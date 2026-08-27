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Ливърпул и ПСЖ се разбраха за големия трансфер

Ливърпул и ПСЖ се разбраха за големия трансфер

27 Август, 2026 15:00 542 0

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Очаква се двата клуба да разменят необходимите документи в следващите 24 часа

Ливърпул и ПСЖ се разбраха за големия трансфер - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул постигна принципна договорка с Пари Сен Жермен за трансфера на френския национал Брадли Баркола. Според трансферния експерт Фабрицио Романо мърсисайдци ще платят първоначално над 100 милиона паунда, а с включените бонуси общата стойност на сделката може да достигне около 120 милиона паунда, или 140 милиона евро.

Очаква се двата клуба да разменят необходимите документи в следващите 24 часа. На този етап договорите все още не са подписани, но устната договорка е постигната и остават единствено последните формалности преди официалното финализиране на трансфера.

Преговорите от страна на Ливърпул се водят от спортния директор Ричард Хюз и президента на „Фенуей Спортс Груп“ Майк Гордън. Според The Athletic представители на двата клуба са провели ключови разговори още във вторник, а самият Баркола е бил категоричен в желанието си да продължи кариерата си на „Анфийлд“. 23-годишният французин се превърна в основната трансферна цел на Ливърпул за заместник на Мохамед Салах.

Баркола има още две години от договора си с ПСЖ, но е уведомил ръководството, че не възнамерява да го поднови. Поради тази причина той не попадна в групата за първия мач на парижани в Лига 1 - равенството 2:2 срещу Рен.

Френският национал действа основно по лявото крило, но може да бъде използван и отдясно на атаката. През миналия сезон той се конкурираше за титулярно място с Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе, а в заключителната фаза на Шампионската лига често се появяваше като резерва в състава на Луис Енрике.

Въпреки сериозната конкуренция Баркола записа 49 мача за ПСЖ през сезон 2025/2026, в които отбеляза 13 гола и направи седем асистенции. Той помогна на парижани да защитят титлата си във Франция и да триумфират отново в Шампионската лига.

Юношата на Олимпик Лион има общо 39 попадения и 37 асистенции в 152 мача за клуба след пробива си в професионалния футбол през сезон 2021/2022. Баркола изигра и важна роля за Франция на Световното първенство това лято, като взе участие във всичките осем срещи на „петлите“ и реализира три гола.

При окончателното приключване на трансфера привличането му може да повлияе върху бъдещето на Коди Гакпо. Нидерландецът е свързван с Тотнъм Хотспър, а интерес към него проявява и Манчестър Сити.


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