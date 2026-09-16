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Европарламентът: Русия е най-сериозната хибридна заплаха за ЕС

Европарламентът: Русия е най-сериозната хибридна заплаха за ЕС

16 Септември, 2026 17:21, обновена 16 Септември, 2026 17:18 519 20

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  • ес-
  • европейски съюз

Евродепутатите предупреждават за засилване на хибридните атаки и призовават за по-активен отговор от страна на Европейския съюз

Европарламентът: Русия е най-сериозната хибридна заплаха за ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент предупреждава за засилване на хибридните атаки срещу Европейския съюз, като определя Русия като държавата, представляваща най-сериозната хибридна заплаха за ЕС. Това се посочва в доклад, приет от евродепутатите с 470 гласа „за“, 129 „против“ и 62 „въздържал се“, предава Фокус.

В документа се отбелязва, че ЕС се намира в ситуация, която не може да бъде определена нито като мир, нито като открит въоръжен конфликт.

Според евродепутатите хибридните атаки представляват умишлени и координирани действия, основани на разузнавателна информация и осъществявани както пряко от държави, така и чрез недържавни субекти, посредници и проксита.

Целта им е да дестабилизират ЕС и държавите членки, като едновременно засягат различни сфери - от информационната и когнитивната война до киберсигурността и критичната инфраструктура.

В доклада се посочва, че атаките често са замислени така, че да изглеждат като отделни и несвързани инциденти и да останат под прага на въоръжен конфликт. Въпреки това последиците от тях могат да бъдат сравними с тези на конвенционална агресия.

Това, според ЕП, затруднява както установяването на отговорността, така и предприемането на ефективна реакция.

Русия е определена като най-сериозната хибридна заплаха

Европейският парламент посочва Русия като държавния субект, представляващ най-сериозната хибридна заплаха срещу ЕС.

В документа се отбелязва, че Москва действа както пряко, така и чрез посредници, сред които е посочена Беларус.

Като държави, които също провеждат хибридни кампании, насочени към подкопаване на европейските демокрации и накърняване на интересите на ЕС в областта на сигурността, са посочени още Китай, Иран и Северна Корея.

ЕП призовава за по-активен отговор

На фона на влошаващата се среда за сигурност евродепутатите настояват ЕС да премине от реактивен към проактивен подход към хибридните заплахи.

Сред основните акценти са превенцията, ранното идентифициране на заплахите и постоянното наблюдение на стратегическите уязвимости. Целта е враждебните действия да бъдат неутрализирани, преди да доведат до системни последици.

Евродепутатите призовават държавите членки да засилят обмена на разузнавателна информация и да укрепят Единния капацитет за разузнавателен анализ на ЕС (SIAC). Според доклада той трябва да се превърне в единен център за разузнавателна информация в институциите на ЕС.

Предлага се също ЕС да засили ролята си при събирането и анализа на трансгранични данни, които могат да помогнат за откриването на координирани хибридни кампании и установяването на отговорността за тях.

Евродепутатите настояват и за нов междусекторен план за действие на ЕС срещу хибридната война.

В същото време в доклада се подчертава, че засилената роля на ЕС трябва да зачита отговорностите на държавите членки, принципа „необходимост да се знае“ и защитата на националната класифицирана информация.

ЕП призовава и за по-тясно сътрудничество между ЕС и НАТО с цел повишаване на европейската готовност, устойчивост и възпиращ потенциал срещу хибридните заплахи.

„От твърде дълго време Европа се страхува, че по-решителна реакция би провокирала Москва. Но всъщност е точно обратното. Путин продължава да надхвърля границите една след друга, а хибридната война на Русия става все по-агресивна. Кремъл възприема нашето колебание като слабост. Не трябва да се страхуваме да реагираме решително и да наложим реални последствия за руската агресия“, заяви докладчикът Раса Юкнявичиене (ЕНП, Литва).


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добрютро.... и все пак

    13 4 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    Коментиран от #19

    17:18 16.09.2026

  • 2 От Бръкачево

    19 3 Отговор
    Най големата заплаха за еврокофтора са урсула и умната кая

    17:19 16.09.2026

  • 3 Европарламентът

    17 3 Отговор
    и Европейската комисия са най-големите заплахи за ЕС!

    17:19 16.09.2026

  • 4 Бялджип

    17 2 Отговор
    Естествено, че Русия е заплаха. Но не за Европа, а за тези бандити които днес са начело на Европа. Защото след поражението на Украйна което е неминуемо, европейските народи веднага ще потърсят сметка за изгубените пари раздадени въпреки тежката корупция и кражби, за съсипаната икономика на Европа.

    17:24 16.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    2 14 Отговор
    Няма по голям душманин на българския народ от монголско-татарското племе по московията !

    Коментиран от #9

    17:26 16.09.2026

  • 7 Борсула фондерлайн

    9 1 Отговор
    и европейската комисия са най-сериозната заплаха а Европейския съюз. И това се потвърждава от унищожаването на европейската икономика, повишаващи се цени на енергията, свободният прием на бежанци които ние храним и отпусканите средства към корумпирания наркомански режим.
    В допълнение бих казал че в съединените щати които са най-голямата движеща сила ми отритнаха като пълноценни съюзници и направиха тайна договорка с руската федерация. Който разбрал разбрал.
    А твърдението на Урсула че европейската валута е водеща граничи с...........
    Самият факт че европейската централна банка предупреждава за срив на икономиката и невъзможност за овладяване на инфлацията говори че нищо не стои зад еврото а институциите се опитват да поддържат нещо което няма покритие

    17:27 16.09.2026

  • 8 111111

    10 1 Отговор
    Аз пък шапка му свалям на доктор Путин! За ден премахна Ковида и всякакви сертификати! Значи на 21 февруари има Ковид на 22 февруари вече никъде няма Ковид!
    В каква нова заблуда искат да ни вкарат тези евроуправници?

    17:28 16.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Овчар

    5 1 Отговор
    Не само че е най голямата хибридна заплаха а е най голямата ядрена държава на планетата , по голяма от Америка и Канада взети заедно..!

    17:29 16.09.2026

  • 12 Московия -Тюpьмa народов

    1 11 Отговор
    “Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и патриоти: Г.Раковски, Л.Каравелов, В.Левски, Хр.Ботйов, А.Кънчев, П.Волов, Г.Бенковски и проч., са биле против официална Русия. Никога те не са апелирали към нея, защото са знаяли, че нейний камшик повече боли от турския….”

    17:30 16.09.2026

  • 13 стоян георгиев

    1 10 Отговор
    Силите за безпилотни системи на Украйна съобщават, че техните дронове са нанесли 6 280 потвърдени загуби на руски персонал, убити и ранени, от 1 до 15 септември, което е с 25,6% повече от 4 998 през същия период на август. Командирът Робърт „Маджар“ Бровди казва, че дневният среден показател достигна 419. Най-големите общи числа са регистрирани по оста Хулайполе с 1 927, Добропиля с 1 806 и Покровск с 617. Той заяви, че септемврийският общ брой може да достигне 12 500, ако настоящите условия и темпът продължат. Ukraine

    Коментиран от #16, #18

    17:32 16.09.2026

  • 14 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    1 10 Отговор
    РУСИЯ – ГЛАВНИЯТ ВИНОВНИК ЗА СЪСИПВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ ПРЕЗ 19, 20 И 21 ВЕК
    Благодарение на Русия ,ние българите сме изгубили 93400 км2 хилядолетни български земи с над три милиона души.
    И това до 1913 година!!!!
    А от 1989 година до днес българския народ бе намален СЪВСЕМ УМИШЛЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО с 2,5 милиона души от управляващите у нас руско болшевишки колониални еничари .
    И то по най жестокия и мъчителен начин - с тормоз ,глад и мизерия!!!!
    С ниски заплати и високи данъци.
    Една жестока и убийствена истина ,която трябва да се повтаря всеки ден ,за да стигне до всеки българин у нас и по целия свят и за да няма луди ,дебилни и безродни откачалки , които да канят най-големия ни враг пак да ни "освобождава" с разни дългосрочни заробващи договори, с жестоки енергийни монополи и многогодишни зависимости.

    17:32 16.09.2026

  • 15 Верно ли

    6 1 Отговор
    Пак ли "хибридките" извадиха тия? Я да видим какво точно означава "хибридна заплаха" според евроатлантиците, дето останаха за сега без Атлантик: ние ви раправяме, че е заплаха, вие не вярвате, ама щом ние сме казали... я, дронче, подритнато от шофьор :))))

    17:35 16.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 С възраждането на фашизма в Европа

    6 1 Отговор
    вие сте заплаха и за Европа и за Русия!

    17:38 16.09.2026

  • 18 Явно си

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    диагноза а не само обикновен пациент.

    17:39 16.09.2026

  • 19 Европеец

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Добрютро.... и все пак":

    Най-голямата заплаха Европейския съюз е самото ръководство на тоя съюз и неговата русофобия, която е съвременния фашизъм..... Гинеколожката преговаря с бай Дончо в рецепцията на един негов голф клуб и покорно прие 15% мита с които Дончо облага европейците, А преди тая среща с Дончо митата бяха нулеви.... А как кажат прека дума на Дончо кой знае какви мита ще му хрумнат в рижата и глава..... Доброволния отказ от евтините руски енергийни източници, вземането на заеми за помпане на украинската фашистка хунта, подготовката за война с Русия това са истинските опасности за народите подвластни на женския фюрер..... Но както и да е......

    17:42 16.09.2026

  • 20 Анонимен

    1 1 Отговор
    Брей тази Русия колко страшна е станала за ЕС.Все ни заплашва.все ни обвинява.А ние от Брюксел сме все прави и невинни агънца.Смешни сте.

    18:30 16.09.2026

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