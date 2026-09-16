Иван Таков: Не е справедливо да облагаме еднакво пенсионер и инвеститор с 15 жилища

По-високи данъчни оценки на имотите. С 30 на сто от догодина. И поетапно в следващите – до 100 процента. Това е една от идеите за промени, които все още не са разписани, но бяха обявени от управляващите.
„Данъчните оценки със сигурност се нуждаят от актуализация, тъй като това не е правено от повече от 20 години. В същото време реалната стойност на жилищните имоти, особено в София, е нараснала в пъти“, каза в „Лице в лице“ по бТВ Иван Таков, председател на групата на "БСП - За България" в СОС.
„Но механичното увеличаване само на данъчните оценки е социално несправедливо“, уточни той.
„Не е справедливо да третираме по един и същи начин пенсионер, който преди 40 години си е купил апартамент, и инвеститор с 15 жилища в същия район“, на мнение е Таков.
По думите му затова е много важно да има диференциация.
„Данъчните оценки могат поетапно да се увеличават, защото това автоматично би имало отражение върху приходите на общините. Вдигането на данъчната оценка ще засегне най-малко три пера от бюджета – такса недвижими имоти, възмездното прехвърляне на имоти и такса битови отпадъци“, обясни Иван Таков.
„Крайно време е богатите да поемат по-голяма част от данъчната отговорност и това важи и за недвижимите имоти. Жилището има две функции – да се използва за живеене, а другата е инвестиционна стойност. В момента може би около 25% от жилищата в София стоят празни“, допълни той.
По думите му от 35 години Столична община няма жилищна политика.
„1990 година Столична община се събужда собственик на 120 000 жилища. В момента са останали около 6000. Ако искаше Столична община да е основен играч и да може да урегулира пазара, трябваше през тези години вместо да продава, да продължи да натрупа този жилищен фонд, за да може да има функцията като регулатор на пазара на имоти“, смята Таков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 айде и тоя
18:41 16.09.2026
2 Червени бokлyци !
Коментиран от #23
18:41 16.09.2026
3 Вечна дружба БКП-КПСС
Важното е, че защитихме националния интерес като се опълчихме на ЕС и не позволихме санкциите за офицера от КГБ Гундяев, собственика на Лукойл, който ни вдигна цента на горивата, и още един олигарх, също офицер от КГБ.
Браво на Мунчо, браво на шумкарите, които го поставиха за Премиер.
18:47 16.09.2026
4 ТОЯ Е ВНУК НА ПЕКО ТАКОВ
18:47 16.09.2026
5 Бандеров
18:49 16.09.2026
6 Парите на комунистите свършват
Радев, излъга целия народ!
18:49 16.09.2026
7 Наблюдател
18:54 16.09.2026
8 песимист
Не само данъците на жилищните имоти ще растат, но и таксата смет е свързана с процент от прогресивната данъчна оценка на недвижимите имоти във всяка община. За нотариалните такси се знае че зависят също процентно , както и други общински услуги.
Коментиран от #10
18:55 16.09.2026
9 Гробар
18:56 16.09.2026
10 Тули
До коментар #8 от "песимист":Е как така се лъже народ след почти 40 г основно на лъжи??? Той или много е тъп народа тогава или е със склероза.
18:57 16.09.2026
11 Чуденка
19:00 16.09.2026
12 САНДОКАН
19:00 16.09.2026
13 Тули
Коментиран от #15
19:00 16.09.2026
14 Бай той Толстой
19:00 16.09.2026
15 песимист 8
До коментар #13 от "Тули":Коментарът за 6 е точен.
19:05 16.09.2026
16 Един дол дренки сте всички!
19:05 16.09.2026
17 1111
19:06 16.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Любопитен
19:13 16.09.2026
20 Хм...
19:23 16.09.2026
21 Хоза
19:30 16.09.2026
22 Тва…
19:35 16.09.2026
23 А когато инвеститор/ка е пенсионер/ка?
До коментар #2 от "Червени бokлyци !":Харчат по 150€ на месец останалото се спестява.Така са свикнали. Много от тях никога не са изкарвали такива пари докато са работили или са ходили на работа каквито им раздават в момента.
19:37 16.09.2026
24 доринк
И като истински комунист естествено се огледа в жилищата на другите.
Предполагам че отново планират да докарат партизани от селата.
Комунизмът е болест тежка срамна нелечима болест
Коментиран от #28
19:38 16.09.2026
25 Сега се сети
19:50 16.09.2026
26 Анонимен
Коментиран от #27
19:52 16.09.2026
27 Двама съседи
До коментар #26 от "Анонимен":-Комшу , да знаеш че моят апартамент е по-скъп от твоя !
-Как така нали са еднакви и са един срещу друг?
-Да, ама срещу моя не живеят цигани.
20:09 16.09.2026
28 Лесно е
До коментар #24 от "доринк":Това тук комунизъм ли ти се струва?
Да оберат до самозапалване пенсионери и работещи бедни, да фалират малкия бизнес и да произведат зорлем бездомници?
Нещо ти куца - речник, жизнен опит?
Голямо плашило е това комунизмът, за онези, на които не им е чиста работата и са свикнали да живеят на гърба на другите.
20:16 16.09.2026
29 Пръ длю
20:18 16.09.2026
30 Три неща…
20:20 16.09.2026
31 БСП са червени боклуци
20:21 16.09.2026