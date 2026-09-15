Случаят с "Петричкия Ескобар": Отговорност за помилването носи този, чийто подпис стои под указа

Отговорност за помилването носи този, чийто подпис стои под указа, но самият акт представлява висша милост, а не ревизия на съдебното решение. Това заяви преподавателят и бивш конституционен съдия проф. Пламен Киров по повод случая с "Петричкия Ескобар" в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му решението за помилването е било взето след становища на медицинска комисия и на Комисията по помилванията, като и двете са преценили, че животът на осъдения е застрашен.

"Президентът не може да провежда разследване. Той е обвързан с преценката - най-малкото, защото президентът нито е медик, нито е юрист", каза Киров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Конституционалистът подчерта, че последващото поведение на помилвания не може да бъде основание за търсене на вина от вицепрезидента. Според него към момента на подписването на указа не може да се знае как ще се развие състоянието на даден човек.

"Президентът не може да предположи какви ще бъдат резултатите от едно лечение. Те могат да бъдат благоприятни, могат да бъдат неблагоприятни. Но те настъпват след подписване на указа", посочи той.

Киров предупреди и за друг риск - атаките около случая да доведат до фактическо ограничаване на конституционното правомощие за помилване.

"Не искам да съм лош пророк, но с това, което се разиграва в момента като атака срещу Илияна Йотова, в крайна сметка ще доведе дотам, че този институт изобщо няма да се прилага", заяви той.

Според него помилването е необходимо именно в крайни житейски ситуации, когато дори осъден човек е в тежко здравословно състояние. "По-добре да се прибере вкъщи сред своите близки, за да изживее последните си дни и последните си часове, а не в затвора. Това е милостта, която се проявява", каза проф. Киров.

Той коментира и предстоящите промени в съдебната система, като подчерта, че гаранцията срещу политическо влияние трябва да бъде заложена в Конституцията.

"В Конституцията нито една власт не може да бъде обявена за върховна, нито една власт не може да бъде обявена за абсолютно независима и безконтролна", заключи Киров.