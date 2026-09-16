Световен шампион, голям приятел на Марадона и Сталоун, оказа чест на Левски и Боримиров (СНИМКИ)

Легендата на Тотнъм и световен шампион с Аржентина през 1978 година Освалдо Ардилес оказа голяма чест към изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров.

74-годишният аржентинец подписа фланелка на сините с номер 7 и името на легендарния полузащитник пред погледа на българския финансист Кирил Евтимов. Двамата се видяха през уикенда по време на мача между шпорите и Евъртън, завършил 0:0.

Подписвайки се върху седмицата на синия екип, Ардилес се присъедини към холивудската звезда Сам Джоунс и основателя на Айрън Мейдън Стив Харис. Понастоящем той е посланик на любимия си Тотнъм и личност, която е считана за абсолютна икона от всеки, който обича клуба.

За него геният Марадона пише в първата си автобиография: "Ози е приятел на всички. Това е най-приятният, добър и умен човек, когото познавам. Той е вторият ми баща. Няма човек на света, който да не го обича."

Двамата остават близки до края на дните на Диегито - както продължава да го нарича Ози до последния ден.

Любопитен факт е, че през 1981-ва Ардилес е селектиран да играе във великата кино лента "Бягство към победата" заедно с Пеле, Боби Муур и останалите суперзвезди на онова време. Начело със Силвестър Сталоун, разбира се, с когото остават близки приятели и до днес.