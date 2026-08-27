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Бионсе дарява 1 милион долара на пострадалите от земетресенията в Колумбия

Бионсе дарява 1 милион долара на пострадалите от земетресенията в Колумбия

27 Август, 2026 15:58 565 5

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  • певица-
  • 1 милион долара-
  • благотворителност

Певицата се присъединява към други звезди, които помогнаха на хилядите пострадали

Бионсе дарява 1 милион долара на пострадалите от земетресенията в Колумбия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бионсе ще направи лично дарение от 1 милион долара за подпомагане на засегнатите от силното земетресение в Колумбия, съобщи компанията ѝ Parkwood Entertainment. Средствата ще бъдат насочени към организации, които осигуряват храна, подслон и материали от първа необходимост в най-тежко пострадалите райони на департамента Чоко.

Трусът с магнитуд 7,4 разтърси западната част на страната на 10 август, като епицентърът беше близо до Сан Хосе дел Палмар. По последни официални данни жертвите вече са над 330, хиляди са ранени, а десетки хиляди жители са останали без дом или са били пряко засегнати от бедствието.

Дарението на Бионсе, певица, автор на песни и продуцент, ще подпомогне работата на организации като World Central Kitchen и Food For The Poor, които вече действат на място. Parkwood Entertainment посочи, че основният приоритет е незабавното осигуряване на храна и жилищни материали за семейства, чиито домове са разрушени.

Към усилията за възстановяване се включи и колумбийската певица Шакира. Тя посети Чоко и се срещна с представители на местните власти и засегнати семейства. Чрез Fundación Pies Descalzos и партньорски организации беше обявен първоначален ангажимент за 1,25 млн. долара за възстановяване на училища в района. Сумата включва финансиране от Шакира и Live Nation, FIFA Global Citizen Education Fund и CAF.

Особено тежко е положението в образователната инфраструктура. Близо 200 училища в Чоко са повредени, а десетки са напълно разрушени, което оставя хиляди деца без нормален достъп до учебни занятия. Шакира подчерта, че връщането на учениците в класните стаи е важна част от възстановяването на чувството за сигурност след бедствието.

Към благотворителните инициативи се присъединиха и други колумбийски музиканти. Карол Джи е сред звездите, които насочват средства към пострадалите, а групата Morat обяви, че част от приходите от концертите ѝ в Богота ще бъдат предоставени за възстановяването на засегнатите общности.

Земетресението постави под допълнителен натиск Чоко, един от най-бедните и трудно достъпни региони на Колумбия, където разрушената инфраструктура и ограничените транспортни връзки усложняват доставката на помощ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ала бала

    3 1 Отговор
    Никой пострадал няма да види тези дарения. Хамерикански измамници

    16:05 27.08.2026

  • 2 А ЕС

    0 0 Отговор
    дариха 300хил. евро 🤣

    16:22 27.08.2026

  • 3 Дзак

    0 1 Отговор
    Ами Браво на Бионсе!

    16:29 27.08.2026

  • 4 дядо дръмпи

    0 0 Отговор
    ОБЕЩАНОТО...НЕ Е КАТо-ДАДЕНОТО!

    17:09 27.08.2026

  • 5 Беро

    0 0 Отговор
    Бионсе един милион, ФАЩ 500 хиляди!

    17:12 27.08.2026