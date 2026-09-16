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Световен шампион, голям приятел на Марадона и Сталоун, оказа чест на Левски и Боримиров (СНИМКИ)

Световен шампион, голям приятел на Марадона и Сталоун, оказа чест на Левски и Боримиров (СНИМКИ)

16 Септември, 2026 16:30 413 0

  • кирил евтимов-
  • освалдо ардилес-
  • даниел боримиров

Любопитен факт е, че през 1981-ва Ардилес е селектиран да играе във великата кино лента "Бягство към победата" заедно с Пеле, Боби Муур и останалите суперзвезди на онова време

Световен шампион, голям приятел на Марадона и Сталоун, оказа чест на Левски и Боримиров (СНИМКИ) - 1
Снимки: Кирил Евтимов
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Легендата на Тотнъм и световен шампион с Аржентина през 1978 година Освалдо Ардилес оказа голяма чест към изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров.

74-годишният аржентинец подписа фланелка на сините с номер 7 и името на легендарния полузащитник пред погледа на българския финансист Кирил Евтимов. Двамата се видяха през уикенда по време на мача между шпорите и Евъртън, завършил 0:0.

Световен шампион, голям приятел на Марадона и Сталоун, оказа чест на Левски и Боримиров (СНИМКИ)

Световен шампион, голям приятел на Марадона и Сталоун, оказа чест на Левски и Боримиров (СНИМКИ)

Подписвайки се върху седмицата на синия екип, Ардилес се присъедини към холивудската звезда Сам Джоунс и основателя на Айрън Мейдън Стив Харис. Понастоящем той е посланик на любимия си Тотнъм и личност, която е считана за абсолютна икона от всеки, който обича клуба.

За него геният Марадона пише в първата си автобиография: "Ози е приятел на всички. Това е най-приятният, добър и умен човек, когото познавам. Той е вторият ми баща. Няма човек на света, който да не го обича."

Двамата остават близки до края на дните на Диегито - както продължава да го нарича Ози до последния ден.

Световен шампион, голям приятел на Марадона и Сталоун, оказа чест на Левски и Боримиров (СНИМКИ)

Любопитен факт е, че през 1981-ва Ардилес е селектиран да играе във великата кино лента "Бягство към победата" заедно с Пеле, Боби Муур и останалите суперзвезди на онова време. Начело със Силвестър Сталоун, разбира се, с когото остават близки приятели и до днес.


Великобритания
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