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Иван Таков: Не е справедливо да облагаме еднакво пенсионер и инвеститор с 15 жилища

Иван Таков: Не е справедливо да облагаме еднакво пенсионер и инвеститор с 15 жилища

16 Септември, 2026 18:36 1 082 31

  • иван такова-
  • пенсионер-
  • инвеститор

Председателят на БСП в СОС обяви, че данъчните оценки не са актуализирани от 20 години

Иван Таков: Не е справедливо да облагаме еднакво пенсионер и инвеститор с 15 жилища - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По-високи данъчни оценки на имотите. С 30 на сто от догодина. И поетапно в следващите – до 100 процента. Това е една от идеите за промени, които все още не са разписани, но бяха обявени от управляващите.

„Данъчните оценки със сигурност се нуждаят от актуализация, тъй като това не е правено от повече от 20 години. В същото време реалната стойност на жилищните имоти, особено в София, е нараснала в пъти“, каза в „Лице в лице“ по бТВ Иван Таков, председател на групата на "БСП - За България" в СОС.

„Но механичното увеличаване само на данъчните оценки е социално несправедливо“, уточни той.

„Не е справедливо да третираме по един и същи начин пенсионер, който преди 40 години си е купил апартамент, и инвеститор с 15 жилища в същия район“, на мнение е Таков.

По думите му затова е много важно да има диференциация.

„Данъчните оценки могат поетапно да се увеличават, защото това автоматично би имало отражение върху приходите на общините. Вдигането на данъчната оценка ще засегне най-малко три пера от бюджета – такса недвижими имоти, възмездното прехвърляне на имоти и такса битови отпадъци“, обясни Иван Таков.

„Крайно време е богатите да поемат по-голяма част от данъчната отговорност и това важи и за недвижимите имоти. Жилището има две функции – да се използва за живеене, а другата е инвестиционна стойност. В момента може би около 25% от жилищата в София стоят празни“, допълни той.

По думите му от 35 години Столична община няма жилищна политика.

„1990 година Столична община се събужда собственик на 120 000 жилища. В момента са останали около 6000. Ако искаше Столична община да е основен играч и да може да урегулира пазара, трябваше през тези години вместо да продава, да продължи да натрупа този жилищен фонд, за да може да има функцията като регулатор на пазара на имоти“, смята Таков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 айде и тоя

    18 4 Отговор
    заквича за пари

    18:41 16.09.2026

  • 2 Червени бokлyци !

    25 9 Отговор
    Според кРадев най-големите олигарси са пенсионерите, майките, децата, социално слабите и трудещите се.

    Коментиран от #23

    18:41 16.09.2026

  • 3 Вечна дружба БКП-КПСС

    10 10 Отговор
    Това няма никакво значение.
    Важното е, че защитихме националния интерес като се опълчихме на ЕС и не позволихме санкциите за офицера от КГБ Гундяев, собственика на Лукойл, който ни вдигна цента на горивата, и още един олигарх, също офицер от КГБ.
    Браво на Мунчо, браво на шумкарите, които го поставиха за Премиер.

    18:47 16.09.2026

  • 4 ТОЯ Е ВНУК НА ПЕКО ТАКОВ

    9 7 Отговор
    ДЪЪЪЪЪЪРТ БАЙ ТОШОВ ИНТРИГАНТ. Затуй сталин ги бесеше до 4 поколение и за това държавата РЪСИЯ оцеля.....

    18:47 16.09.2026

  • 5 Бандеров

    11 7 Отговор
    Правилно, трябва като баба ти -шумкарката Гръбчева направо да застрелваме богатите и с калните цървули да се настаняваме във жилищата им!

    18:49 16.09.2026

  • 6 Парите на комунистите свършват

    17 4 Отговор
    и трябва да вдигнат данъците, да вземат още някой милиард дълг, да вдигнат цените и инфлацията, да дадат на концесия всички, което успеят и т.н.

    Радев, излъга целия народ!

    18:49 16.09.2026

  • 7 Наблюдател

    21 0 Отговор
    Иван Таков не ми прилича на пенсионер, сигурно е от тия с 15 апартамента в София

    18:54 16.09.2026

  • 8 песимист

    11 0 Отговор
    Който е повярвал на прогресивната декларация за запазване размера на данъците може да им гласува доверие и за напред.
    Не само данъците на жилищните имоти ще растат, но и таксата смет е свързана с процент от прогресивната данъчна оценка на недвижимите имоти във всяка община. За нотариалните такси се знае че зависят също процентно , както и други общински услуги.

    Коментиран от #10

    18:55 16.09.2026

  • 9 Гробар

    13 2 Отговор
    Излъгахте добитъка да купува на безумни цени в гетото, прибрахте парите от сделките, сега ще го сурвакате с непосилни данъци. Боклуци навсякъде, мръсен въздух, повсеместно кочина. Праднешки обирджии крадливи.

    18:56 16.09.2026

  • 10 Тули

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "песимист":

    Е как така се лъже народ след почти 40 г основно на лъжи??? Той или много е тъп народа тогава или е със склероза.

    18:57 16.09.2026

  • 11 Чуденка

    8 2 Отговор
    Това шумкарско чадо как са пропуснали да го приобщят към Регресивните кРадевци ?

    19:00 16.09.2026

  • 12 САНДОКАН

    9 1 Отговор
    Честито , така се бори олигархията. Като се мачкат хората. Имам чувството че Румбата мрази племето си

    19:00 16.09.2026

  • 13 Тули

    3 1 Отговор
    Че коментара ми на номер 10 е за номер 6 аба тоя весник много е бъгав нещо сигурно голям парцал

    Коментиран от #15

    19:00 16.09.2026

  • 14 Бай той Толстой

    7 0 Отговор
    Трябваше да се бори с олигархията,а не населението.

    19:00 16.09.2026

  • 15 песимист 8

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тули":

    Коментарът за 6 е точен.

    19:05 16.09.2026

  • 16 Един дол дренки сте всички!

    6 0 Отговор
    Не беше справедливо да правите и дясно-лява коалиция, ама я направихте, нали?

    19:05 16.09.2026

  • 17 1111

    8 2 Отговор
    Вие сте виновни, че животът на българите поскъпна заради еврозоната!

    19:06 16.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Любопитен

    3 4 Отговор
    Всички собственици с 15 жилища са градски пенсионери безсрамнико.

    19:13 16.09.2026

  • 20 Хм...

    3 7 Отговор
    Ако данъците са непосилни за пенсионер с жилище, продава имота и отива под наем. Защо трябва да има разлика в облагането? Да, за втори, трети и т.н. имот може да е по-висока ставката.

    19:23 16.09.2026

  • 21 Хоза

    3 1 Отговор
    Правилно. Да махнем и последното, което все още държи някой заблуден инвеститор в БГ

    19:30 16.09.2026

  • 22 Тва…

    4 0 Отговор
    …БГ - политикът няма наяждане и тва е -> дори и свинете не поглъщат повече от политиците…. мноо кофти каста ;( ….

    19:35 16.09.2026

  • 23 А когато инвеститор/ка е пенсионер/ка?

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Червени бokлyци !":

    Харчат по 150€ на месец останалото се спестява.Така са свикнали. Много от тях никога не са изкарвали такива пари докато са работили или са ходили на работа каквито им раздават в момента.

    19:37 16.09.2026

  • 24 доринк

    3 0 Отговор
    Не знам дали сте забелязали но комунистите и техните наследници като този, винаги говорят за вашите пари. Как да вземат още и повече от теб.

    И като истински комунист естествено се огледа в жилищата на другите.

    Предполагам че отново планират да докарат партизани от селата.

    Комунизмът е болест тежка срамна нелечима болест

    Коментиран от #28

    19:38 16.09.2026

  • 25 Сега се сети

    3 0 Отговор
    Защо спа Трейси годшни

    19:50 16.09.2026

  • 26 Анонимен

    2 0 Отговор
    Защо не го направите като при колите - коефициент за всеки критерии и да няма чудене защо два еднакви апартамента имат различна данъчна оценка (един на 7-ми и един на 8-ми етаж, защо ще имат значителна разлика?).

    Коментиран от #27

    19:52 16.09.2026

  • 27 Двама съседи

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    -Комшу , да знаеш че моят апартамент е по-скъп от твоя !
    -Как така нали са еднакви и са един срещу друг?
    -Да, ама срещу моя не живеят цигани.

    20:09 16.09.2026

  • 28 Лесно е

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "доринк":

    Това тук комунизъм ли ти се струва?
    Да оберат до самозапалване пенсионери и работещи бедни, да фалират малкия бизнес и да произведат зорлем бездомници?
    Нещо ти куца - речник, жизнен опит?
    Голямо плашило е това комунизмът, за онези, на които не им е чиста работата и са свикнали да живеят на гърба на другите.

    20:16 16.09.2026

  • 29 Пръ длю

    0 1 Отговор
    Абе Таков, тоя инвеститор движи икономиката, създава работа, а бабата дето стиска в сметката своите 200 хиляди не носи нищо добор за държавата.

    20:18 16.09.2026

  • 30 Три неща…

    1 0 Отговор
    …щи кажа, за да ти обясня защо ломунизъмът се провали: 1-во (тва го научих от западни икономисти) комунизъмът се катурна, защото забранихте частната инициатива и собственост на обикновените работници!!!! Набий си го в сбърканата глава!!! 2-ро: (тва идва от идолът ви) -> какво ше решаваш ти бе, решава тоя който има пари!!! Като му пипнеш парите и си хване човек нещата и се изнесе от територията-колония!!!! 3-то , какво ти разбира спрялата глава от макро и микроикономика бе, нагъл и крадлив комунист сбъркан!!!!?

    20:20 16.09.2026

  • 31 БСП са червени боклуци

    1 0 Отговор
    Дори 100 апартамента да има човек, като плати данъка на всеки един от тях, той ще внесе много повече пари в държавата, отколкото собственикът на едно жилище ще плати за своето. Ама как да го разбере това комунягата Таков

    20:21 16.09.2026

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