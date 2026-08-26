Ювентус с ново попълнение - взе Камил Грабара от Волфсбург

Ювентус официално обяви привличането на Камил Грабара – полският вратар, който до момента пазеше цветовете на Волфсбург. 27-годишният страж ще носи екипа на "Старата госпожа" под наем до лятото на 2027 година, като в договора е заложена и опция за окончателно закупуване.

Според информацията, разпространена от торинския клуб, Ювентус ще плати 500 000 евро за наема на Грабара, а при изпълнение на определени спортни цели са предвидени още 500 000 евро под формата на бонуси. Ако "бианконерите" решат да задържат полския национал за постоянно, трансферната сума ще възлезе на 11,5 милиона евро, разпределени в рамките на три години.

Камил Грабара не е непознат на европейската футболна сцена. След като започва кариерата си в родния Рух Хожув, през 2016 година той подписва с английския гранд Ливърпул. Въпреки че не успява да се наложи на "Анфийлд", младият вратар трупа ценен опит под наем в датския Орхус и английския Хъдърсфийлд. Истинският пробив за Грабара идва с екипа на Копенхаген, където за три и половина сезона печели две шампионски титли и една Купа на Дания, а също така дебютира в престижната Шампионска лига. През последните два сезона полският страж бе неизменен титуляр за Волфсбург, записвайки 63 мача в Бундеслигата.

С привличането на Камил Грабара, Ювентус демонстрира амбиция да подсили конкуренцията на вратарския пост и да гарантира стабилност в защита.