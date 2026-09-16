ПСЖ готви сензационен трансфер: Гави от Барселона в полезрението на Луис Енрике

Пари Сен Жермен, актуалният шампион на Франция, е хвърлил око на един от най-ярките таланти на Барселона – Гави. Според авторитетното издание El Nacional, наставникът на парижани Луис Енрике е решен да привлече 22-годишния полузащитник в редиците си, разчитайки на отличното си познаване на играча от времето им заедно в испанския национален отбор.

Информацията сочи, че ПСЖ е готов да извади около 40 милиона евро за подписа на Гави. Очаква се официалното предложение да бъде отправено съвсем скоро, като френският гранд се надява да убеди младия испанец да смени „Камп Ноу“ с „Парк де Пренс“. Луис Енрике вижда в Гави ключова фигура за бъдещите успехи на отбора си.

В Барселона конкуренцията в средата на терена е ожесточена. Каталунският клуб разполага с цяла плеяда от класни халфове – Педри, Родри, Марк Бернал, Фермин Лопес и Дани Олмо, а с предстоящото завръщане на Френки де Йонг битката за титулярно място ще стане още по-оспорвана. Това може да подтикне Гави да потърси ново предизвикателство, където да разгърне потенциала си.

Въпреки засиления интерес от страна на ПСЖ, ръководството на Барселона категорично не желае да се разделя с младия си полузащитник. Клубът продължава да залага на Гави като основен двигател в халфовата линия, а самият футболист е напълно фокусиран върху развитието си в каталунската столица.