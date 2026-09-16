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По пълен производствен цикъл! "Москвич" пусна в масово производство руския електрически автомобил "Атом"

По пълен производствен цикъл! "Москвич" пусна в масово производство руския електрически автомобил "Атом"

16 Септември, 2026 18:19 583 38

  • русия-
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  • москвич-
  • владимир путин

Процесът на производство на автомобила включва заваряване на каросерията от отделни възли, боядисване и антикорозионна обработка

По пълен производствен цикъл! "Москвич" пусна в масово производство руския електрически автомобил "Атом" - 1
Снимка: Москвич
News.bg News.bg

Завод "Москвич" в Москва стартира производството на руския електромобил "Атом" по пълен производствен цикъл, съобщава РИА Новости.

"Марката "Атом" стартира серийно производство на електромобили в завода "Москвич"... Производството на електромобила се организира в Московския автомобилен завод "Москвич" по пълен технологичен цикъл", заявиха от пресцентъра на бранда.

Процесът на производство на автомобила включва заваряване на каросерията от отделни възли, боядисване и антикорозионна обработка. Специалистите също така сглобяват готовите автомобили, настройват механичните компоненти, калибрират електронните системи и извършват финален контрол на качеството.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХАХАХА

    14 9 Отговор
    Като не щете Епщайн, Сорос, Ротшилд и Израел да ви носят демокрация, на ви Москвич, милиционери и Путлер.

    18:22 16.09.2026

  • 2 авантгард

    12 4 Отговор
    Руския атом е най-мирния на света!

    18:23 16.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 7 Отговор
    пък ние троловете ще пуснем нов модел чушкопек с две чушки и половина щото точно такъв модел нямаме

    18:24 16.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Възраждане

    9 9 Отговор
    Произведение на руското инженерно изкуство. Малко даже ми напомня на БМВ их1, но разбира се по-хубаво. Дано скоро може да се внася и у нас

    Коментиран от #15, #29

    18:24 16.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Митко

    7 6 Отговор
    Аз го харесвам! Навремето имахме 407 желязна кола!

    Коментиран от #26

    18:25 16.09.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 11 Отговор
    РУСНАЦИТЕ ПРАВЯТ КОЛИ, КАРАТ СИ ГИ , ВИЕ САМО ЩЕ ПЛЮЕТЕ И ЩЕ СЕ ДАВИТЕ В ПЛЮНКИ

    АМА ЩЕ МАХАТЕ ПЕШ ПО УЛИЦИТЕ НЕЩАСТТНИЦИИИ

    Коментиран от #23

    18:25 16.09.2026

  • 10 Копейка

    7 4 Отговор
    Ето това е кола за българските пътища

    18:25 16.09.2026

  • 11 Кажи честно ... 🤣

    6 4 Отговор
    Трябва да питаме ДРОГАря кРадев къде да си правим вноските и записването за тези безаналогови автомобили. Дано след 10-15 г. и ние караме такова чудо.

    18:25 16.09.2026

  • 12 Костя Главната Копейка

    9 2 Отговор
    Всички БГ копейки с Москвич! Да помогнем на изтрадалата ни Матушка.
    Лозунг! Продай корову, купи мАсквич

    18:26 16.09.2026

  • 13 Копейка

    7 2 Отговор
    Къде се записва и колко години ще се чака за доставка? Надявам се някаква отстъпка ще има за нас.

    18:26 16.09.2026

  • 14 Соломон

    12 3 Отговор
    Процеса на производство включва единствено поставяне на лепенки с марката

    Коментиран от #25

    18:27 16.09.2026

  • 15 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Възраждане":

    Време е някой да изкразка : "Време е за BrъZpaждане" 🤣🤣🤣

    Коментиран от #24

    18:27 16.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Примати

    7 2 Отговор
    В камарата на представителите мина първоначалното гласуване за адските санкции срещу Русия. В 10.45 българско време е финалното гласуване. След това в рамките на два дни отива при президента. След подписа на президент американското финансово министерство ще санкционира корабите от руския сенчест флот на етапи , за да не бъде шокиран пазара на петрол. В крайна сметка около 80 процента от руските танкери ще се превърнат в безполезни железа до края на есента. Това е само една част от адските санкции…много скоро Путин няма да може да финансира войната…

    Коментиран от #27, #37

    18:27 16.09.2026

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 2 Отговор
    Русия не трябва да се отклонява от верния курс Трябва да произвежда оръжие оръжие и само оръжие Такива производства са загуба на време и ресурси

    18:27 16.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Колективен руски крепостен

    7 1 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    18:28 16.09.2026

  • 22 Фют

    2 5 Отговор
    Мега симпатична кола.

    18:28 16.09.2026

  • 23 Вярно голям смях

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Само мизерните копейки пеша ходят, а умните и красиви са с хубави коли.Не благодаря руска кола никога повече.Карах и Москвич и Жигулка и Трабант и др.соц чудеса стига ми.

    Коментиран от #36

    18:29 16.09.2026

  • 24 Укрофоб

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Впеме е! Доведи и жена си и да ви мятам и двамата

    18:29 16.09.2026

  • 25 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Соломон":

    Те и лепенките са китайски.

    Коментиран от #32

    18:29 16.09.2026

  • 26 Роко

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Митко":

    Приятелю навремето си имал БМВ на което е пишело Москвич сега ти предлагат ниско бюджетен китаец на който пише Москвич. Схващаш ли разликата?

    18:30 16.09.2026

  • 27 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Примати":

    Повярвайте ми Русия няма никакъв зор да изнася петрол и газ Проблемът е за Европа Каквито и санкции да има не събарят Русия Тя си печата парите тя си добива златото Колкото пари и трябват толкова ще напечати И те така те

    Коментиран от #38

    18:31 16.09.2026

  • 28 Промяната

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Еех, Кузмич, Кузмич,":

    Продал карову, купил Москвич

    18:31 16.09.2026

  • 29 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Възраждане":

    Ами запиши се в Мототехника, направи вноска и след 10-15 години ще си от първите горди собственици

    18:32 16.09.2026

  • 30 Дядо Йоцо

    0 0 Отговор
    Железна кола. Още помня москвича си, 5 см стомана. Като танк беше, ей. И тая ако е така, няма какво да му мислите. Продавате нивите и я взимате

    18:32 16.09.2026

  • 31 Така ще да е

    2 0 Отговор
    Като пратих снимката на Чата . 🤣🤣🤣🤣🤣
    "Възраждането на руската марка всъщност представлява процес на т.нар. ребрандиране на автомобили от китайския концерн JAC Motors. Всички нови модели „Москвич“ пристигат под формата на готови китайски машинокомплекти, които се досглобяват в бившия завод на Renault в Москва, като единствената промяна е поставянето на руските емблеми и лога. Процесът е толкова директен, че при първите доставени автомобили в Русия дигиталните менюта на мултимедията дори съдържаха непреведени софтуерни грешки на китайски език."

    18:34 16.09.2026

  • 32 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Те освен че са китайски са залепени и от китайци. В Русия трябва само да махнат предпазното фолио от надписа

    18:36 16.09.2026

  • 33 Ами имат си лития от Донбас

    0 0 Отговор
    и беше време да го вкарат в употреба.

    18:37 16.09.2026

  • 34 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Копеизажи, айде на електричките. Вече ще са хубави електричките, щом раша и Китай ги правят всичко е ОК!

    18:37 16.09.2026

  • 35 Троян

    0 0 Отговор
    Другарете ако не бяха толкова тъпи и алчни досега във Ловеч щеше да се произвежда Рено. Г ъ з глава затрива.

    18:38 16.09.2026

  • 36 Бъркаш

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Вярно голям смях":

    Копейките, като наследници на комунистите само западни коли признават. Всички чyouндyри инсталирани от Москва да управляват се возеха на мерцедеси отгладувани от социалистическите труженици. Погледни и северно корейския изтърсак, мунчо и т.н.

    18:38 16.09.2026

  • 37 НА МЕН НЕ МИ ПУКА КОЛА НЕ МИ ТРЯА

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Примати":

    РВЙС НЕ МИ ТРЯА ДЮНЕРА Е ОТСРЕЩА И ТВА Е НАЙ ВАЖНОТО....

    18:39 16.09.2026

  • 38 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Рашата има голям зор, за парите от нефта.

    18:39 16.09.2026

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