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Хулио Веласкес с глоба в размер на 210 евро

Хулио Веласкес с глоба в размер на 210 евро

16 Септември, 2026 18:41 513 3

  • дисциплинарна комисия-
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  • локомотив пловдив-
  • наказания

ДК оповести наказанията след кръга в Първа лига

Хулио Веласкес с глоба в размер на 210 евро - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Дисциплинарната комисия към БФС оповести наказанията и санкциите след изиграния 9-и кръг в Първа лига.

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване:

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За провокативно поведение, на основание чл.34, ал.1, т.2, предложение 5, колонка 3 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Хулио Веласкес Сантяго – ст. треньор на ПФК „Левски“ гр. София с глоба в размер на 210 евро.

ДК задължава ПФК „Левски” гр. София да възстанови щетите на стадион „Христо Ботев” гр. Враца съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2026/2027/.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За възпламеняване на бомбички на терена, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Г от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1550 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За провокативно поведение, на основание чл.19, ал.2, б. Б, колонка 5 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Даниел Наумов – състезател на ПФК „Ботев“ гр. Пловдив с глоба в размер на 160 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За хвърлени факли на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За възпламеняване на бомбички на терена, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Г от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1550 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

ДК задължава ПФК „Локомотив” гр. Пловдив да възстанови щетите на стадион „Христо Ботев” гр. Пловдив съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2026/2027/.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧувайУйо

    2 0 Отговор
    Браво!Това са мерки! Браво на бфс!Той вече няма да прави така.

    18:55 16.09.2026

  • 2 Сзо

    1 0 Отговор
    Ами БФС е Уефски. Какво друго да се очаква.

    20:00 16.09.2026

  • 3 Едноок

    1 0 Отговор
    Ееее 210 евро, запишете и една бира! Аз ще я пийна!

    20:19 16.09.2026

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