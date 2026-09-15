Борис Бекер настоява за промяна на правилата след победата на Зверев на US Open

Тенис светът все още е под въздействието на впечатляващия триумф на Александър Зверев на Откритото първенство на САЩ, но не всички коментари са само аплодисменти. Борис Бекер, един от най-емблематичните германски тенисисти, изрази сериозни резерви относно поведението на Зверев при изпълнение на сервис, като настоя за спешна промяна в правилата на играта.

В подкаста си, който води заедно с Андреа Петкович, Бекер не скри раздразнението си от навика на Зверев да тупка топката многократно преди втория си сервис – понякога до 25 пъти. „Имам само една забележка към Саша – това безкрайно тупкане преди втори сервис!“, възкликна Бекер, цитиран от DPA. Той подчерта, че липсата на ясен времеви лимит за втория сервис създава предпоставки за забавяне и напрежение както у съперниците, така и у зрителите.

Докато правилата изискват първият сервис да бъде изпълнен в рамките на 25 секунди след обявяване на резултата, за втория сервис подобно ограничение липсва. Това, според Бекер, е вратичка, която трябва да бъде затворена. „Спешно се нуждаем от регулация, която да определи колко време има играчът преди втория сервис“, настоява германецът, подкрепяйки и призива на Бен Шелтън за промяна.

Въпреки критиките, Бекер не пропусна да похвали Зверев за почти безупречното му представяне в Ню Йорк. С двете си титли от Големия шлем в рамките на една година – след успеха и на „Ролан Гарос“ – Зверев се нареди до самия Бекер в историята на германския тенис. „Това е наистина историческо постижение“, отбеляза 58-годишният ветеран.

След победата си на US Open, Зверев се доближи само на 1810 точки от лидера Яник Синер, който пропусна турнира поради контузия. Сега германецът има реален шанс да атакува първото място в световната ранглиста, особено с оглед на предстоящите турнири и защитата на точки от страна на Синер.

Някои анализатори омаловажиха успеха на Зверев, твърдейки, че той е спечелил в отсъствието на Синер и след ранното отпадане на Карлос Алкарас. Бекер обаче категорично отхвърли тези твърдения: „Той може да победи само този, който е срещу него на корта. Да се омаловажава такова постижение е неуважително и дори възмутително“, заяви легендата.