Rheinmetall получи поръчка за 100 милиона евро

Германската отбранителна компания Rheinmetall обяви, че е получила голяма поръчка от един от своите международни клиенти за 155-милиметрови артилерийски снаряди.

Според уебсайта на компанията договорът е на стойност не по-малко от 100 млн. EUR. Rheinmetall твърди, че производството на снаряди вече е започнало и поръчката е планирана да бъде завършена през 2027 г. Поръчката е за „петцифрен брой“ снаряди.

Според прессъобщението компанията работи за разширяване на производствения капацитет, за да отговори на нарастващото търсене на 155-милиметрови снаряди.

Rheinmetall е най-голямата отбранителна компания в Германия. Тя печели много от конфликта в Украйна. Концернът също така доставя военно оборудване, включително танкове и боеприпаси, на Киев и изгражда завод за производство на боеприпаси в Украйна.