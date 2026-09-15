Виктория Ангелова – Българската сензация, която покорява европейската лека атлетика

Виктория Ангелова, едно от най-ярките имена в съвременната българска лека атлетика, привлече вниманието на цяла Европа. След като завоюва златни медали на световното и европейското първенство по троен скок за девойки, тя заслужено получи номинация за престижната награда „Изгряваща звезда на Европа“.

Лятото на 2026 година се оказа триумфално за младата спортистка. През август Виктория се окичи със световната титла на шампионата за юноши и девойки под 20 години в Юджийн, Орегон, САЩ. Само месец по-рано тя вече бе покорила европейския връх, след като стана шампионка на Стария континент в категорията до 18 години в Риети, Италия. С тези впечатляващи постижения Ангелова доказа, че е сред най-обещаващите таланти в леката атлетика.

Номинацията на Виктория Ангелова за „Изгряваща звезда на Европа“ е не само признание за нейните лични успехи, но и повод за национална гордост.

Всеки желаещ може да подкрепи младата атлетка, като гласува на официалния сайт на Европейската атлетика: www.european-athletics.com/home/golden-track-vote