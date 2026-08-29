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Атлетико постави финален ултиматум на Хулиан Алварес

Атлетико постави финален ултиматум на Хулиан Алварес

29 Август, 2026 12:52 420 1

  • хулиан алварес-
  • ла лига-
  • атлетико мадрид-
  • диего симеоне

Мадридският клуб даде срок до неделя на аржентинеца да вземе решение за бъдещето си

Атлетико постави финален ултиматум на Хулиан Алварес - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Атлетико Мадрид е поставил краен срок на Хулиан Алварес да реши бъдещето си. Нападателят трябва до неделя да даде отговор дали е готов да разгледа трансфер в Арсенал или ще остане на „Метрополитано“.

Клубът вече на няколко пъти е дал ясно да се разбере, че няма да преговаря с Барселона, която е предпочитаната дестинация от самия Алварес. Аржентинецът все още е объркан от ситуацията и не е дал знак, че сериозно обмисля трансфер в Англия. От Арсенал също не очакват сделката да се осъществи и няма да започват преговори, докато Алварес не покаже конкретен интерес към проекта на Микел Артета.

Междувременно Диего Симеоне потвърди, че нападателят няма да играе срещу Севиля, след като не е тренирал през последните три дни. „Той наистина се бори със ситуацията. Има хора, които са го подвели и са го оставили объркан, за което дълбоко съжалявам. В момента той преминава през много труден период, както в личен, така и в професионален план“, заяви изпълнителният директор на Атлетико Мигел Анхел Хил Марин.

В същото време Микел Артета отказа да коментира конкретно интереса към Алварес. Според южноамериканския футболен експерт Тим Викъри обаче Арсенал може да бъде интересна следваща стъпка за нападателя, дори потенциално като „мост“ към желан трансфер в Барселона в бъдеще.


Испания
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  • 1 Читател

    0 0 Отговор
    Там е звезда и го обичаха сега като отиде в Арсенал или Барселона какво на кой на мястото ще играе.

    12:59 29.08.2026

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