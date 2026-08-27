Южна Корея: Ядреният капацитет на КНДР се е увеличил 100 000 пъти за последните 30 години

Ядреният капацитет на Северна Корея е нараснал 100 000 пъти през последните 30 години. Това заяви южнокорейският министър на обединението Чун Донг-йонг, цитиран от агенция "Йонхап".
По думите му стремежът към пълна денуклеаризация на страната вече не е устойчив подход. Той отбеляза, че Пхенян укрепва ядрените си програми дори в този конкретен момент.
За да илюстрира ядрения капацитет на Северна Корея, Чун направи съпоставка между 90-те грама плутоний, за които Пхенян докладва на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) през 1992 г., и 57-те ядрени оръжия, които американският президент Доналд Тръмп заяви, че Пхенян притежава.
Чун посочи, че Сеул трябва да положи максимални усилия за постигане на четиристранен диалог между Южна и Северна Корея, САЩ и Китай, с цел установяване на мирен режим на Корейския полуостров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 клю клю
Верваме ви
15:57 27.08.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #4, #7, #8, #13
15:58 27.08.2026
3 хехе
16:01 27.08.2026
4 Няма го
До коментар #2 от "ФАКТ":Издирват го, ама он се крие.
16:02 27.08.2026
5 Мишел
16:02 27.08.2026
6 Браво на Ким!
САЩ и другите от глутницата,късат и фърлят срещу наго,но нищо не могат да му направят,щото знаят,че е...,,Човекът-Ракета",както го бе нарекъл самият Тръмп...!
Коментиран от #11
16:03 27.08.2026
7 ИМАШ ФИКСАЦИЯ ВЪРХУ НЕГО
До коментар #2 от "ФАКТ":КАТО 60% СА ТОЛКОЗ КУРНАЗ , ДА ИДАТ В МОСКВА ДА ГО ВИДЯТ.
16:03 27.08.2026
8 НАЛИ?!
До коментар #2 от "ФАКТ":Само дето шефа на ЦРУ му отиде на крака в Москва... Хихихихии...!
Слабият ходи при силният,а не обратното...!
16:06 27.08.2026
9 Да не е
16:10 27.08.2026
10 Мишел
16:15 27.08.2026
11 А мен ме кефят...
До коментар #6 от "Браво на Ким!":...генералите му,как чинно стоят до него и записват в тефтерче всяка негова дума...!
Пък ордените и медалите им...чак до кръста...
16:16 27.08.2026
12 Путлерист
Ама сега бе блъскат като шкембе в довар
16:18 27.08.2026
13 Атина Палада
До коментар #2 от "ФАКТ":На икономическия форум в Русия,присъстващите бяха от над 150 държави.. Та,германския бизнес ли не беше,та франсета ли,англета ли ..Най голям брой са били компании от САЩ,следвани от Германия. Путин говори на този форум..Та,кой го издирва? След като почти представители на страни от цял свят бяха на форума .
16:19 27.08.2026
14 Много са ми сладки тия севернокорейци...
Голямо реване,голямо чудо...😂😂😂😂😂😂!
16:20 27.08.2026
15 Производството
16:26 27.08.2026