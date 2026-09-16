По пълен производствен цикъл! "Москвич" пусна в масово производство руския електрически автомобил "Атом"

Завод "Москвич" в Москва стартира производството на руския електромобил "Атом" по пълен производствен цикъл, съобщава РИА Новости.

"Марката "Атом" стартира серийно производство на електромобили в завода "Москвич"... Производството на електромобила се организира в Московския автомобилен завод "Москвич" по пълен технологичен цикъл", заявиха от пресцентъра на бранда.

Процесът на производство на автомобила включва заваряване на каросерията от отделни възли, боядисване и антикорозионна обработка. Специалистите също така сглобяват готовите автомобили, настройват механичните компоненти, калибрират електронните системи и извършват финален контрол на качеството.