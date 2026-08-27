Южна Корея: Ядреният капацитет на КНДР се е увеличил 100 000 пъти за последните 30 години

Ядреният капацитет на Северна Корея е нараснал 100 000 пъти през последните 30 години. Това заяви южнокорейският министър на обединението Чун Донг-йонг, цитиран от агенция "Йонхап".

По думите му стремежът към пълна денуклеаризация на страната вече не е устойчив подход. Той отбеляза, че Пхенян укрепва ядрените си програми дори в този конкретен момент.

За да илюстрира ядрения капацитет на Северна Корея, Чун направи съпоставка между 90-те грама плутоний, за които Пхенян докладва на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) през 1992 г., и 57-те ядрени оръжия, които американският президент Доналд Тръмп заяви, че Пхенян притежава.

Чун посочи, че Сеул трябва да положи максимални усилия за постигане на четиристранен диалог между Южна и Северна Корея, САЩ и Китай, с цел установяване на мирен режим на Корейския полуостров.