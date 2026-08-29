Роналдо донесе победа на Ал-Насър, Марин Петков беше титуляр в мача

Кристиано Роналдо донесе победата на Ал-Насър с 2:1 като домакин над Ал-Таавон, в чийто състав бе Марин Петков. 41-годишният португалец реализира в 50-ата минута и след изиграни четири кръга неговия тим е с пълен актив от точки, предаде БТА.

Марин Петков беше титуляр и действаше като ляв халф-бек. В 11-тата той центрира в наказателното поле на Ал-Насър, след което се стигна до гола за тима му дело на Ал-Хурайджи. В добавеното време на първата част Саму Коща изравни.

Попадението на Роналдо е 104-то с екипа на Ал-Насър в шампионата, с което той вече е едноличен рекордьор по този показател, задминавайки Мохамед Ал-Сахлауи. Общо пък в кариерата си той вече има 978 гола и е само на 22 от поставената пред него голяма цел да стигне 1000 попадения.

Бившият футболист на Левски получи жълт картон и беше заменен в 85-ата минута. Малко преди смяната си Петков попречи на Кингсли Коман да реализира сигурен гол.