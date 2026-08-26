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Фернандо Алонсо: Аз съм много добър пилот

Фернандо Алонсо: Аз съм много добър пилот

26 Август, 2026 19:59 616 7

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  • формула 1-
  • спорт-
  • гранд при на нидерландия

Пилотът на Астън Мартин остана доволен от карането си

Фернандо Алонсо: Аз съм много добър пилот - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пилотът на Астън Мартин - Фернандо Алонсо, остана доволен от карането си по време на състезанието за Голямата награда на Нидерландия във Формула 1, в което завърши на девето място, въпреки че започна от 19-ата позиция на стартовата решетка.

45-годишният ветеран стори това със само едно преминаване през бокса, за разлика от повечето останали пилоти, които използваха стратегия с две спирания.

"Аз съм много добър пилот. Това не беше планът. Мисля, че той беше да направим две спирания и да бъдем по-традиционни. Понякога обаче се нуждаем от отклонение от нормалното. Когато сме в трафик, не можем да използваме потенциала си. По-бързи сме на завоите, отколкото хората пред нас, но сме по-бавни на правите и оставаме зад тях. Така че когато имаме празна писта пред себе си, ние се опитваме да я използваме, дори да не е оптималната стратегия. Точно това направихме", заяви испанецът, цитиран от Motorsport.com.

С двете си точки на "Зандвоорт" Алонсо вече има общо три и заема 19-ото място в класирането при пилотите след 12 състезания от началото на сезона.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    3 4 Отговор
    Аз съм много добър финансов министър.

    20:04 26.08.2026

  • 2 Павка

    4 3 Отговор
    Май караше навремето с Мавъра и онзи му дадоха по-бърза кола и така взе 7 титли с далавери и подкупи да си затварят очите.

    20:05 26.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бай Кольо

    0 5 Отговор
    Само ако младостта можеше да се върне втори път... Стани добър пенсионер. Най-накрая времето изтече.

    Коментиран от #5

    20:17 26.08.2026

  • 5 Дзак

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Кольо":

    Всеки с проблемите си!

    Коментиран от #6

    20:24 26.08.2026

  • 6 Бай Кольо

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Дзак":

    Абе когато Алонсо започна да се състезава във Формула 1, България все още се управляваше от Бай Тошо. Кво повече. Той наближава петдесетте. Със сигурност вече не вижда и не чува добре, а скоро ще се нуждае от бастун и всякакви лекарства. По-добре да се пенсионира, докато още има време; на тази възраст започват да се случват инсулти и инфаркти. Дааа

    Коментиран от #7

    20:40 26.08.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Кольо":

    Откъде си сигурен!

    21:22 26.08.2026

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