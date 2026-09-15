Юрген Клоп залага на Марк-Андре тер Стеген като страж №1 на Германия

След като пое кормилото на националния отбор на Германия, Юрген Клоп не губи време и вече очертава основните си фигури. Според авторитетното издание Bild, харизматичният треньор е посочил Марк-Андре тер Стеген като своя фаворит за титулярната позиция под рамката на Бундестима.

Клоп, известен със своята откровеност и директен подход, лично е потърсил стража на Аякс, за да му засвидетелства пълното си доверие. Този жест ясно показва, че германският специалист разчита на опита и класата на Тер Стеген в предстоящите предизвикателства.

Марк-Андре тер Стеген, който от 2014 година носи екипа на Барселона, през втората половина на сезон 2025/26 бе преотстъпен на испанския Жирона. За съжаление, контузия ограничи изявите му до едва два мача. През лятото талантливият вратар пое ново предизвикателство, преминавайки под наем в нидерландския гранд Аякс.

След раздялата с Юлиан Нагелсман, германската футболна федерация се довери на Юрген Клоп, който подписа договор до 2030 година.