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Левски продължава с опитите си да преподпише с част от основните си играчи

Левски продължава с опитите си да преподпише с част от основните си играчи

6 Октомври, 2026 13:59 565 3

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Със завръщането на мачовете, ръководството се готви за втора вълна на преговори

Левски продължава с опитите си да преподпише с част от основните си играчи - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски продължава с опитите си да преподпише с част от основните си играчи. В паузата за националните отбори е имало прекъсване и в разговорите за подновяване на контрактите им.

Със завръщането на мачовете, ръководството се готви за втора вълна на преговори, твърди "Мач Телеграф". Освен футболистите, време за почивка имаха и ръководителите, а националните отбори са основната причина за отлагането на така важните разговори. От началото на годината клубът стигна до споразумения с Кристиан Димитров, Гашпер Търдин, Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Макун и Стивън Стоянчов.

Договорите на някои футболисти са до лятото на 2027, а това значи, че след Нова година играчите ще могат да преговарят с нови отбори. Сред най-важните имена, с които се чака преподписване, са Майкон, Евертон Бала и Мустафа Сангаре. Освен тях изтичат договорите още на Асен Митков, Радослав Кирилов и Оливер Камдем.

Други ключови играчи, които все пак имат още немалко време до края на контрактите си, са Акрам Бурас и Армстронг Око-Флекс, които са собственост на Левски до 2028 година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мимч

    2 0 Отговор
    То реално погледнато ,за какво трябваше да се спира първенството,след,като националите още повече губят и нищо не правят.Явно не стават,не се ли разбра това нещо,че ще спираме и първенство да падаме от всички най-най големи слабаци.Та ние излязохме най големите глупаци..

    14:21 06.10.2026

  • 2 ЦСКА

    1 1 Отговор
    Важно е с Вуцов да преподпише

    Коментиран от #3

    14:58 06.10.2026

  • 3 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЦСКА":

    Това на армията е Литекс цска го няма .

    15:27 06.10.2026

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