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Южна Корея: Ядреният капацитет на КНДР се е увеличил 100 000 пъти за последните 30 години

Южна Корея: Ядреният капацитет на КНДР се е увеличил 100 000 пъти за последните 30 години

27 Август, 2026 15:54 876 15

  • северна корея-
  • южна корея-
  • ким чен-ун-
  • корейски полуостров

Сеул трябва да положи максимални усилия за постигане на четиристранен диалог между Южна и Северна Корея, САЩ и Китай, с цел установяване на мирен режим на Корейския полуостров

Южна Корея: Ядреният капацитет на КНДР се е увеличил 100 000 пъти за последните 30 години - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Ядреният капацитет на Северна Корея е нараснал 100 000 пъти през последните 30 години. Това заяви южнокорейският министър на обединението Чун Донг-йонг, цитиран от агенция "Йонхап".

По думите му стремежът към пълна денуклеаризация на страната вече не е устойчив подход. Той отбеляза, че Пхенян укрепва ядрените си програми дори в този конкретен момент.

За да илюстрира ядрения капацитет на Северна Корея, Чун направи съпоставка между 90-те грама плутоний, за които Пхенян докладва на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) през 1992 г., и 57-те ядрени оръжия, които американският президент Доналд Тръмп заяви, че Пхенян притежава.

Чун посочи, че Сеул трябва да положи максимални усилия за постигане на четиристранен диалог между Южна и Северна Корея, САЩ и Китай, с цел установяване на мирен режим на Корейския полуостров.


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 клю клю

    6 3 Отговор
    А може и да са 100 000 000 000.
    Верваме ви

    15:57 27.08.2026

  • 2 ФАКТ

    3 15 Отговор
    Няма такъв срам като Псулер многоходовия. Нимога в световната история действащ Президент не е бил издирван в 60% от страните по света.

    Коментиран от #4, #7, #8, #13

    15:58 27.08.2026

  • 3 хехе

    10 0 Отговор
    Ненапразно миротвореца иска среща с атомния Ким.

    16:01 27.08.2026

  • 4 Няма го

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Издирват го, ама он се крие.

    16:02 27.08.2026

  • 5 Мишел

    12 0 Отговор
    Никой не смее да се закача със Северна Корея с големите бомби.

    16:02 27.08.2026

  • 6 Браво на Ким!

    10 0 Отговор
    Кефя се на тоз малък човек,с комбайнерската прическа...!
    САЩ и другите от глутницата,късат и фърлят срещу наго,но нищо не могат да му направят,щото знаят,че е...,,Човекът-Ракета",както го бе нарекъл самият Тръмп...!

    Коментиран от #11

    16:03 27.08.2026

  • 7 ИМАШ ФИКСАЦИЯ ВЪРХУ НЕГО

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    КАТО 60% СА ТОЛКОЗ КУРНАЗ , ДА ИДАТ В МОСКВА ДА ГО ВИДЯТ.

    16:03 27.08.2026

  • 8 НАЛИ?!

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Само дето шефа на ЦРУ му отиде на крака в Москва... Хихихихии...!
    Слабият ходи при силният,а не обратното...!

    16:06 27.08.2026

  • 9 Да не е

    0 0 Отговор
    от нула?

    16:10 27.08.2026

  • 10 Мишел

    4 1 Отговор
    Преди години, прея 2023, Пентагонът беше изчислил, че с 15 си ядрени оръжия Северна Корея унищожава мегаполисите на САЩ с над 80 000 000 американци и посъветва.властта да не влиза във война с такава държава. Сега имат над 50 ЯО.

    16:15 27.08.2026

  • 11 А мен ме кефят...

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Браво на Ким!":

    ...генералите му,как чинно стоят до него и записват в тефтерче всяка негова дума...!
    Пък ордените и медалите им...чак до кръста...

    16:16 27.08.2026

  • 12 Путлерист

    1 5 Отговор
    И аз съм сила ореди войната

    Ама сега бе блъскат като шкембе в довар

    16:18 27.08.2026

  • 13 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    На икономическия форум в Русия,присъстващите бяха от над 150 държави.. Та,германския бизнес ли не беше,та франсета ли,англета ли ..Най голям брой са били компании от САЩ,следвани от Германия. Путин говори на този форум..Та,кой го издирва? След като почти представители на страни от цял свят бяха на форума .

    16:19 27.08.2026

  • 14 Много са ми сладки тия севернокорейци...

    4 0 Отговор
    Когато масово ревът,когато е починал някой техен партиен функционер...!
    Голямо реване,голямо чудо...😂😂😂😂😂😂!

    16:20 27.08.2026

  • 15 Производството

    0 0 Отговор
    на смартфони,също!

    16:26 27.08.2026

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