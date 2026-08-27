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Огнян Минчев: КАТ и всички други „институции“ имат широки сърца

Огнян Минчев: КАТ и всички други „институции“ имат широки сърца

27 Август, 2026 16:00 942 11

  • огнян минчев-
  • тротинетка-
  • велосипедист-
  • движение-
  • кат-
  • пътна полиция

Трябва да се кръстиш често да не те „светне“ отнякъде хвърчащ ездач на всякакви хибриди - от тротинетка до мотоциклет...

Огнян Минчев: КАТ и всички други „институции“ имат широки сърца - 1
Снимка: БГНЕС
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Огнян Минчев Огнян Минчев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сега те са навсякъде. В продължение на много десетилетия, колоездачите в редица страни, където велосипедът е традиция - като в Нидерландия - се придвижват в специално определени ленти, различни както от тези за автомобили, така и от тротоарите. Днес тротинетките, велосипедите и мотопедите - хибриди между велосипед и мотоциклет - хвърчат навсякъде. Улицата, на която живея е еднопосочна, но не за всички.

В обратната посока имат право да шофират мутри със скъпи джипове и коли, хвърчат всякакъв вид тротинетки и обикновени велосипеди.

Те, между другото, са навсякъде - и в паркове, и в пешеходни зони, и по тротоари, и по улиците, където трябва да се кръстиш често, ако шофираш автомобил, да не те „светне“ отнякъде хвърчащ ездач на всякакви хибриди - от тротинетка до мотоциклет...
Като стана дума за мотоциклет...

Липсата на правила за управление на мотоциклет е първообраз на слободията с всички нароили се двуколесни формати за придвижване в пространството.

Мотоциклетистът има само свобода, вятър в косите и тапи в ушите. Автомобилистът трябва да има „гърне“ - шумоизолатор. Мотоциклетистът няма нужда от шумоизолация - напротив, той се счита за призван да форсира возилото до децибели, от които според официалната медицина се оглушава.

Прави го денонощно, но особено много обича часовете между полунощ и 5:00 сутринта. Когато с 200 км. и с децибели, характерни за съветски реактивен двигател, можеш спокойно да минеш по Цариградско шосе, например - без който и да било да те обезпокои. Е, будят се хората в Слатина, в Дианабад и всичките Младости, но това са предимно неромантични еснафи... КАТ, общината и всички други „институции“ имат широки сърца...

Забелязъл съм, че когато едно общество постави личността - гражданина в основата на своята ценностна система, то се стреми на гражданина да му е добре, независимо от това в каква роля той или тя се движат в обществото.

Дали е пешеходец, колоездач, мотоциклетист, управляващ или управляван - този редови човек има права. Има и задължения - защото не само той, но и всички останали имат права. Както и задължения. У нас някои имат само права - мутрите, качилите се на власт, мръсно забогателите, тези, които имат „връзки“, тези, които „могат да се оправят“ - включително в съда.

Останалите имат задължението да си затварят устата, „за да не го отнесат“.

Тротинетките и останалите двуколесни хибриди са успешен начин за създаване на относително нова и разширяваща се категория граждани, които имат право да „джиткат“, но нямат задължението да не пречат на останалите. Така общество не се създава - поне не цивилизовано общество.

Ама кой ти гледа... Всички началници са много заети - знаете ли какво им е на главата... Кой ще вземе да се занимава с вас, че можело да ви халосат с някоя тротинетка.

Трябва да халосат някой по-важен - като кмета на Комо, че да се сетят останалите, че не може без елементарен ред. Ами... на хаирлия да е...


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лелееее

    5 16 Отговор
    Няма такъв срам като Пусулер многоходовия. Никога в световната история действащ Президент не е бил издирван в 60% от страните по света.

    Коментиран от #2, #7

    16:01 27.08.2026

  • 2 666

    7 14 Отговор

    До коментар #1 от "Лелееее":

    Путин е най-г0 лемия гл пак и смешник на планетата

    16:03 27.08.2026

  • 3 НИЯ

    14 3 Отговор
    Много точно анализирано и съобщено правилно на обществото,само че това си остава глас в пустиня.Кучето си лае,кервана си върви.

    16:10 27.08.2026

  • 4 Широки сърца

    9 2 Отговор
    И дълбоки джобове за пълнене!

    16:11 27.08.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    3 6 Отговор
    С условието, че донякъде има право, по начина по който е написано си е една словесна диария без фокус - просто пръска с кафяво около себе си, като мисли, че се изключва и че неговите задни части остават чисти...

    и изтивача... недей! това са официално признати научни термини така че НЕДЕЙ!!

    16:13 27.08.2026

  • 6 Фют

    6 0 Отговор
    Като гледам статистиката, всички с тротинетки трябва да се кръстят преди да ги подкарат, че директно се самопребиват, а на онея с моторите им стелят по задниците ...

    16:19 27.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лелееее":

    И къде "го издирват" в страните си ли❓
    Има ли някой който да не знае къде е❗
    Що не отидат да си го намерят😀

    16:23 27.08.2026

  • 8 факт

    4 0 Отговор
    герб даде началото

    16:29 27.08.2026

  • 9 Родина

    5 0 Отговор
    Факти защо допуска коментари, които нямат
    нищо общо с темата .

    16:43 27.08.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    ПС с електроМОТОРИ са си МОТОРНИ ПС❗
    Както Електромобилите са МПС, така и ел.скутерите са МПС ❗
    За първите е нужна категория "В" , а за вторите ТРЯБВА да е нужна категория "М" или дори "А"

    16:45 27.08.2026

  • 11 Мнение

    1 0 Отговор
    КАТ имат широки сърца, ако някой не е видял или не е забелязал с каква скорост летят тежкотоварни камиони на строителната мафия и какво ленти ползват, как разбиват и цапат улиците на София. КАТ никога не вижда и никога не ги спира и да направят катастрофа, винаги са прави, защото могат да плащат и да се обадят на шефа на КАТ. Там, където има риск от катастрофи и нарушения няма катаджии.

    17:26 27.08.2026