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Спартак Варна изплати натрупани задължения

Спартак Варна изплати натрупани задължения

27 Август, 2026 21:48 472 0

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Като един от най-ярките примери за тежкото наследство, което клубът трябваше да поеме, остава казусът с Акуовуа Гидеон

Спартак Варна изплати натрупани задължения - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Спартак Варна информира, че клубът вече официално е изплатил всички натрупани задължения от предходното управление към бивши футболисти.

Като един от най-ярките примери за тежкото наследство, което клубът трябваше да поеме, остава казусът с Акуовуа Гидеон – футболист, който записва общо едва 32 минути с екипа на Спартак Варна, а впоследствие по споразумение пред ФИФА клубът трябваше да изплати 125 000 евро на 12 равни месечни вноски.

Преди малко повече от година Спартак беше изправен пред изключително тежка ситуация – натрупани задължения, несигурност и множество проблеми, поставящи бъдещето на клуба под въпрос.

За този период настоящото ръководство успя, без първоначални обещания и ангажименти, да внесе финансова и организационна стабилност, да погаси голяма част от наследените задължения и да постави основа, върху която Спартак да продължи своето развитие.

Особено важно е да се отбележи една от най-важните роли в този процес – тази на привържениците. Благодарение на проведената кампания за дарения от по 1000 лв. беше събрана значителна сума, която имаше ключово значение за погасяването на наследените задължения.


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