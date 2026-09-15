Бил Гейтс е "за" създаването на международен орган за надзор на изкуствения интелект

Американският милиардер и основател на Microsoft Бил Гейтс смята, че разработването на системи за изкуствен интелект (ИИ) трябва да се контролира от международна организация.
Той предложи този орган да комбинира елементи на организации, наблюдаващи споразуменията за неразпространение на ядрени оръжия или климата, и международен регулатор в авиацията. „Искате политиците да изградят експертиза в правителството, но е необходимо да се създаде цял набор от институции около тези предизвикателства“, каза Гейтс, отбелязвайки, че разработването на ИИ ще „промени самия подход към създаването на изобретения“, което ще окаже фундаментално влияние върху живота на хората.
В същото време бизнесменът е изненадан, че много хора не разбират значението на това развитие и че университетите и мозъчните тръстове не участват активно в дискусията. Според него, това се дължи не само на липсата на единна система за глобален надзор върху разработването на ИИ, но и на липсата на каквато и да е регулация в рамките на държавите. Това означава, че тази технологична област се регулира от самите разработчици, които поставят собствените си интереси на първо място.
В същото време The Times признава, че шансовете за появата на подобна организация изглеждат малки, предвид нарастващите международни разногласия и огромните финансови последици.
Гейтс също така посочи, че ако разработването на изкуствен интелект бъде оставено „само на пазара, най-ефективните инструменти ще бъдат създадени предимно за хората и организациите, които могат да платят за тях, а не непременно за тези, които биха могли да се възползват най-много от тях“.
Ето защо фондация „Гейтс“ обеща да дари 1 млрд. USD през идните 2 години, за да предотврати това: адаптиране на технологиите, така че да бъдат езиково и културно релевантни за тези, които ги използват, и да ги направи достъпни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4
14:36 15.09.2026
2 регламент за дейност
14:36 15.09.2026
3 Един милиард?
14:43 15.09.2026
4 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Пич":Защо държавните медии точно сега пощръкляха отново на темата Петрохан?
Може би за да отвлекат вниманието, че Йотова Дебелосерката помилва наркотрафикант
и измества Борисов в наркобизнеса?
Истината за Околчица постепенно си пробива път!
Според последната експертиза,
калушев и другите двама,
са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?
Ранната фалшива съдебна експертиза твърдеше, че смъртта на тримата на Околчица
е настъпила 2-3 денонощия преди откриването (5-6 февруари,
а в смъртния акт на Калушев е била записана дата 7 февруари)!?!.
Защо???
За да се прикрие, че Калушев и другите двама също са убити в хижата на Петрохан!
И ощи по-важното!
Кой е транспортирал труповете с кемпера от Петрохан до Околчица?
Нали има тол-камери по пътищата?
Защо се крият записите им?
Коментиран от #7, #15
14:44 15.09.2026
5 Ми той този интелект ми струва много тъп
Коментиран от #17
14:45 15.09.2026
6 метафора за ЕйАй
14:45 15.09.2026
7 за датата под върха
До коментар #4 от "ИСТИНАТА":При минусови температури на околната среда през началото на февруари, процесите на разлагане и на развитие на бактерии в плътта се забавят и това в някаква степен затруднява датирането на смъртта, ако не се вземе в предвид прецизно.
14:50 15.09.2026
8 Маже ли роботите да са
Коментиран от #9, #10, #18
14:52 15.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 кратък отговор
До коментар #8 от "Маже ли роботите да са":Не. Няма да е възможно прекратяването на собствеността върху средствата за производство - частна или всенародна.
14:55 15.09.2026
11 Селянин
14:55 15.09.2026
12 Собственикъ
14:56 15.09.2026
13 който конттролира той диктува
14:57 15.09.2026
14 Истината
За съжаление човечеството нехае за тази опасност - по-скоро ПЕЧАЛИВШИТЕ лъжат губещите отново. А гбъдещите губещи изобщо не разбират какво им се случва.
Бил Гейтс е един от най-умните хора на планетата...
15:03 15.09.2026
15 Ами..
До коментар #4 от "ИСТИНАТА":Може би си прав че едната мафия измества другата в разпространението но наркотиците. Но нас ни интересува това разпространение да СПРЕ!! Кой го управлява е по-безинтересния въпрос за сметка на въпроса Защо той/те нецса в затвора
15:09 15.09.2026
16 Някой
Коментиран от #19
15:11 15.09.2026
17 Ами..
До коментар #5 от "Ми той този интелект ми струва много тъп":Прав си за състоянието на ИИ в момента. Но не забравяй че то се развива НЕПРЕКЪСНАТО. Учи се дири и от твоя разговор с него.
15:14 15.09.2026
18 Ами..
До коментар #8 от "Маже ли роботите да са":Разсъждаващ в правилната посока, точно както и Бил Гейтс го прави.
Тий отива стъпка напред и казва че това няма да стсне доброволно. Някои ще искат да го експлоатират а за други ще е недостъпен. Сам разбираш кскви може да са последствията, знаейки в лакво общество живеем и какви са лидерите ни...
15:20 15.09.2026
19 Ами..
До коментар #16 от "Някой":Бил Гейтс точно от това се опасява, че контрола е НУЖЕН но няма да бъде разрешен. Особено като народа не разбира какво се случва...
15:27 15.09.2026