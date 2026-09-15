Случаят с "Петричкия Ескобар": Отговорност за помилването носи този, чийто подпис стои под указа

Отговорност за помилването носи този, чийто подпис стои под указа, но самият акт представлява висша милост, а не ревизия на съдебното решение. Това заяви преподавателят и бивш конституционен съдия проф. Пламен Киров по повод случая с "Петричкия Ескобар" в студиото на "Денят ON AIR".
По думите му решението за помилването е било взето след становища на медицинска комисия и на Комисията по помилванията, като и двете са преценили, че животът на осъдения е застрашен.
"Президентът не може да провежда разследване. Той е обвързан с преценката - най-малкото, защото президентът нито е медик, нито е юрист", каза Киров в ефира на Bulgaria ON AIR.
Конституционалистът подчерта, че последващото поведение на помилвания не може да бъде основание за търсене на вина от вицепрезидента. Според него към момента на подписването на указа не може да се знае как ще се развие състоянието на даден човек.
"Президентът не може да предположи какви ще бъдат резултатите от едно лечение. Те могат да бъдат благоприятни, могат да бъдат неблагоприятни. Но те настъпват след подписване на указа", посочи той.
Киров предупреди и за друг риск - атаките около случая да доведат до фактическо ограничаване на конституционното правомощие за помилване.
"Не искам да съм лош пророк, но с това, което се разиграва в момента като атака срещу Илияна Йотова, в крайна сметка ще доведе дотам, че този институт изобщо няма да се прилага", заяви той.
Според него помилването е необходимо именно в крайни житейски ситуации, когато дори осъден човек е в тежко здравословно състояние. "По-добре да се прибере вкъщи сред своите близки, за да изживее последните си дни и последните си часове, а не в затвора. Това е милостта, която се проявява", каза проф. Киров.
Той коментира и предстоящите промени в съдебната система, като подчерта, че гаранцията срещу политическо влияние трябва да бъде заложена в Конституцията.
"В Конституцията нито една власт не може да бъде обявена за върховна, нито една власт не може да бъде обявена за абсолютно независима и безконтролна", заключи Киров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дика
23:24 15.09.2026
2 ХиХи
Коментиран от #17
23:26 15.09.2026
3 Хмм
23:27 15.09.2026
4 хаха
Що бесите наркотрафикантите ве зверове такива????
Я се поучете от прогресивните и напреднали пит3кантропи от Блатото намиращо се на юг ор Румъния! И бързичко такова! Ако искате да ги настигнете.
Ееееееех ,байганьовците, спокойно ве. Онези от Сингапур май нямат намерение да ви настигат.
ХАХАХА
23:28 15.09.2026
5 буля йотка
23:28 15.09.2026
6 хаха
Той твърдеше, че екзекуцията на трафикант на наркотици е необходим и разумен избор за предотвратяване на съсипването на стотици хиляди семейства и на младежи, засегнати от зависимост.
Ли отхвърляше либералните подходи към наркотиците от западен тип, като изтъкваше, че те водят до ръст на престъпността, масова зависимост и разпад на обществото.
Глей го само какъв балък. Наркотиците на били касаели само жертвите ами целите семейства и обществото. Балък. Само така пит3кантропите. Продължавайте да милвате и помилвате.
23:31 15.09.2026
7 Ае сига бе
23:34 15.09.2026
8 биволицата
23:34 15.09.2026
9 то държава няма
23:36 15.09.2026
10 ?????
Не изпитвам никакви симпатии към Йотова, но да попитам все пак умните и красивите - те как си представят какви хора според тях помилва вицепрезидента?
Ангели Божии ли или престъпници?
Има ли сред всички помилвани поне един който да не е престъпник според влязла в сила присъда?
И между другото докторите в комисията са назначени от умнокрасивото правителство.
23:38 15.09.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. НЕ СЪМ РАЗБРАЛ ДОСЕГА ПОМИЛВАНИЯ КАК Е ? ДОБРЕ ЛИ Е ИЛИ Е МУШКАТО ДЕТО ЗА НИЩО НЕ СТАВА ?
.. ТОВА Е КЛЮЧА В СПОРА - ДАЛИ Е ИЗЛЪГАЛ ИЛИ Е ДЕЙСТВИТЕЛНО БОЛЕН
.... ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ - А НЕ Е ЛЕКАР ЗА ДА ГО КАЖЕ :)
Коментиран от #15
23:38 15.09.2026
12 йотовица
Коментиран от #14
23:40 15.09.2026
13 Някой трябва да то направи
23:41 15.09.2026
14 хаха
До коментар #12 от "йотовица":А не ве...ще гласуват за някакви препечени от Максуда дето пискат "саму Изражданье"!
23:41 15.09.2026
15 Гошо
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Че те не го знаят къде е, у тях ли си е, уж под домашен арест след повторното му залавяне, ти питаш как е със здравето 😁
23:44 15.09.2026
16 ДрайвингПлежър
Петроханците си личат от далече като натягат с тая простотия и продължават да наливат помия в ефира.
23:49 15.09.2026
17 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "ХиХи":Защо държавните медии точно сега пощръкляха отново на темата Петрохан?
Може би за да отвлекат вниманието, че Йотова Дебелосерката помилва наркотрафикант
и измества Борисов в наркобизнеса?
Истината за Околчица постепенно си пробива път!
Според последната експертиза,
калушев и другите двама,
са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?
Ранната фалшива съдебна експертиза твърдеше, че смъртта на тримата на Околчица
е настъпила 2-3 денонощия преди откриването (5-6 февруари,
а в смъртния акт на Калушев е била записана дата 7 февруари)!?!.
Защо???
За да се прикрие, че Калушев и другите двама също са убити в хижата на Петрохан!
И ощи по-важното!
Кой е транспортирал труповете с кемпера от Петрохан до Околчица?
Нали има тол-камери по пътищата?
Защо се крият записите им?
Петроханци са убити, защото са открили наркоканала на Сретан Йошич и Борисов, които уж са във вражда
Подхожда ли на държавният глава да помилва и покровителства наркотрафиканти? Йотова, ти мафиЙотова ли си?
23:50 15.09.2026
18 Илиана
23:54 15.09.2026
19 име
Коментиран от #20
23:59 15.09.2026
20 Адвокат
До коментар #19 от "име":Пророних сълзи от Вашият умен пост. Здравословното състояние на осъдените не е основание за прекъсване или прекратяване на присъдата! Затова опцията е само помилване, но това е лично решение на вицепрезидента. Повечето болни осъдени си умират в затвора.
00:05 16.09.2026