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УЕФА с мащабни промени: Нов облик за Лигата на нациите и революция в квалификациите за Европейското и Мондиала

УЕФА с мащабни промени: Нов облик за Лигата на нациите и революция в квалификациите за Европейското и Мондиала

16 Септември, 2026 17:33 484 0

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Грандиозни реформи в европейския футбол

УЕФА с мащабни промени: Нов облик за Лигата на нациите и революция в квалификациите за Европейското и Мондиала - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Европейската футболна асоциация (УЕФА) подготвя истинска революция в най-важните си турнири. След ключово заседание в Солун, ръководството на централата даде зелена светлина на нов формат за Лигата на нациите, а в същото време се задават и сериозни промени в квалификационната система за Европейското първенство и Световното първенство.

От сезон 2028/2029 Лигата на нациите ще се проведе по напълно обновена схема. Вместо досегашните четири дивизии, отборите ще бъдат разпределени в три лиги, всяка с по 18 национални тима. Те ще бъдат групирани в три групи по шест, като всеки ще премери сили с пет различни съперника в общо шест мача. Още от изданието 2026/2027 ще влязат в сила нови правила за изпадане и промоция между лигите.

От елитната Лига „А“ директно ще изпадат само двата най-слаби отбора сред последните в групите. Останалите два четвърти, заедно с двата най-слаби трети, ще се борят за оцеляване в плейофи срещу подгласниците от Лига „В“. Във втората дивизия няма да има директно изпадащи – последните в групите ще играят плейофи срещу вторите от Лига „С“.

Европейските медии вече разкриват, че УЕФА подготвя и коренна промяна в квалификациите за големите първенства. Очаква се новият модел да бъде въведен след Евро 2028. Вместо традиционните квалификационни групи, националните отбори ще бъдат разпределени в две лиги.

Първата лига ще включва 36 отбора, определени според представянето им в Лигата на нациите. Те ще бъдат разделени в три групи по 12, като жребият ще определи по двама съперници от всяка група – общо шест мача за всеки тим. Останалите 18 или 19 национални селекции ще попаднат във втората лига, също с три групи, но с по шест или седем отбора. И тук всеки ще изиграе шест срещи.

Най-добре представилите се в първата лига ще получат директни квоти за Европейското или Световното първенство. Останалите места ще се разпределят чрез плейофи, в които ще участват отбори и от двете лиги. Домакините на големите турнири също ще се включват в новата система, като ще имат възможност да подобрят позициите си в Лигата на нациите.

С тези мащабни промени УЕФА цели да повиши конкурентоспособността, да осигури повече зрелищни сблъсъци и да даде шанс на повече национални отбори да се борят за място на голямата сцена.


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