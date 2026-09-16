Георги Чиликов се завръща начело на Дунав Русе

Футболният клуб Дунав Русе отново поверява съдбата си в ръцете на Георги Чиликов. След като днес стана ясно, че Емануел Луканов напуска поста си, ръководството на "драконите" избра добре познато лице за нов старши треньор. Чиликов, който изведе тима до историческо завръщане в Първа лига през миналия сезон, се завръща с амбицията да вдъхне нов живот на отбора.

Дунав Русе се намира в деликатна позиция – след изиграни 9 кръга, отборът заема последното 14-о място в класирането с едва 4 точки. Въпреки че играта на тима не бе лоша, липсата на резултати се отрази негативно на психиката на футболистите. "В последните мачове отборът показваше добра игра, но резултатите не идваха. Това се отрази на настроението и самочувствието на момчетата. Решихме, че е време за промяна и логичният избор бе да върнем Чиликов," коментира председателят на Управителния съвет Диян Димов пред БТА.

Очаква се в близките дни Георги Чиликов да бъде официално представен пред медиите на специална пресконференция. Феновете на Дунав ще имат възможност да видят любимия си треньор още тази събота, 19 септември, когато "драконите" приемат Ботев Враца на Градския стадион в Русе. Срещата започва в 14:00 часа и обещава да бъде изпълнена с емоции и надежда за ново начало.