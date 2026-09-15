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Бил Гейтс е "за" създаването на международен орган за надзор на изкуствения интелект

Бил Гейтс е "за" създаването на международен орган за надзор на изкуствения интелект

15 Септември, 2026 14:33 506 19

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  • надзор

Той би могъл да комбинира елементи на организации, наблюдаващи споразуменията за неразпространение на ядрени оръжия или климата

Бил Гейтс е "за" създаването на международен орган за надзор на изкуствения интелект - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският милиардер и основател на Microsoft Бил Гейтс смята, че разработването на системи за изкуствен интелект (ИИ) трябва да се контролира от международна организация.

Той предложи този орган да комбинира елементи на организации, наблюдаващи споразуменията за неразпространение на ядрени оръжия или климата, и международен регулатор в авиацията. „Искате политиците да изградят експертиза в правителството, но е необходимо да се създаде цял набор от институции около тези предизвикателства“, каза Гейтс, отбелязвайки, че разработването на ИИ ще „промени самия подход към създаването на изобретения“, което ще окаже фундаментално влияние върху живота на хората.

В същото време бизнесменът е изненадан, че много хора не разбират значението на това развитие и че университетите и мозъчните тръстове не участват активно в дискусията. Според него, това се дължи не само на липсата на единна система за глобален надзор върху разработването на ИИ, но и на липсата на каквато и да е регулация в рамките на държавите. Това означава, че тази технологична област се регулира от самите разработчици, които поставят собствените си интереси на първо място.

В същото време The Times признава, че шансовете за появата на подобна организация изглеждат малки, предвид нарастващите международни разногласия и огромните финансови последици.

Гейтс също така посочи, че ако разработването на изкуствен интелект бъде оставено „само на пазара, най-ефективните инструменти ще бъдат създадени предимно за хората и организациите, които могат да платят за тях, а не непременно за тези, които биха могли да се възползват най-много от тях“.

Ето защо фондация „Гейтс“ обеща да дари 1 млрд. USD през идните 2 години, за да предотврати това: адаптиране на технологиите, така че да бъдат езиково и културно релевантни за тези, които ги използват, и да ги направи достъпни.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 2 Отговор
    Това говедо колко нещастие на човечеството е донесло...

    Коментиран от #4

    14:36 15.09.2026

  • 2 регламент за дейност

    2 0 Отговор
    Може само да се поучим без допитване до ИИ от мнението на старите и на младите програмисти за ИИ.

    14:36 15.09.2026

  • 3 Един милиард?

    0 2 Отговор
    "за да предотврати това: адаптиране на технологиите, така че да бъдат езиково и културно релевантни за тези, които ги използват, и да ги направи достъпни." Китай ците го правят от доста време вече. След като Бил има излишни пари, кандидати да ги вземат сигурно ще се намерят.

    14:43 15.09.2026

  • 4 ИСТИНАТА

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Защо държавните медии точно сега пощръкляха отново на темата Петрохан?
    Може би за да отвлекат вниманието, че Йотова Дебелосерката помилва наркотрафикант
    и измества Борисов в наркобизнеса?

    Истината за Околчица постепенно си пробива път!
    Според последната експертиза,
    калушев и другите двама,
    са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
    Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?

    Ранната фалшива съдебна експертиза твърдеше, че смъртта на тримата на Околчица
    е настъпила 2-3 денонощия преди откриването (5-6 февруари,
    а в смъртния акт на Калушев е била записана дата 7 февруари)!?!.
    Защо???
    За да се прикрие, че Калушев и другите двама също са убити в хижата на Петрохан!
    И ощи по-важното!
    Кой е транспортирал труповете с кемпера от Петрохан до Околчица?
    Нали има тол-камери по пътищата?
    Защо се крият записите им?

    Коментиран от #7, #15

    14:44 15.09.2026

  • 5 Ми той този интелект ми струва много тъп

    1 0 Отговор
    Правех един ремонт и изкуственият интелект ме посъветва да свържа едни кабели с лустер клеми. Купих си лустер клеми и го питам "Там където свързвам кабелите са подложени и на микро вибрации. Няма ли да се разхлабят болтчетата на лустер клемите от тях?". И той "В никакъв случай не използвайте лустер клеми" Пиша му "Абе Бай Груйо аз нали ти писах какво ремонтирам и ти ме посъветва за лустер клемите?" и той моля ви се ми се извини и после ми разправя да съм вземел гилзи за кабели и да ги кербовам. Пак му пиша: "Ама нали ти писах какво ремонтирам? Там няма място да натикам клещи за кербоване и да кербовам кабелите" . Надрънка ми още един куп глупости и аз най накрая изхвърлих това , което ремонтирах и отидох да си купя същото здраво втора употреба. Бездарния изкуствен ителект само внесе ненужно напрежение в случая, изгуби ми доста време и въобще не помогна, а за напред имам намерение да го ползвам само , като база данни и да не го питам за неща, които аз трябва да свърша със собствените си ръце той да ми дава акъл какво да съм правел ли не.

    Коментиран от #17

    14:45 15.09.2026

  • 6 метафора за ЕйАй

    1 0 Отговор
    Ако образно се оприличи изкуствения интелект като кама с дръжка и острие съответно в двата си края, то при изхвърлянето й вертикално нагоре, ако го направи професионален жонгльор, ще я хване за дръжката, но ако не е жонгльор - ЕйАй какво стана!?

    14:45 15.09.2026

  • 7 за датата под върха

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ИСТИНАТА":

    При минусови температури на околната среда през началото на февруари, процесите на разлагане и на развитие на бактерии в плътта се забавят и това в някаква степен затруднява датирането на смъртта, ако не се вземе в предвид прецизно.

    14:50 15.09.2026

  • 8 Маже ли роботите да са

    1 0 Отговор
    Маже ли роботите да са въжето което ще продаде капитализмът, на което да се обеси сам капитализмът? А, всички ще са собственици, безкласово общество, без експлоатация, комунизъм? То комунизмът отдавна е готов да стане по пазарен път: Ако всички имат профсъюз, и той инвестира в банка, която банка ще е собственост на работниците - с акции за пенсия, и тези пенсии се наследяват.. Така работническата класа ще стане 100% собственик на инвестираното, на капиталът. И цените ще са в техни ръце така. .....

    Коментиран от #9, #10, #18

    14:52 15.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 кратък отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Маже ли роботите да са":

    Не. Няма да е възможно прекратяването на собствеността върху средствата за производство - частна или всенародна.

    14:55 15.09.2026

  • 11 Селянин

    0 0 Отговор
    Да го кръстят Скайнет.

    14:55 15.09.2026

  • 12 Собственикъ

    1 0 Отговор
    . Всички ще станат инвеститори и работниците ще са роботите- КАК ЩЕ ФУНКЦИОНИРА, НЕ СИ ГО ПРЕДСТАВЯМ. Всеки ще има минимум 10 робота служители, средно. Цените ще падат всеки ден и тез на роботите, но заемът няма да пада, но инвестицията и имотите ще падат и номиналната печалба ще пада, заемът е номинален. Отдавна знам, че, ако електричеството се добива безплатно, с някакво изобретение, нищо в светът няма да се промени. Да, от неолиберална гледна точка, САЩ искат да не изнасят инвестиции и производства заради евтин труд другаде, и роботите да са евтин труд у дома - у САЩ.

    14:56 15.09.2026

  • 13 който конттролира той диктува

    1 0 Отговор
    Органа ще се контролира от сащ разбира се а само имито ще му е международно с обичайните слуги за международна представителност и независимост уж....Така се контролира масите на простолюдието с декоративна демокрация.

    14:57 15.09.2026

  • 14 Истината

    2 0 Отговор
    Бил Гейтс казва че ИИ ще задълбочени неимоверно неравенството още повече точно заради липсата на контрол. Богатите 5% ще станат още по-богати, а всички други ще станат не само по-бедни, а и без работа. Нещо като Голямата депресия, но на квадрат и то ВЕЧНО.
    За съжаление човечеството нехае за тази опасност - по-скоро ПЕЧАЛИВШИТЕ лъжат губещите отново. А гбъдещите губещи изобщо не разбират какво им се случва.
    Бил Гейтс е един от най-умните хора на планетата...

    15:03 15.09.2026

  • 15 Ами..

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ИСТИНАТА":

    Може би си прав че едната мафия измества другата в разпространението но наркотиците. Но нас ни интересува това разпространение да СПРЕ!! Кой го управлява е по-безинтересния въпрос за сметка на въпроса Защо той/те нецса в затвора

    15:09 15.09.2026

  • 16 Някой

    0 0 Отговор
    Глупости. Вярва ли Бил Гейтс, че ИИ в Агенцията за нац. сигурност, Пентагона, ЦРУ ще бъде подложен на ограничения? И под международен контрол. Проблемът е друг. Още преди да се появи ИИ, интелектуалци започнаха, да бият тревога че интернет отваря информационна кутия на Пандора. ИИ, направи познавателния процес много ефективен. Една от основите на властта на политиците и бизнеса е селективната информираност на масите. Но ИИ започна на влива отровата на безконтролното политически некоректно познание. Американският ИИ е по цензуриран от китайският и губи потребители. Бизнеса страда.

    Коментиран от #19

    15:11 15.09.2026

  • 17 Ами..

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ми той този интелект ми струва много тъп":

    Прав си за състоянието на ИИ в момента. Но не забравяй че то се развива НЕПРЕКЪСНАТО. Учи се дири и от твоя разговор с него.

    15:14 15.09.2026

  • 18 Ами..

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Маже ли роботите да са":

    Разсъждаващ в правилната посока, точно както и Бил Гейтс го прави.
    Тий отива стъпка напред и казва че това няма да стсне доброволно. Някои ще искат да го експлоатират а за други ще е недостъпен. Сам разбираш кскви може да са последствията, знаейки в лакво общество живеем и какви са лидерите ни...

    15:20 15.09.2026

  • 19 Ами..

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Бил Гейтс точно от това се опасява, че контрола е НУЖЕН но няма да бъде разрешен. Особено като народа не разбира какво се случва...

    15:27 15.09.2026