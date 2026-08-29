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Ювентус получи окончателен отказ от Кесие и се насочи спешно към халф на Милан

Ювентус получи окончателен отказ от Кесие и се насочи спешно към халф на Милан

29 Август, 2026 20:12 482 0

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„Старата госпожа“ търси спешно нов халф, след като котдивоарецът отхвърли предложението

Ювентус получи окончателен отказ от Кесие и се насочи спешно към халф на Милан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ювентус няма да привлече Франк Кесие, след като халфът е отказал предложението на клуба, пише “La Gazzetta dello Sport”.

„Бианконерите“ са предложили на свободния агент договор за две години с опция за още един сезон и заплата от 3,5 млн. евро годишно, но не са могли да увеличат финансовата си оферта заради ограниченията на финансовия феърплей на УЕФА.

След отказа Ювентус вече търси алтернатива, а основният вариант е полузащитникът на Милан Юсуф Фофана. 27-годишният французин е изпаднал от плановете на „росонерите“ и може да бъде привлечен под наем в последните дни на трансферния прозорец. Ситуацията за Ювентус е още по-спешна заради съмненията около физическото състояние на Кефрен Тюрам.

Клубът в момента може да си позволи основно сделки за наем или свободни агенти, освен ако първо не осъществи изходящ трансфер. Затова Фофана изглежда като най-реалистичния вариант за подсилване на халфовата линия.


Италия
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