Ед Шийрън изгуби над 200 000 последователи покрай скандала с турнето, феновете му са разочаровани

Британският певец Ед Шийрън е загубил около 200 000 последователи в Instagram за 24 часа на фона на разрастващия се спор около американската част на Loop Tour и отстраняването на рапъра Макълмор.

Според Daily Mail профилът на 35-годишния музикант е имал 47,6 млн. последователи в понеделник, а ден по-късно броят им е спаднал до около 47,4 млн.

Междувременно няколко от подгряващите изпълнители се отказаха от предстоящите си участия. FINNEAS, Арън Роу, Lukas Graham и ирландската група Beoga публикуваха отделни изявления, в които обявиха, че няма да продължат с турнето.

FINNEAS, музикант, продуцент и брат на певицата Били Айлиш, заяви, че артистите „не трябва да бъдат заглушавани, когато говорят в защита на потиснатите“, и изрази подкрепата си за палестинците.

Beoga, които са приятели и творчески партньори на Ед Шийрън повече от десетилетие, също се оттеглиха, но подчертаха, че личните им отношения с британския изпълнител остават непроменени.

Певецът Майлс Смит, който е работил с Шийрън по предишни концерти, уточни, че вече не е част от настоящото турне. Той защити приятелството си с музиканта, като едновременно с това изрази подкрепа за палестинските цивилни.

Ед Шийрън по-рано заяви, че решението Макълмор да бъде отстранен от оставащите концерти е било взето от промоутъра, а не лично от него. По думите му някои от концертните зали са отказали да приемат събитията, ако американският рапър остане в програмата.

Шийрън заяви още, че е потресен от човешкото страдание в конфликта, но не възнамерява да превръща собствените си концерти в политически форум. Британският певец потвърди, че Loop Tour ще продължи по план.

Реакциите сред феновете на Ед Шийрън са разделени. Няколко големи фен акаунта публично подкрепиха Макълмор, а в социалните мрежи се появиха коментари като „Бях толкова разочарован, когато прочетох изявлението на Ед“ и „Когато загубиш фен акаунтите си, положението е сериозно“. Други застават зад британския певец и подчертават, че решението не е било негово. „Ед буквално каза, че се е опитал да намери решение“, посочва потребител, а друг коментира, че „вината се хвърля върху грешния човек“, след като Шийрън заяви, че отстраняването на Макълмор е решение на промоутъра и концертните зали.