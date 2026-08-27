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ЦСКА излиза срещу ОФИ Крит с надежди

ЦСКА излиза срещу ОФИ Крит с надежди

27 Август, 2026 08:30 438 8

  • цска-
  • футбол-
  • офи крит-
  • лига европа

Двубоят е от 21:00 часа

ЦСКА излиза срещу ОФИ Крит с надежди - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА излиза в четвъртък вечер на Националния стадион "Васил Левски" срещу ОФИ Крит в ключов реванш от плейофите за влизане в групите на Лига Европа.

След тежката и неочаквана загуба с 0:3 в Гърция преди седмица, задачата пред "червените" изглежда много тежка, но надеждите за драматичен обрат не са угаснали.

Двубоят е от 21:00 часа и ще се излъчва по DIEMA SPORT и в PLAY DIEMA XTRA.

Тимът на Христо Янев е изправен пред предизвикателството да избегне предишни грешки и да се справи с кадрови проблеми, тъй като заради наказания ще липсват важни фигури като Стефано Сенси и Мохамед Брахими.

Добрата новина е завръщането на възстановените Джеймс Ето'о и Жан-Филип Гбамен, които ще внесат свежест.

„Вярвам, че имаме сили, да направи добър мач и ако имаме късмет да отстраним ОФИ Крит. Имаме достатъчно футболисти, мито могат да заменят тези които отсъстват. Надявам се всички останали да бъдат здрави и да ги имаме на разположение, за да направим това, което имаме като идея за мача", сподели Христо Янев преди срещата в София.

Въпреки това, "армейците" са амбицирани да търсят немислимия обрат с подкрепата на верните си фенове, знаейки, че дори при отпадане, участие в груповата фаза на Лига на конференциите е гарантирано.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Разбирач

    1 1 Отговор
    Надежда???? ОФИ победи могъщия отбор на АЕК за суперкупата. Същия тоя АЕК, който унищожи говедата вчера. Джуджето да се радва да не получи и днес 4-ка

    08:35 27.08.2026

  • 3 Пич

    4 0 Отговор
    Данте Алигиери:
    ....... Надежда всяка, тука оставете........
    Нашите два "Колоса" служат единствено за да ги би ят като ту п ани!!!
    Ама да се радват, че не са започнали и да ги тако ват на игрището, та да скубят тревата публично.......

    08:37 27.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Цеца Грухлева ке падне.🐖🐖🐖🥳🤣👍

    08:41 27.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Геро

    0 0 Отговор
    Ще повторят надеждата на Левски.

    08:46 27.08.2026

  • 8 ЦСКА са къде по добри в защита

    0 0 Отговор
    и в нападение от Луевски, така че мача довечера ще е интересен ако не друго.❤️🇧🇬

    09:02 27.08.2026

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