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Елче обвини Килиан Мбапе в обиди към техен играч

Елче обвини Килиан Мбапе в обиди към техен играч

16 Септември, 2026 17:54 349 0

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  • ла лига

Испанският клуб настоява за феърплей след напрегнат инцидент на терена

Елче обвини Килиан Мбапе в обиди към техен играч - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елче публично обвини Килиан Мбапе в неспортсменско поведение по време на драматичния двубой срещу Реал Мадрид. Напрежението на стадиона достигна връхната си точка при резултат 3:2 за „белия балет“, когато страстите между Гонсало Вияр и френската суперзвезда ескалираха неочаквано.

В разгара на мача, испанският полузащитник Гонсало Вияр се опита да спре устрема на Мбапе, като го хвана за гърлото – действие, което не остана незабелязано от рефера Хесус Хил Мансано. В отговор нападателят на Реал Мадрид насочи пръст към лицето на Вияр и, според Елче, го засипал с обидни думи и псувни. Въпреки намесата на съдията, жълтият картон бе показан единствено на футболиста на Елче, което предизвика бурни реакции сред феновете и ръководството на гостите.

Малко след края на срещата, Елче публикува две снимки в официалния си профил в X (бившия Twitter), на които ясно се вижда как Мбапе сочи с пръст към Вияр и му казва нещо. Клубът придружи кадрите с лаконичния, но многозначителен коментар: „Феърплей“. Интересното е, че на снимките липсва моментът, в който Вияр посяга към съперника си, което породи още повече въпроси относно обективността на публикацията.


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