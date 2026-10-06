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Разкриха защо Роналдо напуснал лагера на Португалия

Разкриха защо Роналдо напуснал лагера на Португалия

6 Октомври, 2026 13:29 1 005 2

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41-годишният футболист напусна състава на Португалия, след като селекционерът Жорже Жезуш не го пусна в игра срещу Норвегия на 27 септември, въпреки че го бе пратил да загрява

Разкриха защо Роналдо напуснал лагера на Португалия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изключително неуважително отношение през последните седмици е в основата на решението на Кристиано Роналдо да напусне лагера на националния отбор на Португалия. Разкритието направи телевизионният водещ Пиърс Морган, който е сред близките приятели на мегазвездата.

41-годишният футболист напусна състава на Португалия, след като селекционерът Жорже Жезуш не го пусна в игра срещу Норвегия на 27 септември, въпреки че го бе пратил да загрява.

„Кристиано не смята, че трябва да бъде титуляр или да играе по 90 минути във всеки мач - въпросът изобщо не е в това. Всичко се свежда до искане за уважение.

Преди Лигата на нациите на Кристиано му казаха: „Ще играеш 90 минути в първия мач“. Нали? Но той игра 67 минути и беше сменен.

Защо не попитаме Жорже Жезуш: вярно ли е, че лично сте се извинили на Кристиано, че не сте си спазили думата? Наистина ли го направихте? Вярно ли е, че президентът на португалската федерация също е чул думите ви: „Сгреших“? И вярно ли е, че след като първоначално сте възнамерявали да му дадете почивка срещу Норвегия, по-късно сте го помолили да изиграе 30 минути. Накарали сте го да загрява близо 30 минути, а след това не сте го пуснали на терена?

С други думи, нима през последните седмици системно сте се отнасяли към Роналдо като към някакъв посредствен играч от долните дивизии, с когото може да се държат като с боклук? Мисля, че това е изключително неуважително“, каза Пиърс Морган.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Бла

    5 1 Отговор
    Няма значение , кой е футболиста ! Било то Меси, Роналдо, Ямал или някоя друга звезда. Треньора е треьор ! Той взима решенията, преценява формата на играчите и дали се нуждае от тях на терена в момента. Щом е преценил да не го пуска, значи има защо. Пак казваам , това че е Роналдо, не значи, че ще играе всички мачове по 90 минути. Ще играе ако треньора прецени !

    13:42 06.10.2026

  • 2 Стефан Диомов

    7 3 Отговор
    Той вече се изживява като кралска особа, трябва всички да го зачитат. Отговорност е на треньор.

    13:44 06.10.2026

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