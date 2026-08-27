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Никола Цолов получи суперлиценз за Формула 1

Никола Цолов получи суперлиценз за Формула 1

27 Август, 2026 15:16 834 6

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Младият ас отвори нова страница за българския автомобилен спорт

Никола Цолов получи суперлиценз за Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Никола Цолов, наричан с гордост "Българския лъв", официално получи своя суперлиценз за участие във Формула 1. Само на 19 години, пилотът на "Кампос Рейсинг" във Формула 2 демонстрира изключителен талант и хладнокръвие на прочутата италианска писта "Имола", където измина 300 километра зад волана на болид от "Рейсинг Булс" – модел 2025.

За да се сдобие с престижния документ, който отваря вратите към свободните тренировки във Формула 1, Цолов трябваше да навърти минимум 300 километра. Той не само изпълни това изискване, но и впечатли всички с 62 безупречни обиколки. Италианският журналист Якопо Рава съобщи, че българинът е записал феноменално време от 1:17.67 минути с меки гуми – личен рекорд на "Имола" и доказателство за неговия напредък.

Постижението на Никола Цолов е истински прецедент за родния моторен спорт. За последно български пилот се докосна до болид от Формула 1 през 2010 година, когато Владимир Арабаджиев участва в тестове за млади таланти в Абу Даби с отбора на "Лотус".

С получаването на суперлиценза, Никола Цолов вече има право да се включи в свободните тренировки на най-престижния автомобилен шампионат в света.


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  • 1 Гост

    7 1 Отговор
    Прилично време. Иначе, 19 години не са малко в днешния свят на F1 - справка Антонели, Ферстапен...

    15:20 27.08.2026

  • 2 Геле

    7 4 Отговор
    Лиценз за участие в тренировки, не суперлиценз за Ф1.

    15:21 27.08.2026

  • 3 Отлична новина!!👍👍👍

    11 0 Отговор
    Много успехи на най високото ниво!

    15:22 27.08.2026

  • 4 УСПЕХ

    7 0 Отговор
    Браво, добро време, другия път още по добре, все пак това е F1 тук оцеляват само най добрите, дано с тренировки и талант да се окаже сред тях и да докаже че може да е сред най добрите.

    15:24 27.08.2026

  • 5 Поздравление

    4 0 Отговор
    Децата в Б.Г. почнаха да разбират от булиди и формули.Интересуват се вече от тези неща

    15:26 27.08.2026

  • 6 Да не е празноглав

    2 0 Отговор
    Ще стане кумир за много деца,нека да има какво смислено да им каже.

    15:32 27.08.2026

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