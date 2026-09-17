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„Европа и Канада са още по-силни заедно“: канадският премиер приветства идеята страната му да стане асоцииран член на ЕС

„Европа и Канада са още по-силни заедно“: канадският премиер приветства идеята страната му да стане асоцииран член на ЕС

17 Септември, 2026 16:49 552 15

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Европа и Канада трябва да задълбочат връзките си, за да защитят просперитета на своите граждани, подчерта Карни

„Европа и Канада са още по-силни заедно“: канадският премиер приветства идеята страната му да стане асоцииран член на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Канадският премиер Марк Карни приветства идеята страната му да стане асоцииран член на Европейския съюз, като заяви, че Канада и ЕС са "по-силни заедно", предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"Канада приветства тази амбиция и мога да ви кажа, че проучванията показват, че огромно мнозинство канадци подкрепят много по-тесни връзки с Европа“, заяви той пред Европейския парламент в Страсбург, където получи дълги аплодисменти. "Европа и Канада са по-силни заедно", добави той, след като Тръмп осмя съюза с ЕС.

Европа и Канада трябва да задълбочат връзките си, за да защитят просперитета на своите граждани, подчерта Карни.

Няколко часа по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп осмя инициативата на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, наричайки я "смехотворна", и заяви, че ще наложи допълнителни мита на Европа, ако прецени предложението като враждебно.

"Европа и Канада са силни поотделно. Европа и Канада са още по-силни заедно", каза Карни пред евродепутатите в Страсбург.

"Не предлагам трети блок, който да стане съперник на великите сили - само с по-добри маниери", продължи той. "Ние не търсим власт, за да доминираме над другите. Напротив, стремим се към устойчивост, така че никой да не може да контролира нашите отворени пазари, да накърнява нашия суверенитет, да заплашва нашата териториална цялост или да подкопава нашите свободи, нашите демокрации, нашето върховенство на закона".

"Ако го направят, ако преценя, че е враждебен акт, ще наложа много сериозни мита или ще спра търговията с Европа по много неща", каза Тръмп пред журналисти по пътя към събитие в Северна Каролина, наричайки предложението "смехотворно".

"Ако е добро намерение — добре. Ако е лошо намерение, ще наложим много тежки мита на Европа", добави той.

И ЕС, и Канада са изправени пред силно съперничество и натиск от администрацията на Тръмп по въпроси като търговията, както и от все по-настоятелния Китай, отбелязва Ройтерс.

Европейската комисия заяви, че предложението на фон дер Лайен, което тепърва предстои да бъде конкретизирано и да получи одобрение от държавите членки, не е враждебен акт.

"Както нашата председателка (Фон дер Лайен) ясно заяви вчера, предложеното засилване на нашето партньорство с Канада не е насочено срещу никого, а е за нашата обща сила", заяви говорител на Европейската комисия.

Говорейки в Европейския парламент, Карни ясно заяви, че и той, както и ЕС, желае по-дълбоки връзки.

"Ние не сме съюзници само, когато нещата са добре", каза той. "Вярваме, че нашият просперитет расте, когато е споделен."

"Целта не е самодостатъчност. Целта е колективна устойчивост", подчерта Карни.

Сред областите, в които Канада би искала по-тесни връзки с ЕС, той посочи стремежа към стратегическа автономия чрез дълбоко сътрудничество относно ключови минерали, отбранителен индустриален капацитет, ИИ и компютърни технологии, енергийна сигурност, космоса и платежните системи.

Той спомена също цифровата търговия и изграждането на по-сигурни широколентови връзки между Европа и Азия, възползвайки се от тяхната обща география.

Вчера, в годишната си реч за състоянието на ЕС, която произнесе на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург, председателката на Европейската комисия предложи Канада да стане първият асоцииран член на съюза.

"Европа винаги ще бъде начело, когато става въпрос за защита на системата, основана на правила. Но вече не можем да разчитаме на нея като единствен начин да защитим интересите си. Нито да приемаме, че нейните правила ще ни предпазят от сложните заплахи, пред които сме изправени", допълни тя.

С тези думи Фон дер Лайен подчерта колко е важно Европа да изгради глобални коалиции, обвързани с устойчивостта и демокрацията.

"Европа винаги ще бъде начело, когато става въпрос за защита на системата, основана на правила. Но вече не можем да разчитаме на нея като единствен начин да защитим интересите си. Нито да приемаме, че нейните правила ще ни предпазят от сложните заплахи, пред които сме изправени", допълни тя.

Приветствайки в залата Марк Карни, Фон дер Лайен насочи вниманието към трайното приятелство между ЕС и Канада.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    7 13 Отговор
    Канада е майстор в източването на ресурси ..! В Украйна обаче този път ще трябва да си платят..! Тези измамници точат българско злато вече 20 г.

    Коментиран от #6

    16:53 17.09.2026

  • 2 Пак

    5 13 Отговор
    сметки без кръчмар !

    16:53 17.09.2026

  • 3 Още един

    6 14 Отговор
    ГЕЙ, който иска да е ЕВРО ГЕЙ. Браво, победа!!!

    16:53 17.09.2026

  • 4 БЕЗУМЦИТЕ СЪВСЕМ

    9 14 Отговор
    ИЗКУКУРИГАЛИ.

    17:04 17.09.2026

  • 5 ........–

    1 11 Отговор
    Другарите с печатницата искат поредните шарани на пирамидата наречена ЕС (ЕССР).

    Ма не могат да си напечатат петрол,метали и др.благинки.

    17:25 17.09.2026

  • 6 колчо

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    а кой им даде концесията,папур немислещ!

    17:28 17.09.2026

  • 7 Пух

    8 2 Отговор
    Колкото повече толкова повече. Добре дошли на канадците в ЕС! Но не асоцииран член, но пълноправен член би трябвало да бъдете в най-скоро време. И последващо влизане и в еврозоната. Заедно по-силни пред бурите на света. Силна Европа и силна България!

    17:43 17.09.2026

  • 8 Внезапната любов на Карни

    0 8 Отговор
    След като беше наритан от американците Карни се "ориентира" към Ес. По такъв повод нашия народ казва: "Като нема риба и ракът е риба" Просто е, нали?

    17:49 17.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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