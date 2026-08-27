Никола Цолов получи суперлиценз за Формула 1

Никола Цолов, наричан с гордост "Българския лъв", официално получи своя суперлиценз за участие във Формула 1. Само на 19 години, пилотът на "Кампос Рейсинг" във Формула 2 демонстрира изключителен талант и хладнокръвие на прочутата италианска писта "Имола", където измина 300 километра зад волана на болид от "Рейсинг Булс" – модел 2025.

За да се сдобие с престижния документ, който отваря вратите към свободните тренировки във Формула 1, Цолов трябваше да навърти минимум 300 километра. Той не само изпълни това изискване, но и впечатли всички с 62 безупречни обиколки. Италианският журналист Якопо Рава съобщи, че българинът е записал феноменално време от 1:17.67 минути с меки гуми – личен рекорд на "Имола" и доказателство за неговия напредък.

Постижението на Никола Цолов е истински прецедент за родния моторен спорт. За последно български пилот се докосна до болид от Формула 1 през 2010 година, когато Владимир Арабаджиев участва в тестове за млади таланти в Абу Даби с отбора на "Лотус".

С получаването на суперлиценза, Никола Цолов вече има право да се включи в свободните тренировки на най-престижния автомобилен шампионат в света.