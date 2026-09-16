Полша: Руският дрон, открит на плаж на Балтийско море, е бил оборудван с бойна глава

Летателният апарат, открит този понеделник на плаж на Балтийско море в Полша, е руски боен дрон от тип "Гербера-2", съобщи днес полската прокуратура, цитирана от Франс прес, пише БТА.
Дронът беше обезопасен и бе установено, че е оборудван с боеприпас, обяви пред журналисти военният прокурор Бартош Оконевски.
"Той е бил оборудван с бойна глава и детонатор", уточни Оконевски, без да предоставя повече подробности. Летателният апарат трябва да бъде допълнително изследван от полската армия, за да се определи откъде е бил изстрелян и каква е била целта му.
Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш обяви в понеделник, че въоръжените сили на страната са открили дрона близо до село Русиново в Северозападна Полша и са го извадили от морето.
Министърът допълни, че дронът най-вероятно е бил изгубен от Русия по време на изпитателни маневри над Балтийско море.
Отделът по военни въпроси към окръжната прокуратура в Шчечин започна досъдебно производство във връзка с инцидента въз основа на обвинението за "предизвикване на инцидент, заплашващ живота или здравето на много хора, както и на имущество с голяма стойност".
Полша, държава членка на НАТО и ЕС, която има обща граница с Украйна и с руския анклав Калининград, неколкократно се изправя пред нахлуване на дронове на своя територия от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., припомня АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛЕ о ПА р Д
Коментиран от #7, #12
17:13 16.09.2026
2 Соске
17:13 16.09.2026
3 Пенчо
17:15 16.09.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #15
17:15 16.09.2026
5 Бойната глава
17:17 16.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 500 години надупени
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д":500 години рахатлък
17:17 16.09.2026
8 са го извадили от морето ?
17:18 16.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Кобзончик
На 3 юли генерал-майор Антон Грунис бодро рапортува по телевизията на Путин как е превзел изцяло Константиновка (град, който руската армия и до днес не контролира). На 28 август в Москва му окачват лъскавата звезда Герой на Русия за тези виртуални успехи. А на 12 септември реалността пристига на адреса му под формата на два украински дрона FP-1. Резултатът? Докладите му се оказаха фалшиви, Константиновка си е украинска, а Героят беше опакован в стандартен чувал – бързо, шумно и окончателно.
А сега погледнете какво се случва в любимите ви руски Телеграм канали. Руските военкори и блогъри са изпаднали в такава дива, пищяща истерия, че направо е забавно за гледане. Известната пропагандистка вече реве в мрежите, че ударът е бил толкова прицелен, че координатите са изтекли от свои. Апти Алаудинов от Ахмат пуска траурни постове в Макс с треперещи пръсти. Тези същите, които две години ви обясняваха за сателити и ПВО, сега са в шок, че украинските безпилотни сили ликвидират генералите им като пилци директно в леглата им.
Изпадайте в ярост, пишете коментари, отричайте – но фактът си остава: вашите идоли умират в паника, предадени от собствените си хора, докато Z-блоговете им се тресат от страх. Дроновете нямат очи за златните ви медали, те просто си вършат работата. Часовникът тиктака за сл
17:18 16.09.2026
11 Путин също
17:19 16.09.2026
12 Тия ножки
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д":ги имаше и у нас в зората на демокеацията, само че се наричаха лойни бутчета
17:19 16.09.2026
13 Че даже и
Коментиран от #24
17:19 16.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Това понеже нашите черноморци
До коментар #4 от "Сатана Z":се славят най вече с гуйовете си.
17:21 16.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мишел
17:24 16.09.2026
18 Ще падат естествено
17:29 16.09.2026
19 село Русиново
17:30 16.09.2026
20 Атина Паднала
17:37 16.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами Полша да е нямала
17:42 16.09.2026
24 Искандер М
До коментар #13 от "Че даже и":Хахаха това беше добре
17:59 16.09.2026
25 Някой
18:04 16.09.2026