Ал-Насър удари Ал-Етифак с героичен обрат след смяна на Роналдо на почивката

Ал-Насър изкова драматична победа с 3:2 като гост на Ал-Етифак в третия кръг на саудитската Про лига. Срещата в Дамам започна по възможно най-лошия начин за гостите – още в 12-ата минута вратарят Бенто напусна терена с директен червен картон, оставяйки отбора си с човек по-малко. Ал-Етифак не пропусна да се възползва от численото си предимство и до почивката вече водеше с 2:0 след попадения на Ондрей Дуда (31’) и Алваро Медран (45+4’).

В паузата мениджърът Анге Постекоглу предприе смела тактическа промяна, като извади от игра голямата звезда Кристиано Роналдо и заложи на дефанзивния халф Абдула Ал-Хаибари. Решението изглеждаше рисковано, но се оказа ключово за развоя на мача.

Въпреки численото си неравенство, "жълто-сините" показаха борбен дух и несломима воля. Садио Мане върна интригата в 74-ата минута с прецизен удар след асистенция на Сами Ал-Наджей. Само три минути по-късно Абдулела Ал-Амри изравни резултата, след като засече центриране на Жоао Феликс и хвърли в шок домакинската публика.

Кулминацията настъпи в последните секунди, когато отново Мане, този път след нова асистенция на Феликс, донесе победата на Ал-Насър и отприщи бурни емоции сред феновете на тима.

С този впечатляващ обрат Ал-Насър записва трета поредна победа от началото на сезона и затвърждава амбициите си за титлата в Саудитската Про лига.