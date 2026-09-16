Европарламентът: Русия е най-сериозната хибридна заплаха за ЕС

Европейският парламент предупреждава за засилване на хибридните атаки срещу Европейския съюз, като определя Русия като държавата, представляваща най-сериозната хибридна заплаха за ЕС. Това се посочва в доклад, приет от евродепутатите с 470 гласа „за“, 129 „против“ и 62 „въздържал се“, предава Фокус.
В документа се отбелязва, че ЕС се намира в ситуация, която не може да бъде определена нито като мир, нито като открит въоръжен конфликт.
Според евродепутатите хибридните атаки представляват умишлени и координирани действия, основани на разузнавателна информация и осъществявани както пряко от държави, така и чрез недържавни субекти, посредници и проксита.
Целта им е да дестабилизират ЕС и държавите членки, като едновременно засягат различни сфери - от информационната и когнитивната война до киберсигурността и критичната инфраструктура.
В доклада се посочва, че атаките често са замислени така, че да изглеждат като отделни и несвързани инциденти и да останат под прага на въоръжен конфликт. Въпреки това последиците от тях могат да бъдат сравними с тези на конвенционална агресия.
Това, според ЕП, затруднява както установяването на отговорността, така и предприемането на ефективна реакция.
Русия е определена като най-сериозната хибридна заплаха
Европейският парламент посочва Русия като държавния субект, представляващ най-сериозната хибридна заплаха срещу ЕС.
В документа се отбелязва, че Москва действа както пряко, така и чрез посредници, сред които е посочена Беларус.
Като държави, които също провеждат хибридни кампании, насочени към подкопаване на европейските демокрации и накърняване на интересите на ЕС в областта на сигурността, са посочени още Китай, Иран и Северна Корея.
ЕП призовава за по-активен отговор
На фона на влошаващата се среда за сигурност евродепутатите настояват ЕС да премине от реактивен към проактивен подход към хибридните заплахи.
Сред основните акценти са превенцията, ранното идентифициране на заплахите и постоянното наблюдение на стратегическите уязвимости. Целта е враждебните действия да бъдат неутрализирани, преди да доведат до системни последици.
Евродепутатите призовават държавите членки да засилят обмена на разузнавателна информация и да укрепят Единния капацитет за разузнавателен анализ на ЕС (SIAC). Според доклада той трябва да се превърне в единен център за разузнавателна информация в институциите на ЕС.
Предлага се също ЕС да засили ролята си при събирането и анализа на трансгранични данни, които могат да помогнат за откриването на координирани хибридни кампании и установяването на отговорността за тях.
Евродепутатите настояват и за нов междусекторен план за действие на ЕС срещу хибридната война.
В същото време в доклада се подчертава, че засилената роля на ЕС трябва да зачита отговорностите на държавите членки, принципа „необходимост да се знае“ и защитата на националната класифицирана информация.
ЕП призовава и за по-тясно сътрудничество между ЕС и НАТО с цел повишаване на европейската готовност, устойчивост и възпиращ потенциал срещу хибридните заплахи.
„От твърде дълго време Европа се страхува, че по-решителна реакция би провокирала Москва. Но всъщност е точно обратното. Путин продължава да надхвърля границите една след друга, а хибридната война на Русия става все по-агресивна. Кремъл възприема нашето колебание като слабост. Не трябва да се страхуваме да реагираме решително и да наложим реални последствия за руската агресия“, заяви докладчикът Раса Юкнявичиене (ЕНП, Литва).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добрютро.... и все пак
Коментиран от #19
17:18 16.09.2026
2 От Бръкачево
17:19 16.09.2026
3 Европарламентът
17:19 16.09.2026
4 Бялджип
17:24 16.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Коментиран от #9
17:26 16.09.2026
7 Борсула фондерлайн
В допълнение бих казал че в съединените щати които са най-голямата движеща сила ми отритнаха като пълноценни съюзници и направиха тайна договорка с руската федерация. Който разбрал разбрал.
А твърдението на Урсула че европейската валута е водеща граничи с...........
Самият факт че европейската централна банка предупреждава за срив на икономиката и невъзможност за овладяване на инфлацията говори че нищо не стои зад еврото а институциите се опитват да поддържат нещо което няма покритие
17:27 16.09.2026
8 111111
В каква нова заблуда искат да ни вкарат тези евроуправници?
17:28 16.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Овчар
17:29 16.09.2026
12 Московия -Тюpьмa народов
17:30 16.09.2026
13 стоян георгиев
Коментиран от #16, #18
17:32 16.09.2026
14 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Благодарение на Русия ,ние българите сме изгубили 93400 км2 хилядолетни български земи с над три милиона души.
И това до 1913 година!!!!
А от 1989 година до днес българския народ бе намален СЪВСЕМ УМИШЛЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО с 2,5 милиона души от управляващите у нас руско болшевишки колониални еничари .
И то по най жестокия и мъчителен начин - с тормоз ,глад и мизерия!!!!
С ниски заплати и високи данъци.
Една жестока и убийствена истина ,която трябва да се повтаря всеки ден ,за да стигне до всеки българин у нас и по целия свят и за да няма луди ,дебилни и безродни откачалки , които да канят най-големия ни враг пак да ни "освобождава" с разни дългосрочни заробващи договори, с жестоки енергийни монополи и многогодишни зависимости.
17:32 16.09.2026
15 Верно ли
17:35 16.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 С възраждането на фашизма в Европа
17:38 16.09.2026
18 Явно си
До коментар #13 от "стоян георгиев":диагноза а не само обикновен пациент.
17:39 16.09.2026
19 Европеец
До коментар #1 от "Добрютро.... и все пак":Най-голямата заплаха Европейския съюз е самото ръководство на тоя съюз и неговата русофобия, която е съвременния фашизъм..... Гинеколожката преговаря с бай Дончо в рецепцията на един негов голф клуб и покорно прие 15% мита с които Дончо облага европейците, А преди тая среща с Дончо митата бяха нулеви.... А как кажат прека дума на Дончо кой знае какви мита ще му хрумнат в рижата и глава..... Доброволния отказ от евтините руски енергийни източници, вземането на заеми за помпане на украинската фашистка хунта, подготовката за война с Русия това са истинските опасности за народите подвластни на женския фюрер..... Но както и да е......
17:42 16.09.2026
20 Анонимен
18:30 16.09.2026