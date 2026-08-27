Нотингам Форест счупи трансферен рекорд с привличането на Лиам Делап от Челси

Нотингам Форест официално обяви привличането на Лиам Делап, който пристига от Челси срещу внушителната сума от 50 милиона паунда. Това е най-скъпата покупка в историята на клуба, а 23-годишният нападател ще защитава цветовете на „червените“ през следващите пет сезона.

Лиам Делап, който се присъедини към Челси през лятото на 2025 година срещу 30 милиона паунда от Ипсуич, изигра 41 мача за „сините“ във всички турнири. Макар и да реализира само два гола и да асистира четири пъти, младият англичанин впечатли с борбеността и отдадеността си на терена.

Сега Делап ще облече фланелката с номер 19 на „Сити Граунд“, където се очаква да внесе свежест и острота в атаката на Нотингам Форест. Ръководството на клуба изрази увереност, че инвестицията в младия нападател ще се отплати с много голове и незабравими мигове за феновете.