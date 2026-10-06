Спорен момент в Пекин отприщи вълна от расистки обиди срещу Коко Гоф

Победата на Коко Гоф над 16-годишната китайката Син Синжуан със 7:5, 6:1 в третия кръг на турнира в Пекин бе засенчена от вълна от онлайн расистки нападки срещу американската тенисистка. Повод за негативните реакции стана спорен момент в първия сет, свързан с технически проблем на корта.

В първата част младата Син Синжуан показваше отлична игра и водеше с 5:4 гейма. При резултат 15-15 на сервис на Гоф, китайката пласира печеливш удар. Световната номер 4 обаче веднага сигнализира на съдията на стола, че рекламно LED табло край корта е премигнало непосредствено преди удара на съперничката ѝ.

След подробно преразглеждане на видеоповторението бе потвърдено, че светлините са се сменили по време на разиграването, което доведе до преиграване на точката. Този епизод пречупи ритъма на младата Син, а опитната Гоф се възползва максимално, спечелвайки 8 от следващите 9 гейма, за да затвори мача за 1 час и 29 минути.

Въпреки че решението за преиграване бе взето от съдийския екип според правилника за смущения по време на игра, Гоф се превърна в мишена на расистки коментари и обиди в социалните мрежи след срещата. Американката заяви ясно, че макар спортните спорове да са част от играта, нищо не може да оправдае расизма и омразата, насочени към спортистите онлайн.

Извън напрежението на корта и изблиците в мрежата, Гоф изрази силно уважение към играта на Син Синжуан. В силно изказване след двубоя американката подчерта зрелостта на 16-годишната си съперничка:

"Мисля, че тя е малко по-зряла, отколкото бях аз на 16 години. Аз се фрустрирах малко повече тогава. Тя е невероятна тенисистка и знаех, че мачът ще бъде труден. Имаше страхотна кариера при девойките и със сигурност ще се справи отлично на това ниво. Това е първият от много мачове, които ни предстоят един срещу друг", коментира Гоф.