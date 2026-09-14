Нова холивудска двойка? Дакота Джонсън и Машин Гън Кели бяха забелязани заедно (СНИМКИ)

Актрисата Дакота Джонсън и музикантът Machine Gun Kelly предизвикаха слухове за възможна нова връзка, след като бяха забелязани заедно в Ню Йорк в петък вечер.
36-годишната звезда от „50 нюанса сиво“ и 36-годишният изпълнител, чието истинско име е Колсън Бейкър, бяха заснети да слизат от черен автомобил и да влизат в апартамента на Тейлър Суифт в квартал Трайбека. По-късно двамата се отправили към ресторант Estela.
Дакота Джонсън беше облечена в черен прозрачен топ и панталон, докато Machine Gun Kelly заложи на бял потник и яке с принт на скелет.
September 13, 2026
Според TMZ Тейлър Суифт не е била в апартамента по това време. Певицата се намирала извън Ню Йорк заради ангажименти около съпруга си Травис Келси и началото на футболния сезон.
По информация на американски медии Дакота Джонсън и Machine Gun Kelly са се запознали по-рано тази година на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси. Към момента нито един от двамата не е коментирал публично характера на отношенията им.
И двамата неотдавна прекратиха връзките си и са необвързани. Актрисата наскоро се раздели с певеца Role Model след кратка връзка. Преди това Дакота Джонсън имаше дългогодишни отношения с фронтмена на Coldplay Крис Мартин.
Machine Gun Kelly, от своя страна, беше в продължителна връзка на приливи и отливи с актрисата Меган Фокс. Двамата имат дъщеря, родена през 2025 г. Музикантът е баща и на по-голяма дъщеря, Кейси, от предишната си връзка с Ема Канън.
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