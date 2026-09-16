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Убиха мъж в димитровградско село

Убиха мъж в димитровградско село

16 Септември, 2026 17:15 846 8

  • убийство-
  • село странско

Сигналът за престъплението е подаден около 7:30 часа. На място незабавно са изпратени полицейски и оперативни екипи

Убиха мъж в димитровградско село - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Убийство на мъж е станало тази сутрин в димитровградското село Странско.

Сигналът за престъплението е подаден около 7:30 часа. На място незабавно са изпратени полицейски и оперативни екипи, предава xnews.bg.

Районът около местопроизшествието е отцепен, а през обедните часове криминалисти извършиха подробен оглед.

На място е директорът на ОД на МВР-Хасково старши комисар Мирослав Христов. Очаква се и заключението на съдебния лекар д-р Христо Еленски.

Разследването по случая продължава. Очаква се по-късно от полицията да бъде предоставена официална информация за обстоятелствата около инцидента.

Припомняме, че това е втори случай на убийство в Димитровградско в рамките на три дни. На 14 септември 51-годишен мъж беше задържан за смъртта на 38-годишен мъж.

По първоначални данни двамата са се скарали след употреба на алкохол, като конфликтът е възникнал в парк на улица „Простор“ в центъра на Димитровград.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    9 1 Отговор
    Спорили са колко е хубав живота в клуба на богатите

    17:18 16.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 несъществуваща революция

    4 4 Отговор
    скапаното късогледо племе се самоизбива,вместо да натроши главите на мун човци и гълъбари!

    17:37 16.09.2026

  • 5 парк

    4 0 Отговор
    на ул. "Простор", не е центъра, ма Миче.

    Коментиран от #6, #8

    17:41 16.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 От коментар 6

    0 0 Отговор
    Ай стига де какво обидно написах, че ми изтрихте коментара?

    18:10 16.09.2026

  • 8 Кочо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "парк":

    Улица Простор е някъде в покрайнините, иначе нямаше да се казва ул.Простор, Миче. А за с.Странско - карам с 200-та и заобикалям на 200-та. И не спирам! :) А навремето явно странници са спирали, но сега вече с тези 2 убийства за 2 месеца..... Стоим далече!

    18:34 16.09.2026