Убиха мъж в димитровградско село

Убийство на мъж е станало тази сутрин в димитровградското село Странско.
Сигналът за престъплението е подаден около 7:30 часа. На място незабавно са изпратени полицейски и оперативни екипи, предава xnews.bg.
Районът около местопроизшествието е отцепен, а през обедните часове криминалисти извършиха подробен оглед.
На място е директорът на ОД на МВР-Хасково старши комисар Мирослав Христов. Очаква се и заключението на съдебния лекар д-р Христо Еленски.
Разследването по случая продължава. Очаква се по-късно от полицията да бъде предоставена официална информация за обстоятелствата около инцидента.
Припомняме, че това е втори случай на убийство в Димитровградско в рамките на три дни. На 14 септември 51-годишен мъж беше задържан за смъртта на 38-годишен мъж.
По първоначални данни двамата са се скарали след употреба на алкохол, като конфликтът е възникнал в парк на улица „Простор“ в центъра на Димитровград.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
17:18 16.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 несъществуваща революция
17:37 16.09.2026
5 парк
Коментиран от #6, #8
17:41 16.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 От коментар 6
18:10 16.09.2026
8 Кочо
До коментар #5 от "парк":Улица Простор е някъде в покрайнините, иначе нямаше да се казва ул.Простор, Миче. А за с.Странско - карам с 200-та и заобикалям на 200-та. И не спирам! :) А навремето явно странници са спирали, но сега вече с тези 2 убийства за 2 месеца..... Стоим далече!
18:34 16.09.2026