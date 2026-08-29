Новини
Спорт »
Световен футбол »
Роналдо донесе победа на Ал-Насър, Марин Петков беше титуляр в мача

Роналдо донесе победа на Ал-Насър, Марин Петков беше титуляр в мача

29 Август, 2026 10:16 489 0

  • ал насър-
  • кристиано роналдо-
  • марин петков

Бившият футболист на Левски получи жълт картон и беше заменен в 85-ата минута

Роналдо донесе победа на Ал-Насър, Марин Петков беше титуляр в мача - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо донесе победата на Ал-Насър с 2:1 като домакин над Ал-Таавон, в чийто състав бе Марин Петков. 41-годишният португалец реализира в 50-ата минута и след изиграни четири кръга неговия тим е с пълен актив от точки, предаде БТА.

Марин Петков беше титуляр и действаше като ляв халф-бек. В 11-тата той центрира в наказателното поле на Ал-Насър, след което се стигна до гола за тима му дело на Ал-Хурайджи. В добавеното време на първата част Саму Коща изравни.

Попадението на Роналдо е 104-то с екипа на Ал-Насър в шампионата, с което той вече е едноличен рекордьор по този показател, задминавайки Мохамед Ал-Сахлауи. Общо пък в кариерата си той вече има 978 гола и е само на 22 от поставената пред него голяма цел да стигне 1000 попадения.

Бившият футболист на Левски получи жълт картон и беше заменен в 85-ата минута. Малко преди смяната си Петков попречи на Кингсли Коман да реализира сигурен гол.


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове