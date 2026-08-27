Огнян Минчев: КАТ и всички други „институции“ имат широки сърца

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сега те са навсякъде. В продължение на много десетилетия, колоездачите в редица страни, където велосипедът е традиция - като в Нидерландия - се придвижват в специално определени ленти, различни както от тези за автомобили, така и от тротоарите. Днес тротинетките, велосипедите и мотопедите - хибриди между велосипед и мотоциклет - хвърчат навсякъде. Улицата, на която живея е еднопосочна, но не за всички.

В обратната посока имат право да шофират мутри със скъпи джипове и коли, хвърчат всякакъв вид тротинетки и обикновени велосипеди.

Те, между другото, са навсякъде - и в паркове, и в пешеходни зони, и по тротоари, и по улиците, където трябва да се кръстиш често, ако шофираш автомобил, да не те „светне“ отнякъде хвърчащ ездач на всякакви хибриди - от тротинетка до мотоциклет...

Като стана дума за мотоциклет...

Липсата на правила за управление на мотоциклет е първообраз на слободията с всички нароили се двуколесни формати за придвижване в пространството.

Мотоциклетистът има само свобода, вятър в косите и тапи в ушите. Автомобилистът трябва да има „гърне“ - шумоизолатор. Мотоциклетистът няма нужда от шумоизолация - напротив, той се счита за призван да форсира возилото до децибели, от които според официалната медицина се оглушава.

Прави го денонощно, но особено много обича часовете между полунощ и 5:00 сутринта. Когато с 200 км. и с децибели, характерни за съветски реактивен двигател, можеш спокойно да минеш по Цариградско шосе, например - без който и да било да те обезпокои. Е, будят се хората в Слатина, в Дианабад и всичките Младости, но това са предимно неромантични еснафи... КАТ, общината и всички други „институции“ имат широки сърца...

Забелязъл съм, че когато едно общество постави личността - гражданина в основата на своята ценностна система, то се стреми на гражданина да му е добре, независимо от това в каква роля той или тя се движат в обществото.

Дали е пешеходец, колоездач, мотоциклетист, управляващ или управляван - този редови човек има права. Има и задължения - защото не само той, но и всички останали имат права. Както и задължения. У нас някои имат само права - мутрите, качилите се на власт, мръсно забогателите, тези, които имат „връзки“, тези, които „могат да се оправят“ - включително в съда.

Останалите имат задължението да си затварят устата, „за да не го отнесат“.

Тротинетките и останалите двуколесни хибриди са успешен начин за създаване на относително нова и разширяваща се категория граждани, които имат право да „джиткат“, но нямат задължението да не пречат на останалите. Така общество не се създава - поне не цивилизовано общество.

Ама кой ти гледа... Всички началници са много заети - знаете ли какво им е на главата... Кой ще вземе да се занимава с вас, че можело да ви халосат с някоя тротинетка.

Трябва да халосат някой по-важен - като кмета на Комо, че да се сетят останалите, че не може без елементарен ред. Ами... на хаирлия да е...