Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа „Дейвис“

Двубоят между Григор Димитров и Елмер Мьолер ще даде началото на мача между България и Дания от тенис турнира за Купа „Дейвис". Това отреди тегленият днес жребий за срещата от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже. Жребият беше изтеглен от президента на Българската федерация по тенис Иван Тиков.

Двубоят ще се проведе на 18 и 19 септември в зала „Royal Stage" в Хилерьод – предградие на Копенхаген, с капацитет 2800 зрители.

Мачовете в петък ще започнат в 17:00 часа българско време, а в събота – от 13:00 часа.



Първата среща в петък е между първата ракета на България Григор Димитров и втората ракета на Дания Елмер Мьолер. След това на корта ще излязат Илиян Радулов и звездата на домакините Холгер Руне.

В събота срещите започват с мача на двойки, който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек.

След това предстоят двубоите на сингъл съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до три спечелени мача от общо пет срещи. Всички мачове са във формат до два спечелени сета.