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Полша: Руският дрон, открит на плаж на Балтийско море, е бил оборудван с бойна глава
  Тема: Украйна

Полша: Руският дрон, открит на плаж на Балтийско море, е бил оборудван с бойна глава

16 Септември, 2026 17:10 792 25

  • полша-
  • нато-
  • балтийско море-
  • ракети-
  • дронове

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш обяви в понеделник, че въоръжените сили на страната са открили дрона близо до село Русиново в Северозападна Полша и са го извадили от морето.

Полша: Руският дрон, открит на плаж на Балтийско море, е бил оборудван с бойна глава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Летателният апарат, открит този понеделник на плаж на Балтийско море в Полша, е руски боен дрон от тип "Гербера-2", съобщи днес полската прокуратура, цитирана от Франс прес, пише БТА.

Дронът беше обезопасен и бе установено, че е оборудван с боеприпас, обяви пред журналисти военният прокурор Бартош Оконевски.

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"Той е бил оборудван с бойна глава и детонатор", уточни Оконевски, без да предоставя повече подробности. Летателният апарат трябва да бъде допълнително изследван от полската армия, за да се определи откъде е бил изстрелян и каква е била целта му.

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш обяви в понеделник, че въоръжените сили на страната са открили дрона близо до село Русиново в Северозападна Полша и са го извадили от морето.

Министърът допълни, че дронът най-вероятно е бил изгубен от Русия по време на изпитателни маневри над Балтийско море.

Отделът по военни въпроси към окръжната прокуратура в Шчечин започна досъдебно производство във връзка с инцидента въз основа на обвинението за "предизвикване на инцидент, заплашващ живота или здравето на много хора, както и на имущество с голяма стойност".

Полша, държава членка на НАТО и ЕС, която има обща граница с Украйна и с руския анклав Калининград, неколкократно се изправя пред нахлуване на дронове на своя територия от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., припомня АФП.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕ о ПА р Д

    1 9 Отговор
    ще се оправят нещата , ама тоя път няма да са ножки Буша--както един руснак разказва-,,Жрали и всей душой ненавидели США, ненавидели и жрали!,,

    Коментиран от #7, #12

    17:13 16.09.2026

  • 2 Соске

    15 1 Отговор
    Па добре че дрона не е бил с една друга глава,червена и голема,че полякините я обичат

    17:13 16.09.2026

  • 3 Пенчо

    6 0 Отговор
    Нещо ще започне скоро !?

    17:15 16.09.2026

  • 4 Сатана Z

    16 0 Отговор
    То па едни плажове,нема що.За да бъдем точни в Балтийско море няма плажове.Такива има по бреговете му.В Полша има само чакъл ,дори няма пясък.Затова полякинчетата идваха на секс туризъм с рунтави български гларуси по нашето Черноморие и повтаряха това упражнение всяка година докато си начешат чесалото.

    Коментиран от #15

    17:15 16.09.2026

  • 5 Бойната глава

    8 0 Отговор
    Е владеела самбо и карате! Японският посланик е привикан да даде обяснения, защо такава важна бойна техника е попаднала в руската глава!

    17:17 16.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 500 години надупени

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д":

    500 години рахатлък

    17:17 16.09.2026

  • 8 са го извадили от морето ?

    9 0 Отговор
    Или е открит на плаж на Балтийско море ? А смооотаняци?

    17:18 16.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кобзончик

    1 13 Отговор
    Историята обича черния хумор, но напоследък го гарнира с бръмчене на перки. Да хроникираме събитията по часове, за да разберат и най-бавните фейсбук експерти:
    На 3 юли генерал-майор Антон Грунис бодро рапортува по телевизията на Путин как е превзел изцяло Константиновка (град, който руската армия и до днес не контролира). На 28 август в Москва му окачват лъскавата звезда Герой на Русия за тези виртуални успехи. А на 12 септември реалността пристига на адреса му под формата на два украински дрона FP-1. Резултатът? Докладите му се оказаха фалшиви, Константиновка си е украинска, а Героят беше опакован в стандартен чувал – бързо, шумно и окончателно.
    А сега погледнете какво се случва в любимите ви руски Телеграм канали. Руските военкори и блогъри са изпаднали в такава дива, пищяща истерия, че направо е забавно за гледане. Известната пропагандистка вече реве в мрежите, че ударът е бил толкова прицелен, че координатите са изтекли от свои. Апти Алаудинов от Ахмат пуска траурни постове в Макс с треперещи пръсти. Тези същите, които две години ви обясняваха за сателити и ПВО, сега са в шок, че украинските безпилотни сили ликвидират генералите им като пилци директно в леглата им.
    Изпадайте в ярост, пишете коментари, отричайте – но фактът си остава: вашите идоли умират в паника, предадени от собствените си хора, докато Z-блоговете им се тресат от страх. Дроновете нямат очи за златните ви медали, те просто си вършат работата. Часовникът тиктака за сл

    17:18 16.09.2026

  • 11 Путин също

    3 1 Отговор
    е оборудван с бойна глава

    17:19 16.09.2026

  • 12 Тия ножки

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д":

    ги имаше и у нас в зората на демокеацията, само че се наричаха лойни бутчета

    17:19 16.09.2026

  • 13 Че даже и

    9 0 Отговор
    оборудван бил с ядрена бойна глава и пишело К.У. Р. на нея

    Коментиран от #24

    17:19 16.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Това понеже нашите черноморци

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    се славят най вече с гуйовете си.

    17:21 16.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мишел

    6 1 Отговор
    Какво става, след такова нападение, защо ли Полша не обяви война на Русия и не я победи?😀😀😀

    17:24 16.09.2026

  • 18 Ще падат естествено

    6 1 Отговор
    Западни дрони падат ли в Русия ? Нещо да не са с ментални проблеми

    17:29 16.09.2026

  • 19 село Русиново

    4 1 Отговор
    в Северозападна Полша трябва на руси да е като се замисля

    17:30 16.09.2026

  • 20 Атина Паднала

    6 0 Отговор
    Ами война е с бойна глава ще е обурудван дрона няма да пренася бутилка червено вино,тъпи водкохолизирани поляци.

    17:37 16.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами Полша да е нямала

    3 0 Отговор
    обща граница с Украйна

    17:42 16.09.2026

  • 24 Искандер М

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Че даже и":

    Хахаха това беше добре

    17:59 16.09.2026

  • 25 Някой

    2 0 Отговор
    Хм, съмнявам се да е руски. Къде е Украйна, къде е Балтийско море? Като ви знаем какви сте шушумиги, сигурно пак лъжете.

    18:04 16.09.2026

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