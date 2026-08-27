Реал Мадрид взе Оскар Наасей от Гранада

Реал Мадрид направи стратегическа крачка към бъдещето, като си осигури подписа на 21-годишния Оскар Наасей – централен защитник от Гана, който до момента защитаваше цветовете на Гранада. Сделката е на стойност 2 милиона евро, а младият бранител вече премина успешно медицинските тестове в испанската столица.

В началото Наасей ще се присъедини към втория отбор на "кралския клуб" – Реал Мадрид Кастилия, където ще има възможност да се адаптира към стила и изискванията на испанския гранд. Въпреки интереса от няколко германски клуба, именно мадридчани успяха да убедят таланта да избере "Сантяго Бернабеу" за следваща дестинация в кариерата си.

С височина от 1,85 метра, Наасей се отличава с физическа мощ и гъвкавост – може да играе както в центъра на отбраната, така и като десен бек. През май тази година той дебютира за националния отбор на Гана в приятелски мач срещу Мексико на митичния стадион "Ацтека", което допълнително повиши интереса към неговите качества.

Миналият сезон бе повратен за младия ганаец – след като дълго време се подвизаваше в дублиращите формации на Гранада, Наасей започна да получава шансове и в първия тим. В края на шампионата той се отличи с агресивна и уверена игра, което му донесе няколко жълти картона, но и заслужени похвали от специалисти и скаути.

Именно стабилните изяви и огромният потенциал на Наасей на едва 21 години привлякоха вниманието на скаутите на Реал Мадрид. Очаква се той да се развива под зоркия поглед на треньорския щаб и да се превърне в ключова фигура за бъдещето на "белите".