само към света на играта, но и като цяло към българската политика и икономика: в голямата игра се появи нов силен играч, а футболът е неговият инструмент за най-голяма публична видимост“, пише в италианското списание.

Припомняме, че днес от 10 часа ще се проведе Общото събрание на акционерите на Левски, след което ще бъдат обявени промените в клуба. Ще бъдат представени новият управленски екип и напредъкът на проекта за строителство на нов стадион.

След него ще се проведе пресконференция с участието на собственика Атанас Бостанджиев, Наско Сираков, Даниел Боримиров и арх. Цветан Петров - управляващ директор на ИПА.