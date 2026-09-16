Руски военноморски конвой достави военно оборудване в либийското пристанище Тобрук

Нов руски военноморски конвой достави пратка с военно и логистично оборудване в либийското пристанище Тобрук. Това съобщи OSINT проектът „Russia Maritime Watch“, предава News.bg.
Нови кадри изглежда показват разтоварването на бронетранспортьори, по-конкретно машини от клас MRAP, машини за поддръжка и друга военна техника в Тобрук след пристигането на корабите „Анастасия“ и „Юрий Аршеневски“, ескортирани от големия десантен кораб „Александър Шабалин“ (проект 775, клас „Ропуча“).
Според анализатори тази поредна доставка допълва доказателствата за нарастващата роля на Тобрук в руската логистична мрежа в Либия.
„Докато Москва разширява присъствието си в Либия, остава един ключов въпрос: превръща ли се Тобрук в нещо повече от обикновен транзитен пункт - става ли той постоянен руски логистичен център, свързващ Средиземноморието, региона на Сахел и Судан?“, се казва в съобщението.
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