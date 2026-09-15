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Случаят с "Петричкия Ескобар": Отговорност за помилването носи този, чийто подпис стои под указа

Случаят с "Петричкия Ескобар": Отговорност за помилването носи този, чийто подпис стои под указа

15 Септември, 2026 23:19 591 20

  • проф. пламен киров-
  • илияна йотова-
  • помилване

Президентът не може да провежда разследване. Той е обвързан с преценката - най-малкото, защото президентът нито е медик, нито е юрист

Случаят с "Петричкия Ескобар": Отговорност за помилването носи този, чийто подпис стои под указа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отговорност за помилването носи този, чийто подпис стои под указа, но самият акт представлява висша милост, а не ревизия на съдебното решение. Това заяви преподавателят и бивш конституционен съдия проф. Пламен Киров по повод случая с "Петричкия Ескобар" в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му решението за помилването е било взето след становища на медицинска комисия и на Комисията по помилванията, като и двете са преценили, че животът на осъдения е застрашен.

"Президентът не може да провежда разследване. Той е обвързан с преценката - най-малкото, защото президентът нито е медик, нито е юрист", каза Киров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Конституционалистът подчерта, че последващото поведение на помилвания не може да бъде основание за търсене на вина от вицепрезидента. Според него към момента на подписването на указа не може да се знае как ще се развие състоянието на даден човек.

"Президентът не може да предположи какви ще бъдат резултатите от едно лечение. Те могат да бъдат благоприятни, могат да бъдат неблагоприятни. Но те настъпват след подписване на указа", посочи той.

Киров предупреди и за друг риск - атаките около случая да доведат до фактическо ограничаване на конституционното правомощие за помилване.

"Не искам да съм лош пророк, но с това, което се разиграва в момента като атака срещу Илияна Йотова, в крайна сметка ще доведе дотам, че този институт изобщо няма да се прилага", заяви той.

Според него помилването е необходимо именно в крайни житейски ситуации, когато дори осъден човек е в тежко здравословно състояние. "По-добре да се прибере вкъщи сред своите близки, за да изживее последните си дни и последните си часове, а не в затвора. Това е милостта, която се проявява", каза проф. Киров.

Той коментира и предстоящите промени в съдебната система, като подчерта, че гаранцията срещу политическо влияние трябва да бъде заложена в Конституцията.

"В Конституцията нито една власт не може да бъде обявена за върховна, нито една власт не може да бъде обявена за абсолютно независима и безконтролна", заключи Киров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дика

    9 5 Отговор
    Киров, в случая нямаме смъртноболен. Бил е в нужда от медицинско лечение извън затвора, прекъсва се изпълнението на наказанието, няма никаква нужда и причина за помилване. Нека да не се правим на дръж ми шапката.

    23:24 15.09.2026

  • 2 ХиХи

    3 9 Отговор
    А с калушковия лама кой отговорност носи?

    Коментиран от #17

    23:26 15.09.2026

  • 3 Хмм

    5 7 Отговор
    и този гербер се пребоядиса, йотова е освободила от затвора 5 наркоси, това вече не е случайност, а тенденция, наркоканал през президентството в лицето на вицепрезидентката йотова

    23:27 15.09.2026

  • 4 хаха

    11 2 Отговор
    Чак се чудя на онези "простите" и "изостаналите" в Сингапур.

    Що бесите наркотрафикантите ве зверове такива????

    Я се поучете от прогресивните и напреднали пит3кантропи от Блатото намиращо се на юг ор Румъния! И бързичко такова! Ако искате да ги настигнете.

    Ееееееех ,байганьовците, спокойно ве. Онези от Сингапур май нямат намерение да ви настигат.
    ХАХАХА

    23:28 15.09.2026

  • 5 буля йотка

    9 2 Отговор
    този човек е бил набеден за наркодилър а всъщност е бил честен трудов човек като мен затова го помилвах!

    23:28 15.09.2026

  • 6 хаха

    9 1 Отговор
    Ли Куан Ю смяташе, че суровите наказания – включително задължителното смъртно наказание за трафик на наркотици над определени количества – са от съществено значение за възпирането на престъпните синдикати и защитата на обществената безопасност.
    Той твърдеше, че екзекуцията на трафикант на наркотици е необходим и разумен избор за предотвратяване на съсипването на стотици хиляди семейства и на младежи, засегнати от зависимост.
    Ли отхвърляше либералните подходи към наркотиците от западен тип, като изтъкваше, че те водят до ръст на престъпността, масова зависимост и разпад на обществото.

    Глей го само какъв балък. Наркотиците на били касаели само жертвите ами целите семейства и обществото. Балък. Само така пит3кантропите. Продължавайте да милвате и помилвате.

    23:31 15.09.2026

  • 7 Ае сига бе

    8 1 Отговор
    Наркоса си е бил в болница,не в затвора.Гарантирано му е че ако е зле,остава в болница..Какъв е мотива някой да го помилва.От какво,от болницата?

    23:34 15.09.2026

  • 8 биволицата

    8 2 Отговор
    няма ли да назначи наркобоса за министер или нещо дупетатче ала бала?

    23:34 15.09.2026

  • 9 то държава няма

    6 3 Отговор
    те тръгнали президенти да стават...

    23:36 15.09.2026

  • 10 ?????

    3 8 Отговор
    Уф.
    Не изпитвам никакви симпатии към Йотова, но да попитам все пак умните и красивите - те как си представят какви хора според тях помилва вицепрезидента?
    Ангели Божии ли или престъпници?
    Има ли сред всички помилвани поне един който да не е престъпник според влязла в сила присъда?
    И между другото докторите в комисията са назначени от умнокрасивото правителство.

    23:38 15.09.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 9 Отговор
    ДОБРЕ ДЕ
    .. НЕ СЪМ РАЗБРАЛ ДОСЕГА ПОМИЛВАНИЯ КАК Е ? ДОБРЕ ЛИ Е ИЛИ Е МУШКАТО ДЕТО ЗА НИЩО НЕ СТАВА ?
    .. ТОВА Е КЛЮЧА В СПОРА - ДАЛИ Е ИЗЛЪГАЛ ИЛИ Е ДЕЙСТВИТЕЛНО БОЛЕН
    .... ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ - А НЕ Е ЛЕКАР ЗА ДА ГО КАЖЕ :)

    Коментиран от #15

    23:38 15.09.2026

  • 12 йотовица

    0 9 Отговор
    гласувайте за мен българи ще ви спаса!

    Коментиран от #14

    23:40 15.09.2026

  • 13 Някой трябва да то направи

    1 11 Отговор
    Йотова е постъпила правилно

    23:41 15.09.2026

  • 14 хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "йотовица":

    А не ве...ще гласуват за някакви препечени от Максуда дето пискат "саму Изражданье"!

    23:41 15.09.2026

  • 15 Гошо

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Че те не го знаят къде е, у тях ли си е, уж под домашен арест след повторното му залавяне, ти питаш как е със здравето 😁

    23:44 15.09.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    1 6 Отговор
    При медицинско становище и две комисии, които са колективен орган няма кой да каже НЕ!

    Петроханците си личат от далече като натягат с тая простотия и продължават да наливат помия в ефира.

    23:49 15.09.2026

  • 17 ИСТИНАТА

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "ХиХи":

    Защо държавните медии точно сега пощръкляха отново на темата Петрохан?
    Може би за да отвлекат вниманието, че Йотова Дебелосерката помилва наркотрафикант
    и измества Борисов в наркобизнеса?

    Истината за Околчица постепенно си пробива път!
    Според последната експертиза,
    калушев и другите двама,
    са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
    Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?

    Ранната фалшива съдебна експертиза твърдеше, че смъртта на тримата на Околчица
    е настъпила 2-3 денонощия преди откриването (5-6 февруари,
    а в смъртния акт на Калушев е била записана дата 7 февруари)!?!.
    Защо???
    За да се прикрие, че Калушев и другите двама също са убити в хижата на Петрохан!
    И ощи по-важното!
    Кой е транспортирал труповете с кемпера от Петрохан до Околчица?
    Нали има тол-камери по пътищата?
    Защо се крият записите им?

    Петроханци са убити, защото са открили наркоканала на Сретан Йошич и Борисов, които уж са във вражда

    Подхожда ли на държавният глава да помилва и покровителства наркотрафиканти? Йотова, ти мафиЙотова ли си?

    23:50 15.09.2026

  • 18 Илиана

    3 2 Отговор
    Взе парите, и рече чакай малко, ще ставам президент, на всички наркомани претендент!

    23:54 15.09.2026

  • 19 име

    1 6 Отговор
    Явно има много слабоумни индивиди, които така и не могат да разберат, че Йотова е подписала въз основа на това, което здравната комисия на ПеПедофилите е дала като заключения.

    Коментиран от #20

    23:59 15.09.2026

  • 20 Адвокат

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Пророних сълзи от Вашият умен пост. Здравословното състояние на осъдените не е основание за прекъсване или прекратяване на присъдата! Затова опцията е само помилване, но това е лично решение на вицепрезидента. Повечето болни осъдени си умират в затвора.

    00:05 16.09.2026

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