Убиха мъж в димитровградско село

Убийство на мъж е станало тази сутрин в димитровградското село Странско.

Сигналът за престъплението е подаден около 7:30 часа. На място незабавно са изпратени полицейски и оперативни екипи, предава xnews.bg.

Районът около местопроизшествието е отцепен, а през обедните часове криминалисти извършиха подробен оглед.

На място е директорът на ОД на МВР-Хасково старши комисар Мирослав Христов. Очаква се и заключението на съдебния лекар д-р Христо Еленски.

Разследването по случая продължава. Очаква се по-късно от полицията да бъде предоставена официална информация за обстоятелствата около инцидента.

Припомняме, че това е втори случай на убийство в Димитровградско в рамките на три дни. На 14 септември 51-годишен мъж беше задържан за смъртта на 38-годишен мъж.

По първоначални данни двамата са се скарали след употреба на алкохол, като конфликтът е възникнал в парк на улица „Простор“ в центъра на Димитровград.