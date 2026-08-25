Люис Хамилтън с откровено извинение към Ферари

Люис Хамилтън, един от най-емблематичните пилоти във Формула 1, открито се извини на отбора на Ферари и на верните им фенове за бурната си реакция по радиото по време на Гран при на Нидерландия. Британецът, който неведнъж е демонстрирал страст и амбиция, този път призна, че емоциите са взели връх в решаващ момент от надпреварата.

По време на състезанието Хамилтън не скри раздразнението си, след като няколко обиколки остана зад съотборника си, въпреки различните стратегии на двамата пилоти. Това забавяне се оказа ключово и в крайна сметка коства на Люис ценни секунди в битката за подиума, където Джордж Ръсел се възползва от ситуацията.

В социалните мрежи Хамилтън направи откровен анализ на представянето на Ферари през уикенда. Макар да не скри разочарованието си, той подчерта напредъка на отбора и отдаде заслуженото на всички, които работят неуморно зад кулисите. „Гордея се с екипа – от фабриката до пистата. Усилията и отдадеността не остават незабелязани“, сподели той.

Хамилтън не се поколеба да поеме отговорност за думите си по радиото и пред медиите. Той призна, че в разгара на битката страстта му към успеха на Ферари е надделяла над хладнокръвието. „Понякога, когато си толкова отдаден, емоциите избухват. Но това не беше най-добрата ми страна. Поемам вината и обещавам да се уча от случилото се“, заяви пилотът.

Въпреки пропуснатата възможност за по-добро класиране, Хамилтън остава оптимист за посоката, в която се движи Скудерията. Той подчерта, че отборът има стабилна основа и потенциал да се бори за шампионската титла. „Посоката е ясна, вярата е силна, а битката тепърва предстои. Ще продължим да се развиваме и да се борим заедно“, завърши Хамилтън, изпращайки послание на единство и решителност.