Томас Райс поема кормилото на Трабзонспор: Германският специалист вече е в Турция

Ръководството на Трабзонспор предприе решителна стъпка и избра Томас Райс за нов старши треньор. Немският специалист, който до този момент ръководеше Лудогорец, вече пристигна в Трабзон с частен самолет, изпратен лично от президента на клуба.

След като клубната легенда Фатих Теке напусна поста си заради неубедителния старт на сезона в турската Суперлига, „Черноморската буря“ се нуждаеше от свежа енергия и нова стратегия. Изборът падна върху Райс – име, добре познато на турските фенове от престоя му в Самсунспор. Сделката бе финализирана светкавично, а Лудогорец ще получи обезщетение в размер на около 1 милион евро за освобождаването на треньора, който се присъедини към българския шампион само преди няколко месеца.

Още с първите си стъпки на турска земя, Томас Райс усети страстта на местните привърженици. Десетки фенове на Трабзонспор го приветстваха на летището, а германецът не пропусна да им се отблагодари – позира с клубния шал и дори поведе традиционното скандиране „ючлю“. С този жест Райс мигновено спечели сърцата на запалянковците и даде ясен сигнал, че е готов да се впусне в предизвикателството.

Thomas Reis taraftarlara üçlü çektirdi ❤️💙 https://t.co/AF2m1QUFIO — 61saat (@61saat) September 15, 2026