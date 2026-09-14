Rheinmetall получи поръчка за 100 милиона евро

Германската отбранителна компания Rheinmetall обяви, че е получила голяма поръчка от един от своите международни клиенти за 155-милиметрови артилерийски снаряди.
Според уебсайта на компанията договорът е на стойност не по-малко от 100 млн. EUR. Rheinmetall твърди, че производството на снаряди вече е започнало и поръчката е планирана да бъде завършена през 2027 г. Поръчката е за „петцифрен брой“ снаряди.
Според прессъобщението компанията работи за разширяване на производствения капацитет, за да отговори на нарастващото търсене на 155-милиметрови снаряди.
Rheinmetall е най-голямата отбранителна компания в Германия. Тя печели много от конфликта в Украйна. Концернът също така доставя военно оборудване, включително танкове и боеприпаси, на Киев и изгражда завод за производство на боеприпаси в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да е жив и здрав
14:16 14.09.2026
2 БЪЛГАРИЯ и ДОЙЧЛАНД
Военната машина на ДОЙЧЛАНД, от времето на Аншлуса на Фашагите кремльовски и Фюрера Пиздюх във независима УКРАЙНА,.. работи на МАКС!
Арийците МОГАТ да смачкат жалката могучая и педофило...за седмица
Коментиран от #5
14:18 14.09.2026
3 Опелото
14:20 14.09.2026
4 Хохо
14:40 14.09.2026
5 Могат
До коментар #2 от "БЪЛГАРИЯ и ДОЙЧЛАНД":Да му смачкат дъртия член на Путин
14:43 14.09.2026