Фернандо Алонсо: Аз съм много добър пилот

Пилотът на Астън Мартин - Фернандо Алонсо, остана доволен от карането си по време на състезанието за Голямата награда на Нидерландия във Формула 1, в което завърши на девето място, въпреки че започна от 19-ата позиция на стартовата решетка.

45-годишният ветеран стори това със само едно преминаване през бокса, за разлика от повечето останали пилоти, които използваха стратегия с две спирания.

"Аз съм много добър пилот. Това не беше планът. Мисля, че той беше да направим две спирания и да бъдем по-традиционни. Понякога обаче се нуждаем от отклонение от нормалното. Когато сме в трафик, не можем да използваме потенциала си. По-бързи сме на завоите, отколкото хората пред нас, но сме по-бавни на правите и оставаме зад тях. Така че когато имаме празна писта пред себе си, ние се опитваме да я използваме, дори да не е оптималната стратегия. Точно това направихме", заяви испанецът, цитиран от Motorsport.com.

С двете си точки на "Зандвоорт" Алонсо вече има общо три и заема 19-ото място в класирането при пилотите след 12 състезания от началото на сезона.