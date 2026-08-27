Вече са ясни всички 36 отбора в Шампионската лига

Квалификациите в Шампионската лига приключиха и вече са известни всички 36 отбора, които ще участват в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир през сезон 2026/2027. Последните седем места бяха разпределени след плейофите, а сред тимовете, които преминаха през ситото на пресявките, са АЕК Атина, Викинг, Слован Братислава, Фенербахче, ЛАСК, Бодьо/Глимт и Сабах.

За българските фенове развръзката остави горчив вкус, след като Левски беше само на крачка от голямата цел. „Сините“ направиха 0:0 с АЕК Атина в София, но в реванша в гръцката столица отстъпиха с 0:4 и ще продължат европейското си участие в основната фаза на Лига Европа.

В другите решаващи реванши Викинг поднесе една от големите изненади, елиминирайки Динамо Загреб след успех с 3:1 в Норвегия и общ резултат 5:3. Така клубът си осигури историческо място сред европейския елит.

Драма имаше и в Словения, където Слован Братислава се наложи с 2:1 над Целие след продължения. Редовното време не успя да раздели двата отбора в общия резултат, преди словашкият шампион да нанесе решителния удар в допълнителните 30 минути.

Фенербахче също си осигури място в основната фаза след победа с 2:1 като гост на Олимпик Лион. След равенството 1:1 в Истанбул турският гранд спечели реванша във Франция и затвори сблъсъка с общ резултат 3:2.

Ден по-рано ЛАСК, Сабах и Бодьо/Глимт бяха подпечатали билетите си за Шампионската лига. Австрийците осъществиха впечатляващ обрат срещу Селтик, Сабах елиминира Апоел Беер Шева след продължения, а Бодьо/Глимт категорично се справи с НЕК Ниймеген.

Общо 29 клуба получиха директно място, а останалите седем достигнаха до основната фаза през квалификациите. Форматът остава непроменен - всички 36 отбора са част от едно общо класиране, като всеки участник ще срещне по два отбора от всяка урна - един у дома и един като гост.

Предстои жребият, който е насрочен за четвъртък, 27 август, от 19:00 часа. Първите срещи от основната фаза ще се проведат между 8 и 10 септември, а осмият и последен кръг е насрочен за 27 януари 2027 година.

Разпределението по урни за жребия в основната фаза на Шампионската лига изглежда така:

Урна 1:

Пари Сен Жермен (Франция)

Байерн Мюнхен (Германия)

Реал Мадрид (Испания)

Ливърпул (Англия)

Интер (Италия)

Манчестър Сити (Англия)

Арсенал (Англия)

Барселона (Испания)

Атлетико Мадрид (Испания)

Урна 2:

Борусия Дортмунд (Германия)

Рома (Италия)

Спортинг Лисабон (Португалия)

Астън Вила (Англия)

Порто (Португалия)

Манчестър Юнайтед (Англия)

Клуб Брюж (Белгия)

Реал Бетис (Испания)

ПСВ Айндховен (Нидерландия)

Урна 3:

Фейенорд (Нидерландия)

Лил (Франция)

Бодьо/Глимт (Норвегия)

Наполи (Италия)

РБ Лайпциг (Германия)

Виляреал (Испания)

Шахтьор Донецк (Украйна)

Галатасарай (Турция)

Фенербахче (Турция)

Урна 4:

Славия Прага (Чехия)

Щутгарт (Германия)

ЛАСК (Австрия)

Комо (Италия)

Ланс (Франция)

Сабах (Азербайджан)

АЕК Атина (Гърция)

Викинг (Норвегия)

Слован Братислава (Словакия)