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Алексей Шпилевски почти сигурно ще е новият старши треньор на ЦСКА - вече е в София

Алексей Шпилевски почти сигурно ще е новият старши треньор на ЦСКА - вече е в София

16 Септември, 2026 17:09 895 1

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Беларуският специалист е фаворит за треньорския пост на "червените"

Алексей Шпилевски почти сигурно ще е новият старши треньор на ЦСКА - вече е в София - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Алексей Шпилевски, един от най-обещаващите млади треньори в Източна Европа, вече стъпи на българска земя. Според "Блиц", 38-годишният беларусин е основният кандидат за старши треньор на ЦСКА и е пристигнал, за да финализира преговорите си с ръководството на "армейците".

Шпилевски не е непознато име в европейския футбол. В последните години той ръководи руския Пари Нижни Новгород, а преди това изведе Арис Лимасол до шампионската титла на Кипър през сезон 2022/23. Беларуският специалист има и злато от Казахстан с Кайрат Алмати (2019/20), както и Суперкупа на Кипър в колекцията си. Този впечатляващ списък с успехи го прави изключително желан избор за "червените".

Очаква се Шпилевски да посети новия стадион "Българска армия" и модерната тренировъчна база "Димитър Пенев". Именно тук ще се проведат и последните разговори между него и ръководството на ЦСКА. Ако всичко върви по план, не е изключено беларусинът да наблюдава на живо предстоящия двубой на тима срещу Локомотив (София) в квартал "Надежда".

След напускането на Христо Янев, който се раздели с клуба веднага след триумфа за Суперкупата срещу Левски (4:2), временно начело на отбора застана Даниел Моралес. Под негово ръководство ЦСКА стартира ударно с убедителна победа над Арда (4:1) в Първа лига. Въпреки това, всички погледи са насочени към евентуалното назначение на Шпилевски, което може да отбележи началото на нова страница в историята на клуба.


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  • 1 ЕлСмешнико

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    новия Ел Маестро ............хахаха

    17:29 16.09.2026

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