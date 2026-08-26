Фернандо Алонсо: Аз съм много добър пилот

Пилотът на Астън Мартин - Фернандо Алонсо, остана доволен от карането си по време на състезанието за Голямата награда на Нидерландия във Формула 1, в което завърши на девето място, въпреки че започна от 19-ата позиция на стартовата решетка.
45-годишният ветеран стори това със само едно преминаване през бокса, за разлика от повечето останали пилоти, които използваха стратегия с две спирания.
"Аз съм много добър пилот. Това не беше планът. Мисля, че той беше да направим две спирания и да бъдем по-традиционни. Понякога обаче се нуждаем от отклонение от нормалното. Когато сме в трафик, не можем да използваме потенциала си. По-бързи сме на завоите, отколкото хората пред нас, но сме по-бавни на правите и оставаме зад тях. Така че когато имаме празна писта пред себе си, ние се опитваме да я използваме, дори да не е оптималната стратегия. Точно това направихме", заяви испанецът, цитиран от Motorsport.com.
С двете си точки на "Зандвоорт" Алонсо вече има общо три и заема 19-ото място в класирането при пилотите след 12 състезания от началото на сезона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
20:04 26.08.2026
2 Павка
20:05 26.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бай Кольо
Коментиран от #5
20:17 26.08.2026
5 Дзак
До коментар #4 от "Бай Кольо":Всеки с проблемите си!
Коментиран от #6
20:24 26.08.2026
6 Бай Кольо
До коментар #5 от "Дзак":Абе когато Алонсо започна да се състезава във Формула 1, България все още се управляваше от Бай Тошо. Кво повече. Той наближава петдесетте. Със сигурност вече не вижда и не чува добре, а скоро ще се нуждае от бастун и всякакви лекарства. По-добре да се пенсионира, докато още има време; на тази възраст започват да се случват инсулти и инфаркти. Дааа
Коментиран от #7
20:40 26.08.2026
7 Дзак
До коментар #6 от "Бай Кольо":Откъде си сигурен!
21:22 26.08.2026