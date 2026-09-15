Бил Гейтс е "за" създаването на международен орган за надзор на изкуствения интелект

Американският милиардер и основател на Microsoft Бил Гейтс смята, че разработването на системи за изкуствен интелект (ИИ) трябва да се контролира от международна организация.

Той предложи този орган да комбинира елементи на организации, наблюдаващи споразуменията за неразпространение на ядрени оръжия или климата, и международен регулатор в авиацията. „Искате политиците да изградят експертиза в правителството, но е необходимо да се създаде цял набор от институции около тези предизвикателства“, каза Гейтс, отбелязвайки, че разработването на ИИ ще „промени самия подход към създаването на изобретения“, което ще окаже фундаментално влияние върху живота на хората.

В същото време бизнесменът е изненадан, че много хора не разбират значението на това развитие и че университетите и мозъчните тръстове не участват активно в дискусията. Според него, това се дължи не само на липсата на единна система за глобален надзор върху разработването на ИИ, но и на липсата на каквато и да е регулация в рамките на държавите. Това означава, че тази технологична област се регулира от самите разработчици, които поставят собствените си интереси на първо място.

В същото време The Times признава, че шансовете за появата на подобна организация изглеждат малки, предвид нарастващите международни разногласия и огромните финансови последици.

Гейтс също така посочи, че ако разработването на изкуствен интелект бъде оставено „само на пазара, най-ефективните инструменти ще бъдат създадени предимно за хората и организациите, които могат да платят за тях, а не непременно за тези, които биха могли да се възползват най-много от тях“.

Ето защо фондация „Гейтс“ обеща да дари 1 млрд. USD през идните 2 години, за да предотврати това: адаптиране на технологиите, така че да бъдат езиково и културно релевантни за тези, които ги използват, и да ги направи достъпни.