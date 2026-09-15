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Борис Бекер настоява за промяна на правилата след победата на Зверев на US Open

Борис Бекер настоява за промяна на правилата след победата на Зверев на US Open

15 Септември, 2026 22:03 1 074 9

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  • бен шелтън-
  • голям шлем

Германската легенда аплодира успеха на сънародника си, но остро критикува навика му при сервис и призовава за по-строги регулации

Борис Бекер настоява за промяна на правилата след победата на Зверев на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тенис светът все още е под въздействието на впечатляващия триумф на Александър Зверев на Откритото първенство на САЩ, но не всички коментари са само аплодисменти. Борис Бекер, един от най-емблематичните германски тенисисти, изрази сериозни резерви относно поведението на Зверев при изпълнение на сервис, като настоя за спешна промяна в правилата на играта.

В подкаста си, който води заедно с Андреа Петкович, Бекер не скри раздразнението си от навика на Зверев да тупка топката многократно преди втория си сервис – понякога до 25 пъти. „Имам само една забележка към Саша – това безкрайно тупкане преди втори сервис!“, възкликна Бекер, цитиран от DPA. Той подчерта, че липсата на ясен времеви лимит за втория сервис създава предпоставки за забавяне и напрежение както у съперниците, така и у зрителите.

Докато правилата изискват първият сервис да бъде изпълнен в рамките на 25 секунди след обявяване на резултата, за втория сервис подобно ограничение липсва. Това, според Бекер, е вратичка, която трябва да бъде затворена. „Спешно се нуждаем от регулация, която да определи колко време има играчът преди втория сервис“, настоява германецът, подкрепяйки и призива на Бен Шелтън за промяна.

Въпреки критиките, Бекер не пропусна да похвали Зверев за почти безупречното му представяне в Ню Йорк. С двете си титли от Големия шлем в рамките на една година – след успеха и на „Ролан Гарос“ – Зверев се нареди до самия Бекер в историята на германския тенис. „Това е наистина историческо постижение“, отбеляза 58-годишният ветеран.

След победата си на US Open, Зверев се доближи само на 1810 точки от лидера Яник Синер, който пропусна турнира поради контузия. Сега германецът има реален шанс да атакува първото място в световната ранглиста, особено с оглед на предстоящите турнири и защитата на точки от страна на Синер.

Някои анализатори омаловажиха успеха на Зверев, твърдейки, че той е спечелил в отсъствието на Синер и след ранното отпадане на Карлос Алкарас. Бекер обаче категорично отхвърли тези твърдения: „Той може да победи само този, който е срещу него на корта. Да се омаловажава такова постижение е неуважително и дори възмутително“, заяви легендата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оги

    7 6 Отговор
    Този пияница кога е бил тенисист?

    Коментиран от #8, #9

    22:06 15.09.2026

  • 2 Ша тупам

    2 0 Отговор
    Даже ша викам като СИРЕНА УЙЛЯМС... кво ти пука....

    22:21 15.09.2026

  • 3 Агаси

    3 1 Отговор
    Тоз пак сай на пил

    22:22 15.09.2026

  • 4 ТЪПАНАР

    6 1 Отговор
    ФАШИСТ И ОТЯВЛЕН РУСОФОБ.ЗВЕРЕВ Е МНОГО ПО ДОБЪР И С ПОВЕЧЕ ПОСТИЖЕНИЯ ОТ ФАШИСТА БЕКЕР.

    22:35 15.09.2026

  • 5 Аве смешник

    5 0 Отговор
    Кажи същото на Джокович и да видиш как ще те нвре в на кучто г..... Нещастник

    22:39 15.09.2026

  • 6 Смехурко

    1 0 Отговор
    На 17 години-1985 печели Уимбълдън. После още два пъти...Сигурно не сте били родени...
    Подскачащи...

    22:43 15.09.2026

  • 7 Ти си

    0 0 Отговор
    Ако Борката не беше толкова тъп може би са щеше да стигне до извода че 25 тупкания на топката се извършват за 25 секунди !
    Какъв му е проблема на рижавия......

    22:45 15.09.2026

  • 8 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оги":

    Той беше шампион, когато ти още не си бил блясък в очите на баща си.
    Унижи нагличаните на техния "Опън" за начало, после ги подкара наред.
    И караше порше 939, една много бърза кола.
    С две думи, каквито и грехове да имал ПОСЛЕ, хората го помнят като шампион ПЪРВО.
    Като се докарате хората да ви помнят като шампиони ПЪРВО, тогава развалайте впечатлението с такива женски одумвания като твоето ПОСЛЕ.

    22:49 15.09.2026

  • 9 Луд Скайуокър

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оги":

    Нещо да си чувал за мистър бум бум , както впрочем го наричаха журналистите но явно си бил още в течно състояние и няма как да го знаеш това

    22:54 15.09.2026

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