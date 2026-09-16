По пълен производствен цикъл! "Москвич" пусна в масово производство руския електрически автомобил "Атом"

Завод "Москвич" в Москва стартира производството на руския електромобил "Атом" по пълен производствен цикъл, съобщава РИА Новости.
"Марката "Атом" стартира серийно производство на електромобили в завода "Москвич"... Производството на електромобила се организира в Московския автомобилен завод "Москвич" по пълен технологичен цикъл", заявиха от пресцентъра на бранда.
Процесът на производство на автомобила включва заваряване на каросерията от отделни възли, боядисване и антикорозионна обработка. Специалистите също така сглобяват готовите автомобили, настройват механичните компоненти, калибрират електронните системи и извършват финален контрол на качеството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХАХАХА
18:22 16.09.2026
2 авантгард
18:23 16.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ГОЛЕМ СМЕХ
18:24 16.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Възраждане
Коментиран от #15, #29
18:24 16.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Митко
Коментиран от #26
18:25 16.09.2026
9 ГОЛЕМ СМЕХ
АМА ЩЕ МАХАТЕ ПЕШ ПО УЛИЦИТЕ НЕЩАСТТНИЦИИИ
Коментиран от #23
18:25 16.09.2026
10 Копейка
18:25 16.09.2026
11 Кажи честно ... 🤣
18:25 16.09.2026
12 Костя Главната Копейка
Лозунг! Продай корову, купи мАсквич
18:26 16.09.2026
13 Копейка
18:26 16.09.2026
14 Соломон
Коментиран от #25
18:27 16.09.2026
15 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
До коментар #6 от "Възраждане":Време е някой да изкразка : "Време е за BrъZpaждане" 🤣🤣🤣
Коментиран от #24
18:27 16.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Примати
Коментиран от #27, #37
18:27 16.09.2026
18 Дякон Унуфрий Араллампиев
18:27 16.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Колективен руски крепостен
18:28 16.09.2026
22 Фют
18:28 16.09.2026
23 Вярно голям смях
До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Само мизерните копейки пеша ходят, а умните и красиви са с хубави коли.Не благодаря руска кола никога повече.Карах и Москвич и Жигулка и Трабант и др.соц чудеса стига ми.
Коментиран от #36
18:29 16.09.2026
24 Укрофоб
До коментар #15 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Впеме е! Доведи и жена си и да ви мятам и двамата
18:29 16.09.2026
25 Ами
До коментар #14 от "Соломон":Те и лепенките са китайски.
Коментиран от #32
18:29 16.09.2026
26 Роко
До коментар #8 от "Митко":Приятелю навремето си имал БМВ на което е пишело Москвич сега ти предлагат ниско бюджетен китаец на който пише Москвич. Схващаш ли разликата?
18:30 16.09.2026
27 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #17 от "Примати":Повярвайте ми Русия няма никакъв зор да изнася петрол и газ Проблемът е за Европа Каквито и санкции да има не събарят Русия Тя си печата парите тя си добива златото Колкото пари и трябват толкова ще напечати И те така те
Коментиран от #38
18:31 16.09.2026
28 Промяната
До коментар #7 от "Еех, Кузмич, Кузмич,":Продал карову, купил Москвич
18:31 16.09.2026
29 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #6 от "Възраждане":Ами запиши се в Мототехника, направи вноска и след 10-15 години ще си от първите горди собственици
18:32 16.09.2026
30 Дядо Йоцо
18:32 16.09.2026
31 Така ще да е
"Възраждането на руската марка всъщност представлява процес на т.нар. ребрандиране на автомобили от китайския концерн JAC Motors. Всички нови модели „Москвич“ пристигат под формата на готови китайски машинокомплекти, които се досглобяват в бившия завод на Renault в Москва, като единствената промяна е поставянето на руските емблеми и лога. Процесът е толкова директен, че при първите доставени автомобили в Русия дигиталните менюта на мултимедията дори съдържаха непреведени софтуерни грешки на китайски език."
18:34 16.09.2026
32 Соломон
До коментар #25 от "Ами":Те освен че са китайски са залепени и от китайци. В Русия трябва само да махнат предпазното фолио от надписа
18:36 16.09.2026
33 Ами имат си лития от Донбас
18:37 16.09.2026
34 Хахахаха
18:37 16.09.2026
35 Троян
18:38 16.09.2026
36 Бъркаш
До коментар #23 от "Вярно голям смях":Копейките, като наследници на комунистите само западни коли признават. Всички чyouндyри инсталирани от Москва да управляват се возеха на мерцедеси отгладувани от социалистическите труженици. Погледни и северно корейския изтърсак, мунчо и т.н.
18:38 16.09.2026
37 НА МЕН НЕ МИ ПУКА КОЛА НЕ МИ ТРЯА
До коментар #17 от "Примати":РВЙС НЕ МИ ТРЯА ДЮНЕРА Е ОТСРЕЩА И ТВА Е НАЙ ВАЖНОТО....
18:39 16.09.2026
38 Хахахаха
До коментар #27 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Рашата има голям зор, за парите от нефта.
18:39 16.09.2026