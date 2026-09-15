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Томас Райс поема кормилото на Трабзонспор: Германският специалист вече е в Турция

Томас Райс поема кормилото на Трабзонспор: Германският специалист вече е в Турция

15 Септември, 2026 22:08 622 2

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  • старши треньор-
  • лудогоре

Нов етап за турския тим след раздялата с Фатих Теке

Томас Райс поема кормилото на Трабзонспор: Германският специалист вече е в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ръководството на Трабзонспор предприе решителна стъпка и избра Томас Райс за нов старши треньор. Немският специалист, който до този момент ръководеше Лудогорец, вече пристигна в Трабзон с частен самолет, изпратен лично от президента на клуба.

След като клубната легенда Фатих Теке напусна поста си заради неубедителния старт на сезона в турската Суперлига, „Черноморската буря“ се нуждаеше от свежа енергия и нова стратегия. Изборът падна върху Райс – име, добре познато на турските фенове от престоя му в Самсунспор. Сделката бе финализирана светкавично, а Лудогорец ще получи обезщетение в размер на около 1 милион евро за освобождаването на треньора, който се присъедини към българския шампион само преди няколко месеца.

Още с първите си стъпки на турска земя, Томас Райс усети страстта на местните привърженици. Десетки фенове на Трабзонспор го приветстваха на летището, а германецът не пропусна да им се отблагодари – позира с клубния шал и дори поведе традиционното скандиране „ючлю“. С този жест Райс мигновено спечели сърцата на запалянковците и даде ясен сигнал, че е готов да се впусне в предизвикателството.



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