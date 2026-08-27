ЦСКА излиза срещу ОФИ Крит с надежди

ЦСКА излиза в четвъртък вечер на Националния стадион "Васил Левски" срещу ОФИ Крит в ключов реванш от плейофите за влизане в групите на Лига Европа.

След тежката и неочаквана загуба с 0:3 в Гърция преди седмица, задачата пред "червените" изглежда много тежка, но надеждите за драматичен обрат не са угаснали.

Двубоят е от 21:00 часа и ще се излъчва по DIEMA SPORT и в PLAY DIEMA XTRA.

Тимът на Христо Янев е изправен пред предизвикателството да избегне предишни грешки и да се справи с кадрови проблеми, тъй като заради наказания ще липсват важни фигури като Стефано Сенси и Мохамед Брахими.

Добрата новина е завръщането на възстановените Джеймс Ето'о и Жан-Филип Гбамен, които ще внесат свежест.

„Вярвам, че имаме сили, да направи добър мач и ако имаме късмет да отстраним ОФИ Крит. Имаме достатъчно футболисти, мито могат да заменят тези които отсъстват. Надявам се всички останали да бъдат здрави и да ги имаме на разположение, за да направим това, което имаме като идея за мача", сподели Христо Янев преди срещата в София.

Въпреки това, "армейците" са амбицирани да търсят немислимия обрат с подкрепата на верните си фенове, знаейки, че дори при отпадане, участие в груповата фаза на Лига на конференциите е гарантирано.